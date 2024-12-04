В Петербурге подвели итоги сезона проката электросамокатов

В Санкт-Петербурге завершился сезон электросамокатов. Сегодня с улиц города начал сбор СИМ сервис аренды электросамокатов Whoosh, ранее сезон в Петербурге завершил «Яндекс Go». Об этом 4 ноября со ссылкой на кикшеринги сообщает телеграм-канал «Начальник транспортного цеха».

Всего с 18 марта сервисами проката, работавшими в Петербурге, было предоставлено жителям и гостям Северной столицы свыше 40 000 электросамокатов, которыми пользователи воспользовались около 35 миллионов раз. Общая протяжённость совершенных поездок превысила 60 миллионов километров. В нынешнем сезоне в городе работали четыре сервиса аренды средств индивидуальной мобильности.

Не обошлось без нарушений: операторы кикшеринга, согласно представленным данным, выписали больше 5 миллионов предупреждений за нарушение правил, оформили более 39 000 штрафов и заблокировали около 70 000 аккаунтов пользователей. Свыше 46 000 нарушений электросамокатчиков зафиксировали по итогам работы пеших инспекторов и камер системы «Безопасный город».

Еще одним итогом сезона стало соглашение между сервисами аренды СИМ и городским комитетом по транспорту, по которому в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах были введены запреты на парковку, а на границе районов определены 40 виртуальных парковок для СИМ.

В 175 локациях ввели ограничение скорости для езды на электросамокатах до 15 километров в час — в том числе возле 13 станций метро. Еще в 7 местах скорость движения ограничили 10 километрами в час.

Было рекомендовано допускать до управления самокатами только совершеннолетних.

Заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Гончаров также отметил, что в 2024 году для повышения безопасности движения самокатов ввели дополнительный контроль за соблюдением правил эксплуатации электросамокатов со стороны пеших инспекторов комитета и камер наружного наблюдения, продолжили работу по установке дорожных знаков, регулирующих движение СИМ по городу. Благодаря этому, по его словам, «значительно снизилось напряжение горожан, связанное с хаотичной парковкой СИМ и неаккуратной ездой на электросамокатах».