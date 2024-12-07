Забрали имена с кладбища. Полиция Волосово расследует преступление на могилах

Сотрудники полиции Волосовского района Ленобласти ищут вандалов, надругавшихся над могилами на деревенском кладбище. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 декабря.

Об осквернении надгробий на кладбище в деревне Черенковицы в полицию сообщили накануне днем. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте девять могил, с надгробных плит и крестов которых, похищены металлические мемориальные доски с данными усопших.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, участки в поле зрения камер не попали.