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Бизнес «Ну зачем Volkswagen ушел с российского рынка?» Путин рассказал о проблемах VW и уходе западных компаний

«Ну зачем Volkswagen ушел с российского рынка?» Путин рассказал о проблемах VW и уходе западных компаний

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39 комментариев

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen мог бы получать «замечательную выручку» в России, если бы не ушел с российского рынка. Об этом на XV инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя уход западных компаний и проблемы VW.

«И вот сейчас смотрите, какие проблемы у „Фольксвагена“. Ну зачем „Фольксваген“ ушел с российского рынка?» — сказал Путин. Концерн мог бы продолжать работать в РФ, продавать свою продукцию, даже в условиях высокой локализации, и поставлять компоненты, получая хорошую выручку, отметил он.

По словам Путина, у России с Германией в течение десятилетий были хорошие отношения, и немецкий бизнес отличался тем, что вкладывался «в долгую». Он подчеркнул, что Россия никогда не принимала «мер нерыночного регулирования». «В частности, расследования в области экологии и так далее», — пояснил президент. В середине десятых разразился крупный скандал, названный «дизельгейтом». Он затянулся на годы и привел к коренной перестройке практически всей автомобильной промышленности Германии.

Путин раскритиковал правительственных регуляторов за принятие экономических решений по политическим мотивам. Он заявил, что ответственность свалили на менеджмент «Фольксвагена», чтобы не замечать своих ошибок. «А сейчас оказались виноватыми сотрудники „Фольксвагена“, которые тысячами выходят на забастовки теперь, поскольку закрываются предприятия и на улицу выбрасывают тысячи людей», — сказал Путин. В октябре Volkswagen объявил о сокращении прибыли на 64 % и решении закрыть три завода. «Фонтанка» разбиралась, как немецкие автоконцерны оказались на пороге кризиса.

Президент РФ добавил, что Россия западные компании со своего рынка не выгоняла. По его словам, ушли лишь около четверти компаний, примерно половина продолжает работать: часть в прежнем режиме, часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. Путин отметил, что Россия не будет создавать специальных условий для возвращения ушедших компаний, но «наши двери открыты». Хотя вернуться просто так будет довольно сложно, отметил он, ведь место западных компаний стали быстро занимать предприятия из других стран.

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Комментарии
39
Игорь Протасов
2 часа
Ага... а Германии нужно было вступить в БРИКС... тогда было бы всем счастье :-)
Garik.Maremanov.1-1
2 часа
Как обычно, ни слова правды,
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