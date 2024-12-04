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Город Бизнес Whoosh завершает сезон в Петербурге. Кикшеринг оштрафовал и заблокировал 74 тысячи нарушителей

Whoosh завершает сезон в Петербурге. Кикшеринг оштрафовал и заблокировал 74 тысячи нарушителей

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10 комментариев

Сервис аренды электросамокатов Whoosh начал сбор самокатов с улиц Петербурга. Пока их еще можно встретить, но с каждым часом устройств будет становиться меньше, рассказали 4 декабря «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Сервис подвел итоги сезона работы в городе. По его данным, петербуржцы стали ездить на самокатах чаще. Они совершили почти 20 млн поездок и суммарно проехали около 35 млн километров. Среднее количество поездок на активного пользователя за год выросло на треть (30%), до 23,1 поездки.

Доля поездок, совершенных по транспортному сценарию (чтобы доехать куда-то по делам, например, от дома до остановки общественного транспорта и обратно) достигла рекордных 91%. Чаще всего петербуржцы перемещались по улицам Дыбенко и Коллонтай, проспектам Маршала Блюхера и Комендантскому, Петровскому бульвару и улице Федора Абрамова.

В компании добавили, что 99,9% поездок проходили без нарушений. При этом сервис за сезон оштрафовал и заблокировал в городе 74 тысячи нарушителей.

«За время межсезонья самокаты пройдут углубленное техобслуживание и с приходом весны вновь вернутся на улицы города», — отметили в Whoosh.

Ранее сезон в Петербурге завершил кикшеринг «Яндекс Go». Работать еще продолжает «МТС Юрент». Почитать о предварительных итогах самокатного сезона можно здесь. Несмотря на то, что в городе были введены новые ограничения и запрет на парковку в центре, спрос на сервисы продолжает расти. При этом в комитете по транспорту фиксируют, что в центральных районах значительно снизились количество нарушений и недовольство горожан. Также кикшеринги увеличили штрафы для нарушителей и внедрили технологии, позволяющие распознавать и блокировать несовершеннолетних и пользователей, которые ездят на самокате вдвоем.

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Комментарии
10
@Vlad
56 минут
А штрафы какие? По 100000 р?
Гость
38 минут
Самокатам в городе не место.
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