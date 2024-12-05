На патронах, которыми стреляли в гендиректора UnitedHealthcare, обнаружили послание из двух слов

На патронах, которыми стреляли в генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, обнаружили послание. Об этом 5 декабря сообщает CNN.

На боевом патроне и гильзе, обнаруженных полицейскими, были написаны слова «delay» и «depose» («задержка"/"отсрочка»/"затягивание"/"откладывание» и «низложение"/"смещение»).

Полиция интерпретирует эти слова как возможное послание от стрелявшего и считает, что надписи могут быть связаны с мотивом преступления. Жена убитого заявила, что в адрес ее мужа неоднократно поступали угрозы.

Гендиректор топовой страховой фирмы был застрелен на Манхэттене накануне.

Полицейские установили, что преступник несколько минут выжидал Томпсона в засаде. Затем он дважды выстрелил главе UnitedHealthcare в спину и один раз в ногу и скрылся на велосипеде.

За 20 минут до преступления стрелок был замечен в кофейне недалеко от места покушения. Сейчас полицейские проверяют заведение на остатки следов ДНК подозреваемого. За любую информацию, которая поможет задержать преступника, обещают вознаграждение в $10 000.

Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что полиция обнаружила одно пригодное для использования изображение подозреваемого и нашла телефон и бутылку воды, которые, возможно, бросил вооруженный мужчина, когда бежал по переулку.

Между тем крупнейшие поставщики медицинских услуг усилили меры личной защиты для руководителей высшего звена после стрельбы.