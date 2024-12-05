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Технологии NASA отложило высадку на Луну

NASA отложило высадку на Луну

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11 комментариев

Американское космическое агентство NASA откладывает свою первую за более чем 50 лет высадку на Луну в рамках миссии Artemis III до 2027 года, поскольку инженеры агентства спешат устранить критические проблемы безопасности оборудования и скорректировать планы, необходимые для будущих полетов. Об этом 5 декабря сообщает Bloomberg.

Представители агентства также сообщили журналистам в четверг, что они откладывают предшествующую высадке миссию под названием Artemis II, в рамках которой экипаж из четырех человек отправится в полет к Луне, на семь месяцев, до апреля 2026 года. Планируется, что этот полет доставит к спутнику Земли первую женщину, цветного человека и неамериканского астронавта.

Изначально ожидалось, что программу Artemis II выполнят в конце 2024 года, Artemis III — в 2025 году.

Миссия туда и обратно является частью пошагового плана по возвращению людей на Луну. Задержки в расписании, как утверждается, являются последними в программе, которая страдает от перерасхода средств на космические аппараты и технических препятствий.

Основными причинами задержки стали продолжающиеся проблемы с тепловым экраном космического корабля Orion, созданного корпорацией Lockheed Martin. Он необходим для защиты экипажа от палящих температур, когда корабль вернется на Землю и пролетит через атмосферу планеты.

Объявление было сделано на следующий день после того, как избранный президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру астронавта SpaceX и миллиардера-предпринимателя Джареда Айзекмана на пост главы NASA .

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Комментарии
12
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Другая вселенная. Нескрепная.
Эд Хэммет
53 минуты
Рогозина могут пригласить для ускорения.
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