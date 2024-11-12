В Петербурге в нескольких школах и детских садах приостановили учебу из-за гриппа и коронавируса

Из-за заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Санкт-Петербурге приостановили учебный процесс в нескольких школах и детских садах. Об этом во вторник, 12 ноября, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе комитета по образованию.



По состоянию на 12 ноября, учебный процесс приостановлен в 35 классах школ и 18 группах детских садов города.

Примерно месяц назад, как писала «Фонтанка», учебный процесс из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса был приостановлен в 14 классах восьми школ и в пяти группах четырех детских садов Петербурга.