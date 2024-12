Юрий Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус»

За награду вместе с Борисовым в номинации Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture будут бороться Киран Калкин (за роль в фильме «Настоящая боль»), Эдвард Нортон (за роль в фильме «Совершенный незнакомец»), Гай Пирс (за роль в фильме «Бруталист»), Джереми Стронг (за роль в фильме «Ученик») и Дензел Вашингтон (за роль в фильме «Гладиатор»-2).