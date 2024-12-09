США и Великобритания могут исключить «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций

США и Великобритания могут исключить сирийскую джихадистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* из списка террористических организаций. Об этом 9 декабря сообщают Associated Press (AP) и BBC.

Администрация Байдена, по словам источника AP, дала понять, что стремится прагматично относиться к реалиям в Сирии и взвешивает вариант исключения ХТШ, свергшей президента Башара Асада, из списка террористических организаций. «ХТШ, видимо, будет „важной частью“ жизни Сирии, и США „должны будут взаимодействовать с ней надлежащим образом и с учетом собственных интересов“», — сообщил собеседник издания.

Министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден сообщил BBC, что ситуация в Сирии «очень нестабильная», и, если она стабилизируется, любое изменение запрета будет «относительно быстрым решением». «Хайят Тахрир аш-Шам» была объявлена ​​террористической организацией в Великобритании после того, как в 2017 году была добавлена ​​в список «Аль-Каиды»* в качестве альтернативного названия.

Макфадден подтвердил, что в настоящее время Великобритания не может поддерживать никаких коммуникаций с ХТШ.

В воскресенье после многих лет гражданской войны группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные ей повстанческие группировки захватили контроль над столицей Сирии Дамаском.

Лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани, который теперь начал использовать свое настоящее имя Ахмед аль-Шараа, разорвал связи с «Аль-Каидой» в 2016 году. Недавно он пообещал проявлять терпимость к различным религиозным группам и общинам.

* — террористическая организация, запрещена в России.