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Происшествия Экс-полицейского и сообщников приговорили за хищение 1,1 млрд рублей при заказе машин для ГАИ

Экс-полицейского и сообщников приговорили за хищение 1,1 млрд рублей при заказе машин для ГАИ

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6 комментариев

Суд вынес приговор четверым фигурантам дела о крупном хищении при обновлении автопарка Госавтоинспекции. Они получили от 6 до 7,5 лет колонии, сообщает 9 декабря пресс-служба СК РФ. Обвинение просило до 9,5 лет.

Фигурантами дела стали бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, Сергей Кузьменко и Денис Давыдов — учредитель и гендиректор компании ООО «Центр подготовки и поддержки „Движение“», которая обладала исключительным правом на переоборудование гражданских машин в патрульные, а также представитель автоконцерна Skoda Елена Яковлева.

Суд установил, что в 2019 году Кузьменко стало известно о выделении МВД России немаленькой суммы из бюджета на обновление автопарка ГИБДД в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фигуранты объединились и придумали сложную многоэтапную схему для хищения бюджетных средств. Для этого они даже привлекали ведущих представителей автомобильного бизнеса, которые не знали об их преступных намерениях.

В итоге, завышая цены на машины по девяти государственным контрактам, фигуранты похитили в общей сложности более 1,1 миллиарда рублей. В ходе предварительного следствия они свою вину не признали. Для возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций.

Суд признал всех фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Никитенко приговорили к 7 годам лишения свободы и на 2 года лишили его права занимать должности в органах. Кузьменко получил 7,5 лет, Давыдов — 7 лет, Яковлева — 6 лет. Наказание они должны отбывать в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с них в пользу МВД РФ более 1,1 миллиарда рублей в счет компенсации материального ущерба.

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ГИБДД Суд Мошенничество Хищение бюджетных средств
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Комментарии
6
firma
2 часа
По шесть с половиной миллионов за месяц общей зоны?! Лучшей рекламы не придумаешь
Maik5
2 часа
Конфискация была?
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