Фигурантам дела о хищении более 1,1 млрд руб. при заказе автомобилей для ГАИ запросили до 9,5 года колонии

Государственный обвинитель запросил от 9 до 9,5 года для фигурантов уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей при заказе автомобилей Skoda Octavia для нужд ГАИ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

В хищении средств подозреваются экс-сотрудник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО «Центр подготовки и поддержки „Движение“ Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева. Оглашение приговора состоится 9 декабря.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2021 года. По версии следствия, обвиняемые похитили более 1,1 млрд рублей, выделенных на обновление парка патрульных автомобилей в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Следователи пришли к выводу, что цены на эти автомобили были серьезно завышены.

Как полагает СК, в 2019 году Никитенко обратился к Кузьменко и Давыдову с предложением поставить 4 тысячи машин для нужд ГАИ. После Никитенко и сообщники организовали формальное проведение девяти тендеров. Во всех выиграло «Движение» Кузьменко.

После вместе с Яковлевой они через преступную схему в несколько этапов привлекали ведущих представителей автомобильного бизнеса, не знавших о преступных намерениях фигурантов. В итоге, как считает СК, обвиняемым удалось похитить 1,1 млрд рублей из бюджета.