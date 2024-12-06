В России задержали членов колумбийского наркокартеля, которые везли полтонны кокаина в ЕС

Сотрудники ФСБ совместно с таможней прервали передвижение партии кокаина стоимостью свыше 1,5 млрд рублей из Перу. Груз весом более полутонны вывезли через Россию в Евросоюз, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) 6 декабря.

В Подмосковье с поличным задержали членов колумбийского картеля. Иностранцы прибыли в столицу якобы для демонтажа грузовой машины, доставленной из Перу. Разобранные транспортные средства находились за городом на складе, в них же были спрятаны брикеты с кокаином. Запрещенные вещества перегружали в грузовые контейнеры, которые в дальнейшем планировали отправить в ЕС.