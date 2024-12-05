Telegram оштрафовали на 4 млн рублей, но взыскать деньги не могут

Мессенджер Telegram был оштрафован в России на 4 млн рублей, однако взыскать с него деньги приставы не могут. Об этом пишут РИА Новости 5 декабря.

По информации издания, производство из-за неуплаты штрафа мессенджером было возбуждено в июле 2024 года, однако уже в сентябре приставы известили, что деньги взыскать невозможно.