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Город Дома по обоим берегам Невы застеклят, чтобы уберечь от шума Большого Смоленского моста

Дома по обоим берегам Невы застеклят, чтобы уберечь от шума Большого Смоленского моста

2 683
7 комментариев

Дирекция транспортного строительства ищет подрядчика на выполнение шумозащитного остекления в связи со строительством Большого Смоленского моста. Закончить надо к ноябрю 2027 года.

Конкурс был объявлен в пятницу 6 декабря, максимальная цена — 184 млн рублей. Согласно проектной документации, в зоне акустического воздействия переправы расположены 20 жилых зданий по проспекту Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и Перевозной набережной, 2 гостиницы по адресам: Большой Смоленский пр. д. 3 и Октябрьская набережная д. 26 к.2, а также здание Колледжа метростроя на улице Ольминского. Всего речь идет о 1335 окнах.

Мост строится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, в составе комплекса также предусмотрены развязки на проспектах Обуховской Обороны и Дальневосточном, а также на Октябрьской набережной.

Ранее стало известно, что город и строители моста договорились сдвинуть срок его сдачи с 2029 на 2028 год. Еще до этого КРТИ говорил о 2027-м.

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Комментарии
7
Панкихой
2 часа
Со стороны Дальневосточного там сплошное кладбище. Шум им только на пользу.
Klaustrofobik
2 часа
Самое время начинать долгострой.
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