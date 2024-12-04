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Общество Политика Трамп выдвинул соратника Илона Маска миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA

Трамп выдвинул соратника Илона Маска миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA

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1 комментарий

Избранный президент США Дональд Трамп в среду выдвинул Джареда Айзекмана на пост главы NASA, выбрав частного астронавта-миллиардера и близкого соратника Илона Маска для надзора за агентством, тесно связанным с бизнесом основателя SpaceX.

Айзекман, генеральный директор компании по обработке платежей Shift4 Payments, дважды летал в космос в рамках миссий, организованных его программой Polaris, в которой используются транспортные средства SpaceX и скафандры компании для проведения полностью частных полетов на околоземной орбите.

В случае утверждения на эту должность Айзекман будет курировать бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства объемом около 25 миллиардов долларов, основная часть которого направлена ​​на возвращение людей на Луну в рамках программы Artemis — многомиллиардного проекта, продвигаемого Трампом в течение его первого четырехлетнего срока и в значительной степени опирающегося на корабль Starship компании SpaceX.

«Джаред будет руководить миссией NASA по открытиям и вдохновению, прокладывая путь к революционным достижениям в области космической науки, технологий и исследований», — написал Трамп в посте на своей платформе Truth Social.

Ожидается, что 41-летний Айзекман усилит стратегию агентства, направленную на привлечение частных компаний для доступа к космосу, и будет руководить аэронавтическим портфелем агентства, который финансирует концепции экологически чистой авиации, и обширным подразделением космической науки, которое столкнулось с увольнениями и сокращениями бюджета при президенте-демократе Джо Байдене.

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Джаред Айзекман NASA Дональд Трамп Илон Маск
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Комментарии
1
Гость
1 час
"Что там в США?" Где новость, как племяшка царя Цивилева проговорилась в Думе о 50к только пропавших без вести на СВО?
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