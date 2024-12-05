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Общество «А потом спрашивают, почему ребенок меня не любит». Министр просвещения рассказал, как телефоны вредят детям

«А потом спрашивают, почему ребенок меня не любит». Министр просвещения рассказал, как телефоны вредят детям

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8 комментариев

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что родителям следует ограничивать доступ детей к планшетам и телефонам, потому что использование гаджетов может негативно сказываться на психике ребенка. Его мнение приводит 5 декабря РИА Новости.

В ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования Кравцов высказался о последствиях, к которым приводит использование гаджетов детьми. По наблюдениям главы Минпросвещения, когда москвичи приводят своих детей в возрасте трёх-четырёх лет в какие-либо общественные места, они дают им телефоны или планшеты, чтобы те «не мешали».

«А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит», — поделился министр, отметив, что не знает, насколько такая практика распространена в других регионах.

Кравцов подчеркнул важность просветительской работы среди родителей. Министр просвещения считает, что они должны активно общаться со своими детьми, проводить с ними больше времени. Проблему использования гаджетов он назвал вызовом для всей страны, указав, что без должной реакции число детей «с отклонениями от нормы» продолжит расти.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями. Глава ведомства отметил, что подарил своей дочери на 15-летие кнопочный телефон.

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Министр просвещения Воспитание детей
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Комментарии
8
Zet
42 минуты
пост и молитва... гаджеты - вон...
McGillavry
44 минуты
Если подарить ребёнку на пятнадцатилетие кнопочный телефон, то действительно можно больше не заваться вопросом о причинах нелюбви ребёнка к родителям. Они очевидны.
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