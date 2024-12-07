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Происшествия Женщина в Петербурге отравилась, распылив освежитель воздуха. Показываем, как он выглядит

Женщина в Петербурге отравилась, распылив освежитель воздуха. Показываем, как он выглядит

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20 комментариев

Жительнице Ломоносова потребовалась медицинская помощь после распыления освежителя воздуха в просторном помещении. Медики диагностировали отравление газом. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 декабря.

Инцидент произошел вчера днем в Центральном районе Петербурга. 35-летняя женщина находилась на рабочем месте. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» она рассказала, что решила распылить купленный в онлайн-магазине освежитель, после чего ее самочувствие резко ухудшилось.

«Побрызгала в помещении, оно квадратов 60, — вспоминает собеседница. — Запах был странный, схож с дешевой омывайкой для автомобилей, едкий такой. У меня сразу пропало обоняние, защипало горло, кашель неприятный начался, как при болезни. Пыталась сразу проветрить помещение, но бесполезно, запахов не чую, только вот этот химозный, он мне всю слизистую обжег. Потом на улицу вышла, свежим воздухом подышать, мне там нехорошо стало, голова закружилась, на этом фоне случилась паническая атака, и я поехала в травмпункт, чтобы все это зафиксировать».

Медики диагностировали отравление газом. На следующие сутки, со слов пострадавшей, слизистая остается сухой. В ближайшие дни она намерена обращаться за помощью к лору и пульмонологу. Также она подчеркивает, что ситуацию необходимо предать огласке, чтобы уберечь других людей от использования, возможно, некачественного товара.

В сентябре из-за отравления химическим средством против насекомых в Красноярском крае погибли четверо детей. Отец признал вину в причинении смерти по неосторожности: после распыления инсектицида он не проветрил помещения.

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Отравление Освежитель воздуха
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Комментарии
20
Панкихой
1 час
Не надо всякий но-нейм прыскать в своём жилье.
Slava_Rossii2
1 час
Почему она одна только отравилась? Может дело совсем не в освежителе.
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