    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-в

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.27eur100.74

    Двое американских космических туристов вышли в открытый космос. Это был первый частный полет

    429
    1 комментарий

    В четверг, 12 сентября, непрофессиональные астронавты миссии Polaris Dawn впервые вышли в открытый космос. Первопроходцами космического туризма стал пилот и миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис, сообщает компания SpaceX.

    Автор: VideoFromSpace


    Выход в открытый космос случился на третий день пребывания космонавтов на орбите. В этот момент многоразовый корабль Crew Dragon находился на высоте более 700 километров над землей. По словам главы SpaceX Илона Маска, это расстояние от Земли – самое большое, на котором оказывался экипаж за последние 50 лет. Во время выхода, продлившегося около двух часов, капсула корабля разгерметизировалась, и туристы остались лишь в тонких скафандрах с кислородным шлангом.

    Как сообщает издание Reuters, стоимость такого полета не разглашается. Однако, по некоторым данным, она может достигать сотни миллионов долларов. Такая сумма исходит из стоимости полета на других рейсах Crew Dragon без выхода в открытый космос за 55 миллионов долларов.

    Помимо Айзекман и Джиллис, в состав экипажа входят бывший военный летчик Скотт Потит, а также старший инженер компании SpaceX Анна Менон. Они в космос не выходили и остались на борту.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Crew DragonSpaceXИлон МаскТуристы в космосеPolaris DawnДжаред Айзекман
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close