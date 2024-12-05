Автобус с пассажирами устроил ДТП на Парнасе. Видео

Автобус въехал в припаркованные машины после посадки пассажиров в Выборгском районе Петербурга утром 5 декабря. Причиной столкновения стала забывчивость водителя. Об этом «Фонтанке» сообщили в ООО «Вест-Сервис», чей автобус стал участником ДТП.

Под удар у одного из домов по Толубеевскому проезду попал транспорт маршрута 271. «После посадки пассажиров не закрылась задняя дверь, водитель забыл поставить машину на ручник. Уперся в „Газель“ и поребрик. Пострадавших нет», — добавили в компании. От удара у автобуса оказалось разбито лобовое стекло.