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Происшествия Из Пулково «улетают» иностранцы. Путин разрешил немецкому акционеру выйти из капитала аэропорта

Из Пулково «улетают» иностранцы. Путин разрешил немецкому акционеру выйти из капитала аэропорта

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1 комментарий

Президент России Владимир Путин разрешил смену владельца 25-процентной доли немецкой компании Fraport AG в ООО «Холдинг ВВСС» — управляющей компании аэропорта «Пулково». Соответствующий указ президента опубликован 25 октября.

Приобрести долю немецкого акционера разрешили компании Orbit Aviation LLC. На сайте компании сказано, что она базируется в Калифорнии. Для совершения сделки не требуется «иных разрешений», предусмотренных законодательством РФ. В «Холдинг ВВСС» входят 13 компаний, в том числе структуры ВТБ.

Fraport — немецкий крупный игрок в аэропортовом бизнесе, который в том числе управляет международным аэропортом Франкфурта. О том, что компания собралась продать свою долю в Пулково, прошлой осенью сообщил «Ъ». При этом в мае 2022 года глава Fraport Штефан Шульте заявлял, что в соответствии с условиями договора холдинг не имеет возможности выйти из состава акционеров до 2025 года. Тогда компания оценивала свою долю в ВВСС в €111 млн.

Управляющая компания аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Доли в ней принадлежали ряду организаций через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед» (Thalita Trading Limited). О том, что оператор Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ООО ВВСС) сменит владельца, стало известно в прошлом декабре. Согласно указу президента, 100% долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» (Thalita Trading Limited) в уставном капитале ООО ВВСС передали новому холдингу — ООО «Холдинг „Воздушные ворота Северной столицы“», который создало правительство России. Уставный капитал нового ООО составил 169 млрд рублей.

Тогда «Фонтанка» рассказывала, что с Пулково будет реализована схема, схожая с той, которая была применена для отстранения иностранных собственников от контроля за российскими активами Fortum, «Балтики» и Danone. Однако в тех случаях российские юрлица были переданы в управление государства в лице Росимущества, а в случае с Пулково правительство не стало учредителем или участником общества, но назначило единоличный исполнительный орган и утвердило устав общества. Право распоряжаться голосами Fraport, F3 Holding и Mevelida в новом «Холдинге ВВСС» должна была получить сама управляющая компания аэропорта — «Воздушные ворота Северной столицы». Так, иностранные владельцы сохранили свои имущественные права — их доли пропорционально перешли в доли нового холдинга, — но фактически потеряли контроль за активом.

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Комментарии
1
Гость
35 минут
Давайте,летите, окно, в Европу,через форточку,пока еще щель есть.
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