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Общество К уполномоченному по правам человека за год обращались на 31 процент больше

К уполномоченному по правам человека за год обращались на 31 процент больше

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4 комментария

Число обращений к омбудсмену по правам человека за истекающий год выросло на 31,3 процента. Об этом ТАСС пишет 10 декабря со ссылкой на аппарат уполномоченной Татьяны Москальковой.

По данным аппарата, количество обращений составило более 111 тысяч. Сколько из этих обращений получили положительное для заявителей решение, не уточняется, сказано лишь, что их «тысячи».

10 декабря отмечается День прав человека. В 1948 году при ООН в эту дату была принята Всеобщая декларация прав человека.

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Комментарии
4
Гость
46 минут
А есть смысл?
Гость
39 минут
Нередко нарушаются права трудовых мигрантов, вот и больше стало обращений. Власти должны обратить на это внимание, а то так работать в стране станет некому.
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