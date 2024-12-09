На Кораблестроителей липы используют не по назначению. Посмотрите, что делают с деревьями

На улице Кораблестроителей липы решили использовать не по назначению. Деревьями подпирают трубы, чтобы те оставались на месте. Фотографии 9 декабря опубликовало сообщество «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте».

Уже взрослые и прижившиеся во дворе деревья стали подпорками для труб, которые в результате обдирают кору лип. Судя по фотографиям, деревья наклоняются в бок от давления, исходящего от труб.



Очевидцы жалуются, что вместо того, чтобы беречь липы, создавая им защиту, их стволы только губят.