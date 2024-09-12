Двое американских космических туристов вышли в открытый космос. Это был первый частный полет



Выход в открытый космос случился на третий день пребывания космонавтов на орбите. В этот момент многоразовый корабль Crew Dragon находился на высоте более 700 километров над землей. По словам главы SpaceX Илона Маска, это расстояние от Земли – самое большое, на котором оказывался экипаж за последние 50 лет. Во время выхода, продлившегося около двух часов, капсула корабля разгерметизировалась, и туристы остались лишь в тонких скафандрах с кислородным шлангом.



Как сообщает издание Reuters, стоимость такого полета не разглашается. Однако, по некоторым данным, она может достигать сотни миллионов долларов. Такая сумма исходит из стоимости полета на других рейсах Crew Dragon без выхода в открытый космос за 55 миллионов долларов.



Помимо Айзекман и Джиллис, в состав экипажа входят бывший военный летчик Скотт Потит, а также старший инженер компании SpaceX Анна Менон. Они в космос не выходили и остались на борту.

