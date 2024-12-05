NASA отложило высадку на Луну

Американское космическое агентство NASA откладывает свою первую за более чем 50 лет высадку на Луну в рамках миссии Artemis III до 2027 года, поскольку инженеры агентства спешат устранить критические проблемы безопасности оборудования и скорректировать планы, необходимые для будущих полетов. Об этом 5 декабря сообщает Bloomberg.

Представители агентства также сообщили журналистам в четверг, что они откладывают предшествующую высадке миссию под названием Artemis II, в рамках которой экипаж из четырех человек отправится в полет к Луне, на семь месяцев, до апреля 2026 года. Планируется, что этот полет доставит к спутнику Земли первую женщину, цветного человека и неамериканского астронавта.

Изначально ожидалось, что программу Artemis II выполнят в конце 2024 года, Artemis III — в 2025 году.

Миссия туда и обратно является частью пошагового плана по возвращению людей на Луну. Задержки в расписании, как утверждается, являются последними в программе, которая страдает от перерасхода средств на космические аппараты и технических препятствий.