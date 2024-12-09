Дома по обоим берегам Невы застеклят, чтобы уберечь от шума Большого Смоленского моста

Дирекция транспортного строительства ищет подрядчика на выполнение шумозащитного остекления в связи со строительством Большого Смоленского моста. Закончить надо к ноябрю 2027 года.

Конкурс был объявлен в пятницу 6 декабря, максимальная цена — 184 млн рублей. Согласно проектной документации, в зоне акустического воздействия переправы расположены 20 жилых зданий по проспекту Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и Перевозной набережной, 2 гостиницы по адресам: Большой Смоленский пр. д. 3 и Октябрьская набережная д. 26 к.2, а также здание Колледжа метростроя на улице Ольминского. Всего речь идет о 1335 окнах.