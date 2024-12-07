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Общество «Это все еще приоритет»: Джордж Р. Р. Мартин рассказал о работе над «Ветрами зимы»

«Это все еще приоритет»: Джордж Р. Р. Мартин рассказал о работе над «Ветрами зимы»

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Джордж Р. Р. Мартин назвал работу над шестой и последней книгой из цикла «Песнь льда и пламени» своим приоритетом, но не дал ответа на вопрос о том, когда она будет закончена. В интервью The Hollywood Reporter он допустил, что она вообще не будет дописана.

«К сожалению, я опоздал на 13 лет», сказал он о книге «Ветры зимы», которая, как ожидалось, должна была выйти в 2015-2015 гг . «Каждый раз, когда я это говорю, я думаю: „Как я мог опоздать на 13 лет?“ Не знаю, это происходит день за днем».

«Но это все еще приоритет», признал писатель и в шутку отметил, что многие уже пишут ему некрологи, а о романе говорят: «О, он никогда не будет закончен».

«Может быть, они правы», сказал Мартин. «Я не знаю. Я жив прямо сейчас! Я кажусь довольно жизнеспособным!» Он добавил, что никогда не сможет уйти на пенсию, потому что он «не гольфист».

Сейчас писатель продолжает заниматься самыми разными проектами, а по вселенной «Игры престолов» разрабатываются семь спин-оффов для HBO и один фильм для Warner Bros. В 2025 году зрителей ожидает сериал «Рыцарь Семи Королевств», а в будущем — завершение «Дома Дракона» на четвёртом сезоне.

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Джордж Р. Р. Мартин Ветра зимы Игра престолов Песнь льда и пламени
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