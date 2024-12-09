Петербургский бизнесмен снес левое яичко своему оппоненту в драке

Гендиректор петербургской фирмы, занимающейся сооружением сложных инженерных объектов, применил запрещенный прием в драке с жителем Девяткино. Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 9 декабря.

Инцидент произошел в минувшую субботу. От дома 3 по Арсенальной улице в Новом Девяткино был госпитализирован 46-летний местный житель. В больнице у него диагностировали травму мошонки с разрывом левого яичка и гематомой правого.

После возбуждения уголовного дела на улице Марата сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний бизнесмен. По предварительным данным, после распития спиртных напитков он ударил своего знакомого ногой в пах.

Мужчина процессуально задержан и помещен в спецприемник.