Лавров ответил на вопрос о смерти Алексея Навального

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе интервью министра спросили о смерти Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Видео интервью появилось в ночь на пятницу, 6 декабря.

«Он умер, отбывая срок в России. Как сообщалось, он время от времени чувствовал себя не очень хорошо», — ответил Лавров.

По словам министра иностранных дел России, состояние здоровья Навального было одной из причин, из-за которой российская сторона просила Германию показать результаты его анализов, но не получила их.

На вопрос о причине смерти Алексея Навального Лавров ответил, что не является врачом.

«Для того, чтобы строить предположения, чтобы врачи могли что-то сказать, нужна информация. Если человека увезли на лечение в Германию после отравления, результаты его анализов не могут быть секретными», — сказал Сергей Лавров.