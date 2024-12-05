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Происшествия Автобус с пассажирами устроил ДТП на Парнасе. Видео

Автобус с пассажирами устроил ДТП на Парнасе. Видео

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5 комментариев

Автобус въехал в припаркованные машины после посадки пассажиров в Выборгском районе Петербурга утром 5 декабря. Причиной столкновения стала забывчивость водителя. Об этом «Фонтанке» сообщили в ООО «Вест-Сервис», чей автобус стал участником ДТП.

Источник:

Под удар у одного из домов по Толубеевскому проезду попал транспорт маршрута 271. «После посадки пассажиров не закрылась задняя дверь, водитель забыл поставить машину на ручник. Уперся в „Газель“ и поребрик. Пострадавших нет», — добавили в компании. От удара у автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

Автобус 2022 года выпуска перед выездом на линию прошел обязательный технический осмотр, а его водитель — медосвидетельствование, отметили в компании.

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Комментарии
5
VKuser15335355
10 минут
Иностранные специалисты они такие, даже не знают что такое стояночный тормоз)))
Yuorik
12 минут
Это ДТП с автобусом не последнее…
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