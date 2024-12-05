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Общество Шахматистка обратилась к магу и вместо победы на турнире получила растраты

Шахматистка обратилась к магу и вместо победы на турнире получила растраты

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7 комментариев

Мировые судьи Петербурга зарегистрировали иск, связанный с магией, а точнее — с ее отсутствием. Истец пожаловалась, что для нее не провели магический обряд, который был заранее оплачен. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Шахматистка обратилась к магу Дмитрию для того, чтобы тот провел специальные обряды, обеспечив женщине преимущество в предстоящем спортивном турнире. За работу специалиста в сфере магии шахматистка сначала перевела на его карту 2 666 рублей, а потом еще 4 956 рублей.

Несмотря на переведенную сумму в 7 622 рубля, Дмитрий так и не провел обещанный обряд. В связи с этим женщина подала иск к магу о защите прав потребителей. Истец утверждает, что стала жертвой обмана, потеряла доверие к людям и сильно переживает из-за случившегося. Шахматистка требует возместить материальный ущерб.

«Девушка просит суд взыскать с Дмитрия с адресом электронной почты „devil“ материальный ущерб в общей сумме 35 779 рублей (переведенная сумма, проценты, юристу еще Татьяна 17 000 рублей отдала, видимо, за составление искового заявления) и моральный вред в 15 000 рублей», — объясняет Дарья Лебедева.

Отмечается, что иск еще не был принят к рассмотрению.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как жительница Петербурга поверила в снятие порчи и перевела по просьбе неизвестной ей женщины по разным реквизитам больше миллиона рублей. Теперь поиском гадалки занимается полиция.

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Магический обряд Петербург Иск
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Комментарии
7
houspi
51 минута
Дмитрий???!!!! Уж не тот ли самый?
Zet
39 минут
Будет с магом судиться - больше ни одной партии не выиграет...
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