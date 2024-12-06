Таким вы ещё не кололись: в России новая супервакцина против коронавируса

Минздрав России зарегистрировал «Гам-VLP-мультивак» — самую современную отечественную вакцину для профилактики COVID-19, действующую сразу против нескольких его многочисленных штаммов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав 6 декабря, ведомство зарегистрировало новую отечественную вакцину на основе вирусоподобных частиц. Это рекомбинантная вакцина нового поколения, которая обеспечивает «более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов». Вводить её необходимо внутримышечно.
Ранее разработчики вакцины сообщали, что она включает несколько антигенов. Благодаря этому после вакцинации формируется защита сразу от нескольких вариантов коронавируса.
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