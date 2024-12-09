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Город На Кораблестроителей липы используют не по назначению. Посмотрите, что делают с деревьями

На Кораблестроителей липы используют не по назначению. Посмотрите, что делают с деревьями

750
2 комментария

На улице Кораблестроителей липы решили использовать не по назначению. Деревьями подпирают трубы, чтобы те оставались на месте. Фотографии 9 декабря опубликовало сообщество «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте».

Уже взрослые и прижившиеся во дворе деревья стали подпорками для труб, которые в результате обдирают кору лип. Судя по фотографиям, деревья наклоняются в бок от давления, исходящего от труб.

Очевидцы жалуются, что вместо того, чтобы беречь липы, создавая им защиту, их стволы только губят.

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Кораблестроителей Трубы Липы
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Комментарии
2
Igor_SPb
1 минута
У нас на газоне "строители" просто вырубили деревья. Была же недавно статья про "пересадку" деревьев, мол это нормально в декабре пересаживать, кидать деревья с голыми корнями на улице в куче.
Гость
17 минут
Почему то посты про уничтожение не только лип, но и всего живого при строительстве дороги к жк Самолет чуть дальше по Морской наб 9 никто не опубликовал
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