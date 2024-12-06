В России задержали членов колумбийского наркокартеля, которые везли полтонны кокаина в ЕС

Сотрудники ФСБ совместно с таможней прервали передвижение партии кокаина стоимостью свыше 1,5 млрд рублей из Перу. Груз весом более полутонны вывезли через Россию в Евросоюз, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) 6 декабря.
В Подмосковье с поличным задержали членов колумбийского картеля. Иностранцы прибыли в столицу якобы для демонтажа грузовой машины, доставленной из Перу. Разобранные транспортные средства находились за городом на складе, в них же были спрятаны брикеты с кокаином. Запрещенные вещества перегружали в грузовые контейнеры, которые в дальнейшем планировали отправить в ЕС.
Многоэтапная операция по ликвидации кокаинового наркотрафика длилась несколько лет. В результате было изъято 570 кг запрещенного вещества, оптовая стоимость которого на российском «черном рынке» составляет 1,5 млрд рублей, в рознице — свыше 5,5 млрд рублей.
Транспортировку еще одной крупной партии кокаина российские таможенники прервали на пути в ЕС из Латинской Америки в ноябре. Транзитом через территорию России направили около тонны наркотиков стоимостью более 3,5 млрд рублей.