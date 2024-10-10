В Петербурге в нескольких школах приостановили учебный процесс из-за гриппа и коронавируса

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Петербурге приостановили учебный процесс в нескольких школах и детских садах. Об этом в четверг, 10 октября, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе комитета по образованию.
По состоянию на 9 октября, учебный процесс приостановлен в 14 классах восьми школ и в пяти группах четырех детских садов города.
Если смотреть в динамике, уточнили в пресс-службе, то на 3 октября из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса был приостановлен учебный процесс в 14 классах девяти образовательных учреждений и в четырех группах четырех детских садов.
В комитете по образованию отметили, что такая ситуация типична для осеннего сезона.
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