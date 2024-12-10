Новым инвестором Пулково стала структура госфонда Омана

Новым инвестором петербургского аэропорта Пулково стала структура государственного фонда Омана Saturn. Ранее другая компания, связанная с ним, выкупила долю в российском золотодобытчике Polymetal. Об этом 10 декабря сообщает «Коммерсантъ».

В октябре президент РФ Владимир Путин разрешил немецкой компании Fraport AG выйти из ООО «Холдинг ВВСС» — управляющей компании аэропорта Пулково. В начале декабря стало известно, что она продала свою 25-процентную долю ближневосточной Orbit Aviation. Та на 99,9% контролируется фирмой Galaxy Aviation, которая принадлежит Saturn — госфонду Омана, выяснило издание с помощью иностранного бизнес-реестра.

ВТБ, как другой совладелец Пулково, против сделки не возражал, сообщили журналистам в его пресс-службе. Эксперты называют решение логичным на фоне желания Пулково привлекать авиакомпании с новых для себя рынков, в том числе стран Ближнего Востока.