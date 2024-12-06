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Происшествия В России задержали членов колумбийского наркокартеля, которые везли полтонны кокаина в ЕС

В России задержали членов колумбийского наркокартеля, которые везли полтонны кокаина в ЕС

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9 комментариев

Сотрудники ФСБ совместно с таможней прервали передвижение партии кокаина стоимостью свыше 1,5 млрд рублей из Перу. Груз весом более полутонны вывезли через Россию в Евросоюз, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) 6 декабря.

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В Подмосковье с поличным задержали членов колумбийского картеля. Иностранцы прибыли в столицу якобы для демонтажа грузовой машины, доставленной из Перу. Разобранные транспортные средства находились за городом на складе, в них же были спрятаны брикеты с кокаином. Запрещенные вещества перегружали в грузовые контейнеры, которые в дальнейшем планировали отправить в ЕС.

Многоэтапная операция по ликвидации кокаинового наркотрафика длилась несколько лет. В результате было изъято 570 кг запрещенного вещества, оптовая стоимость которого на российском «черном рынке» составляет 1,5 млрд рублей, в рознице — свыше 5,5 млрд рублей.

Транспортировку еще одной крупной партии кокаина российские таможенники прервали на пути в ЕС из Латинской Америки в ноябре. Транзитом через территорию России направили около тонны наркотиков стоимостью более 3,5 млрд рублей.

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Комментарии
9
282304523
33 минуты
Чей-то дружок из верхушки
Повестка дна
32 минуты
А с Захаровой-то согласовали?
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