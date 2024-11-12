Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

зап.

 770мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
За ЗСД заплатят досрочно
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Петербурге в нескольких школах и детских садах приостановили учебу из-за гриппа и коронавируса

В Петербурге в нескольких школах и детских садах приостановили учебу из-за гриппа и коронавируса

1 448
3 комментария

Из-за заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Санкт-Петербурге приостановили учебный процесс в нескольких школах и детских садах. Об этом во вторник, 12 ноября, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе комитета по образованию.

По состоянию на 12 ноября, учебный процесс приостановлен в 35 классах школ и 18 группах детских садов города.

Примерно месяц назад, как писала «Фонтанка», учебный процесс из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса был приостановлен в 14 классах восьми школ и в пяти группах четырех детских садов Петербурга.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Заболеваемость Школы Детский сад
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
282694747
8 минут
Опять Гинзбург выполз?
wased
36 минут
а вот смежный комитет об 8 миллионах сделанных прививок от гриппа отчитывался и тут такое...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Новости компаний
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Новости компаний
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00