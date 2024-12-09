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Общество Юрий Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус»

Юрий Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус»

5 664
11 комментариев

Российский актер Юрий Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссёра Шона Бейкера. Об этом сообщается на сайте премии.

За награду вместе с Борисовым в номинации Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture будут бороться Киран Калкин (за роль в фильме «Настоящая боль»), Эдвард Нортон (за роль в фильме «Совершенный незнакомец»), Гай Пирс (за роль в фильме «Бруталист»), Джереми Стронг (за роль в фильме «Ученик») и Дензел Вашингтон (за роль в фильме «Гладиатор»-2).

Картина «Анора» ранее была удостоена «Золотой пальмовой ветви», главной награды, 77-го Каннского кинофестиваля. Фильм получил пять номинаций на «Золотой глобус»: «лучший фильм», «лучший режиссер» (Шон Бейкер), «лучший сценарий» (Шон Бейкер), «лучшая женская роль первого плана» (Майки Мэдисон), «лучшая мужская роль второго плана» (Юрий Борисов).

Борисов стал первым российским артистом, номинированным на эту премию. Церемония вручения наград состоится 5 января 2025 года.

С рецензией «Фонтанки» на картину Шона Бейкера можно ознакомиться по ссылке.

«Золотой глобус» — премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

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Юрий Борисов Анора Номинация Золотой глобус Премия Лучшая роль второго плана Шон Бейкер
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Комментарии
11
280298954
2 часа
Классный актер! В сериале Выстрел - он меня поразил. Сам сериал так себе, но игра Борисова-потрясла. Успехов, удачи, здоровья.
Ingermanlandka
23 минуты
Юра наше всё👏🏻👏🏻👏🏻
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