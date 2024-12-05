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Общество Telegram оштрафовали на 4 млн рублей, но взыскать деньги не могут

Telegram оштрафовали на 4 млн рублей, но взыскать деньги не могут

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11 комментариев

Мессенджер Telegram был оштрафован в России на 4 млн рублей, однако взыскать с него деньги приставы не могут. Об этом пишут РИА Новости 5 декабря.

По информации издания, производство из-за неуплаты штрафа мессенджером было возбуждено в июле 2024 года, однако уже в сентябре приставы известили, что деньги взыскать невозможно.

Взыскать с Telegram деньги не могут, поскольку приставы не смогли найти у мессенджера имущества, на которое можно наложить арест, пишет СМИ.

Во вторник, 3 декабря, суд в Москве снова оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неограничение доступа к запрещенным сайтам.

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Комментарии
11
VKuser440623
1 час
Лол. А как там поживает взыскание секстилионов с гугла? Тоже не могут клоуны найти имущества на такую сумму?
282493173
1 час
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