Екатерина Галанова: «Если мы видим эмоции на лицах зрителей — это самое главное»









Дворцовая площадь по случаю Дней Эрмитажа вновь собирает зрителей на мультимедийное шоу — 7 и 8 декабря публика погрузится в историю о жизни и творчестве Пушкина, а потом посмотрит работы финалистов всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». «Фонтанка» узнала подробности у режиссера главного представления Екатериной Галановой и обсудила перспективы световых представлений в Петербурге.

— Екатерина, сразу провокационный вопрос. Мы все что-то так или иначе с детства знаем о Пушкине. Скажите, пожалуйста, зачем зрителю идти еще и на световое шоу и слушать о нем?

— Знаем мы много, но немножко не то, как мне кажется. Мы знаем его произведения: мы читали их в школе, потом, может быть, после школы. Мы знаем что-то о его жизни. Но когда это все объединено в довольно короткий, даже клиповый, рассказ о поэте и его произведениях, — это по-другому выглядит и воспринимается. Будучи взрослым человеком, ты пропускаешь все это через себя.

Видеомэппинг — очень сложный инструмент: мы работаем с архитектурой и рассказываем о персоне, о произведениях, через игру с архитектурой. Наша задача — найти формы, интересные идеи, и пропустить их через этот инструмент. С одной стороны, представление сделано как театральный спектакль, потому что есть звуковой файл с музыкой, с игрой актеров и так далее. А с другой стороны — есть видеоконтент, специально нарисованный для этого шоу, который трансформирует здание Главного штаба.

Когда мы задумывали «Пушкина», у нас было множество концепций, в финале осталось две. Первая — опереться, прежде всего, на произведения — прозу, поэзию и так далее, потому что множество произведений Пушкина связаны неразрывно с нашим городом — «Медный всадник», «Пиковая дама», — то есть это наш поэт, прежде всего, и мы его ассоциируем с этим городом.

А с другой стороны, у него была своя жизнь, судьба. Он был не только поэтом, но и человеком: взрослел, становился творческим гением и в какой-то момент ушел из жизни.

Мы долго спорили: не могли решить, как лучше сделать, и в результате объединили две концепции — мы идем и через судьбу поэта, и через его произведения.

Поэтому история получилась сложная, но я очень рада, что мне удалось этим позаниматься — не только с точки зрения удовлетворения от собственной работы, но и потому что я, хоть до этой работы и довольно много знала о Пушкине, все читала (или почти все), — по-другому стала его воспринимать. И теперь в этом новом формате мы будем проводить по истории поэта нашего зрителя и слушателя.

Источник: Иван Смелов / Предоставлено пресс-службой проекта «Страна СВЕТА»







— А как поменялось ваше собственное представление о поэте, пока вы готовили это шоу? Может быть, какие-то детали биографии вы увидели новыми глазами?

— Конечно, увидела — это была непростая жизнь, не только как у поэта, но и как у личности. В ней было множество разочарований, волнений и тревог. Когда мы объединили эти две концепции — его произведения и его судьбу — все встало на свои места, потому что он создавал произведения, шедевры, неразрывно связанные с тем, что он чувствовал в тот или иной момент своей жизни.

— Может быть, вы сможете вспомнить, что конкретно у вас срезонировало? Какие-то человеческие детали?

— Не нужно об этом говорить — просто приходите и смотрите. Я думаю, это будет очень интересно, безумно полезно и ярко — для детей и для взрослых.

— Какой момент — самый трудный в вашей работе? Придумывать концепт, как вы сейчас рассказали, создавать общую направленность шоу, решать, что именно вы будете показывать, или какие-то технические моменты, или, может быть, бюрократические?

— Очень сложно работать с этим форматом, потому что ты не можешь быть многословным, а хочется оставить и то, и то. Знаете, как говорят писатели: самое сложное — это короткий рассказ. Здесь то же самое, с одной стороны. С другой стороны, множество технических историй, потому что потрясающие художники компании bestereo, которые создают это непосредственно, должны рассказывать ту же историю. Но при этом нужно не забывать, что мы не можем использовать здание как экран, потому что это другой формат, другая технология. И они должны очень качественно работать технически, потому что это огромное разрешение. В общей сложности это 6,5 тысячи метров — здание Главного штаба. И нужно, чтобы видео смотрелось ярко, чётко, со множеством деталей. Только рендер занимает чуть ли не неделю, если делать хорошо и качественно! И понятно, что техника должна быть хорошая, изображение должно быть качественно сведено.

— Когда вы это сказали, я задумалась, сколько вообще это может весить в гигабайтах или какие там уже единицы.

— Это страшно представить! Мы ставим оборудование на Дворцовой площади, и мэппинг идет на два фасада — на здание Главного штаба и на Штаб конной гвардии, — это в общей сложности 8500 метров! Мощность серверов должна сразу предоставиться. Это действительно огромная работа технической команды, которая это все собирает, выправляет, сводит. Потому что мы стыкуем проекторы один с другим, и от их состыковки зависит качество, резкость картинки. Долго работаем над цветокоррекцией, уже на площади, хотя, казалось бы, до этого все сделано.

Последние дни мы просто работаем с самим видео на площади. А 7 и 8 декабря ждем наших зрителей: 7 декабря с 20.00, а 8-го с 19.00 до 23.00.

Источник: Сергей Богомяко / Предоставлено пресс-службой проекта «Страна СВЕТА»







— Я, кстати, в этом году с удивлением для себя, наконец, узнала, как называются все эти приемы — «Рассыпание», «Галактика», «Искажение пространства», — и что у них, в принципе, названия есть.

— А я вот, например, этих названий не знаю, и живу.

— Ну, любопытно же! А что-нибудь новенькое в этом году придумывали? Какой-нибудь приёмчик художественный? Ну, может, не вы, а ваши художники.

— Нельзя сказать, что это новенький приёмчик, но мы всё время пробуем разные нейросети. Например, у нас в «Пушкине» есть бал (куда же без него!), и изначально, давным-давно мы делали хромакей, снимали артистов на зеленом фоне, потом интегрировали их в общую картинку, которая была отрисована руками. А сейчас мы оживляем эти фигуры с помощью нейросетей, «заставляем» их танцевать вальс, двигаться, ходить! Александр Сергеевич у нас там тоже походит по петербургской набережной.

Нам важно было передать эпоху, стиль, но и настроение человека — сначала юного, потом он взрослеет, переживает какие-то свои тревоги, волнения, неприятности даже. И нужно было сделать это еще очень эмоционально — мне кажется, получилось. Ну и это озвучивают потрясающие артисты — Николай Витальевич Буров, Анна Геллер, Андрей Лёвин.

— Я хотела еще спросить о финалистах фестиваля «Страна света», чьи работы будут показывать на здании Штаба гвардейского корпуса. Анонсированы работы из Карелии, Бурятии, Башкортостана и много откуда еще. Скажите, у нас, действительно, мэппинг-искусство настолько хорошо развито в разных регионах страны? Мы, сидя в Петербурге, не особенно знаем, много ли у нас фестивалей света по другим городам.

— Фестивали света есть в Нижнем Новгороде, в Казани, довольно крепкие — но не сказать, чтоб они были в каждом городе России. Здесь же тема- «Моя малая родина», и художники могут быть петербургскими студентами родом из разных городов. У нас, например, две работы из Карелии: мы очень удивились, но это просто два студента из Карелии, которые учатся в Санкт-Петербурге. Тема «Малая Родина» предполагает не местонахождение человека, а место, где он родился.

— Как раз хотела спросить, как вы считаете, нужно ли развивать образование в этой области, то есть воспитывать специалистов светового шоу, или нынешняя система образования охватывает все нужные аспекты?

— Смотрите: специалисты светового шоу — очень широкое название ни о чем. Есть художники-видеографики, и этим сейчас занимается вся страна. И правильно делает, развивать это необходимо, потому что такие специалисты нужны просто везде — начиная от рекламы, заканчивая кино. Это заставки на телевидении, это, если хотите, подобные шоу, реклама, всё, что происходит в соцсетях. Люди, которые могут рисовать видео, мультики, условно, — мегавостребованные в наше время. Качественно работающих художников-видеографиков немало, но они максимально загружены работой. Как только появляется какая-то хорошая команда или хороший видеохудожник-видеографик, он сразу находит себе работу, притом хорошо оплачиваемую.

Источник: Евгений Егоров / Предоставлено пресс-службой проекта «Страна СВЕТА»







— А у нас вообще все технологии освоены ими или мы в чем-то отстаем? Я видела световое шоу в Берне, оно выглядело совершенно по-другому: там было очень красивое золотое мерцание, очень правдоподобные объемные изображения. Там, правда, и сюжеты современные, с юмором. Мы чего-то недоосвоили, как вы оцениваете наш уровень в мировом контексте?

— Нет, просто есть разные стили, разные художники. Если мы говорим про «Пушкина», то, поскольку нам нужно рассказать связную историю, мы работаем в определенном стиле. А если мы говорим про художников, которые соревнуются и рисуют свои работы для Штаба гвардейского корпуса и конкурса «Страна света», они работают в том стиле, в котором они хотят. Это их выбор, им никто не диктует «давайте ближе к реализму» или «давайте ближе к поп-арту».

— Я, скорее, хотела понять, есть ли куда расти в техническом плане?

— Расти всегда есть куда, но, на мой взгляд, в стране эта индустрия находится на высоком уровне.

— Еще об одном из своего опыта вас спрошу. Во многих странах световые шоу или другие представления со светом проводятся ежедневно, и туристы заранее вписывают их в свою программу — когда бы ни ехали. Как вы думаете, может ли мэппинг-шоу в Петербурге стать регулярной достопримечательностью, а не фестивалем, который проводится 2-3 раза в году?

— Конечно, может, и это могло бы быть очень красиво, почему нет? Но только летом, как вы понимаете, у нас белые ночи и слишком светло, а зимой — хоть и темно, но холодно, поэтому есть некоторые нюансы.

— Вы не первый год проводите шоу, — скажите, получаете ли вы обратную связь, эмоциональную благодарность от зрителей, для которых все это делаете? Или, может быть, вы встречали неожиданно для себя в мировых СМИ красивые фотографии, видео или большие плакаты в каких-то неожиданных местах, смотрели и думали: ух ты, это же сделала я!

— Фотографии наших мероприятий постоянно встречаются в интернете — мне это, конечно, приятно. Неприятно только, когда фотографиями наших мероприятий кто-то рекламирует свои. Слушайте, ну вот в прошлом году мы работали над мэппингом, посвященном блокаде. И когда после каждого нашего мини-спектакля у людей появлялись слезы, и раздавались аплодисменты — мне было очень приятно. Это значит, что мы что-то умеем. Если мы видим эмоции на лицах зрителей, наверное, это самое главное.

Источник: Сергей Богомяко / Предоставлено пресс-службой проекта «Страна СВЕТА»







— Ну, в этот раз мы, наверное, над Пушкиным плакать все-таки не будем.

— Не будем, но, на самом деле, финал «Пушкина» тоже очень трогательный. И напоминаю, что после «Пушкина» идут работы конкурса, а значит, нужно рассчитывать примерно на час времени, чтобы посмотреть все и насладиться.

— Замерзнем же!

— Не замерзнем, я посмотрела, погода будет хорошая. Знаете, у нас года два назад в дни фестиваля было минус двадцать пять — и все равно люди стояли по часу. А сейчас будет около ноля.