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Город Авто Отследить парковку и подключить водителя. Юрлица смогут оплачивать парковку в Петербурге через сайт

Отследить парковку и подключить водителя. Юрлица смогут оплачивать парковку в Петербурге через сайт

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1 комментарий
Источник:

Оплачивать стоянку в платной зоне в Петербурге через сайт городских парковок теперь могут не только физические лица, но и юридические. На портале заработал личный кабинет юрлица.

Как сообщает 9 декабря пресс-служба комитета по транспорту, новая опция введена на официальном сайте «Парковки Санкт-Петербурга». Помимо собственно оплаты парковки она позволяет компаниям, например, видеть, в какой парковочной зоне стоит их служебная машина, как долго она припаркована и во сколько это обойдется. Также работодатель сможет настраивать лимиты использования водителем счета организации.

Чтобы создать личный кабинет для юридического лица на сайте парковок, нужно нажать на кнопку «Аккаунт» в правом верхнем углу и выбрать опцию «Создать организацию». После этого надо найти свою организацию через поиск по ИНН или полному наименованию, сверить и подтвердить информацию и затем нажать кнопку «Создать». После этого кабинет юрлица будет отображаться и в приложении «Парковки Санкт-Петербурга».

Пополнять счет организации можно будет с банковской карты, привязанной к учетной записи пользователя, либо по квитанции. Последнюю можно сгенерировать в личном кабинете организации в разделе «Квитанции». Оплатить парковку через корпоративный счет сможет и водитель служебной машины. Для этого работодатель должен будет зарегистрировать автомобиль в личном кабинете и «привязать» к нему сотрудника. Подключиться к личному кабинету юрлица водитель сможет по приглашению от работодателя.

В комитете подчеркивают, что для корректной работы и отображения нового функционала приложение «Парковки Санкт-Петербурга» нужно обновить.

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Комментарии
1
Гость
29 минут
такая же глупость как и ОСАГО, которое привязано к ГРЗ автомобиля, а не к конкретному водителю. Вопрос авторам этого нововведения - а если сотрудник при исполнении служебных обязанностей использует личное авто (которое у него может быть и не одно) -как это работать будет? Похоже, мысль, что нужно привязать оплату парковки к корпоративному номеру тлф пользователя у разработчиков отсутствовала напрочь
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