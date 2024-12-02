Ещё не накатались. Спрос на аренду электросамокатов в Петербурге вырос, несмотря на ограничения и запреты

Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»







Уже начало декабря, а самокаты в Петербурге даже не думают сворачиваться. Об окончании сезона официально объявил только сервис «Яндекс Go», остальные — благодаря относительно мягкой погоде — решили выжать из остатков спроса максимум. Перед наступлением заморозков «Фонтанка» подводит итоги сезона 2024 года: сколько заработали кикшеринги в Петербурге, удалось ли им вместе с городскими властями сделать этот транспорт безопаснее и что ждет любителей быстрой езды в следующем году.

Что с бизнесом

Несмотря на серьезный рост ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в прошедшем сезоне, бизнес серьезно не пострадал ни от запрета парковок, ни от полицейских рейдов. В «МТС Юрент» отчитались о росте общего километража поездок в полтора раза в сравнении с прошлым сезоном. На самокатах оператора петербуржцы откатали около 13,5 млн километров, а само число поездок увеличилось на 30 %.

В «Яндекс Go» зафиксировали рост поездок в 65 % в сравнении с прошлым сезоном — на один самокат пришлось в среднем по 7 поездок в день. При этом 80 % поездок прошли по «транспортному сценарию». То есть устройства использовались, чтобы доехать из точки А в точку Б. В среднем на такую поездку уходит 10 минут.

В Whoosh также отметили, что за прошедший сезон значительно увеличилось количество поездок. Акции компании торгуются на бирже, она регулярно публикует финансовые результаты, по которым можно мерить температуру в целом по рынку. По итогам первых девяти месяцев 2024 года выручка кикшеринга по России составила порядка 12,5 млрд — на 32 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль, наоборот, снизилась на 6 % — до 2,9 млрд рублей.

«Петербург находится в тренде. Мы видим, что востребованность самокатов продолжает расти и еще не достигла пика», — рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Что с безопасностью

Петербург стал первым городом в России, где между кикшеринговыми компаниями и городскими властями было заключено добровольное соглашение о правилах работы. Это произошло в 2021 году на фоне обострившейся проблемы — происшествия с участием самокатчиков случались регулярно, а привлечь их к ответственности по закону было невозможно по многим причинам.

Соглашение заложило базу поведения на дорогах хотя бы для пользователей кикшеринга. В соответствии с документом компании стали с помощью программного обеспечения устанавливать ограничения: условно говоря, здесь нельзя ездить быстро, а здесь — парковаться. Послушные устройства с роботизированными «мозгами» выполняли требования автоматически, а пользователи — привыкали.

С годами список ограничений рос. По итогам сезона-2024 он насчитывает 36 зон запрета движения, 175 адреса с ограничением скорости до 15 км/ч (включая пространство вокруг станций метро) и 7 локаций, где нельзя ехать быстрее 10 км/ч. Помимо этого документ предписывает поддерживать самокаты в исправном состоянии и рекомендует делать их доступными только для совершеннолетних пользователей (хотя по закону ездить можно с 14 лет).

«На сегодняшний день заключаемое в Петербурге соглашение между Комитетом по транспорту и операторами кикшеринга предусматривает самый жесткий в стране комплекс ограничений», — сообщили «Фонтанке» в ведомстве.

Нововведение этого года — фиксирование «самокатных» нарушений пешими инспекторами комтранса в зоне платной парковки. Чаще всего в поле зрения попадается катание вдвоем или втроем, неспешивание на пешеходном переходе, неправильная или небрежная парковка. Информацию передают кикшерингам, чтобы они принимали меры. В остальной части города за нарушителями следят камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Компании тоже не сидели сложа руки. Перед самым горячим периодом сезона они ужесточили свои штрафы. Теперь небольшим штрафом в 500 рублей карается даже неправильная парковка, за которую раньше можно было отделаться предупреждением, а санкции за самые серьезные нарушения доходят до 100 тысяч рублей. Но сервисы утверждают, что 99,99 % поездок проходят без каких-либо эксцессов. Такие меры нужны, чтобы повлиять на оставшиеся 0,01 %.

«Суммарно в сезоне 2024 года „МТС Юрент“ выписал порядка 38 тысяч штрафов пользователям Петербурга, заблокировал 9 тысяч аккаунтов, — рассказали „Фонтанке“ в компании. — Кроме того, в этом году оператор начал блокировать несовершеннолетних пользователей, которых удалось выявить с помощью сервиса идентификации МТС ID. В настоящее время заблокировано более 1,6 тысячи таких аккаунтов».

В Whoosh считают, что сравнивать текущий и предыдущий сезоны — некорректно. Как раз из-за того, что в этом подняли штрафы и выстроили совместную с городом работу по наказанию нарушителей. Сами горожане могут сообщать о небрежной парковке и инцидентах в чат-бот «Самокаты: общественный контроль».

«Все это привело к тому, что с начала сезона было оштрафовано и заблокировано более 53 тысяч нарушителей. При этом доля тех, кто не соблюдает правила в поездке, не превышает 0,01 % от общего числа пользователей. Поэтому подавляющего большинства петербуржцев, пользующихся кикшерингом, этот вопрос никак не коснулся», — уверяют там.

«На это повлияла совокупность мер: и штрафы, и образовательные проекты, и внедрение новых технологий, — говорят в „Яндекс Go“. — Важно не только штрафовать, но и обучать. По данным сервиса, в этом сезоне больше половины пользователей — новички». Чтобы они осваивались на дороге и водили самокат правильно, все операторы аренды проводят обучающие мероприятия оффлайн и онлайн.

Если сложить данные Whoosh и «МТС Юрент», получается, что за сезон в Петербурге оштрафовали и заблокировали более 100 тысяч нарушителей. Также, по данным комтранса, горожане получили около 5 млн предупреждений.

Запрет парковки в центре

Инновацией этого года стал запрет на парковку электросамокатов в центре Петербурга, введенный на фоне обилия массовых мероприятий, которые проводятся в городе каждое лето. С 1 августа Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы стали транзитной зоной. Начать и завершить аренду самоката стало возможно только на виртуальных парковках, расположенных на ее границе.

Мера стала первой в своем роде и дополнила уже существующее соглашение о правилах работы в городе. В Смольном отмечают, что она полностью оправдала себя.

«Мы фиксируем лишь единичные случаи нарушения правил соглашения в центральных районах города. Значительно снизилось напряжение горожан, связанное с хаотичной парковкой СИМ и неаккуратной ездой на электросамокатах», — подытожил результаты в разговоре с «Фонтанкой» заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Гончаров.

Кикшеринги, конечно, смотрят под другим углом, но в целом в том же направлении. Это можно назвать позитивным примером взаимодействия органов власти с бизнесом, где последнему дали понять, что с ним не хотят говорить на языке тотальных запретов. Поэтому в Whoosh подчеркивают, что речь была именно о договоренности города и сервисов, а не об указании свыше. «Для всех участников процесса очевидно: инфраструктура исторического центра в данный момент недостаточно подходит для комфортного сосуществования большого количества СИМ и пешеходов», — говорит пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Несмотря на введенные ограничения, поведение пользователей не изменилось в том плане, что большинство из них использует самокаты для поездок по «транспортному сценарию» как альтернативу общественному транспорту. По данным «МТС Юрент», такие поездки составляют 90 % от общего числа в Петербурге, а «Яндекс Go» отмечает, что больше 40 % поездок в сезоне-2024 проходили в утренние и вечерние часы пик.

«При этом в районах, где начал действовать запрет на парковку, после 1 августа число поездок сократилось почти в три раза — пользователи стали строить альтернативные маршруты за пределами зон запрета парковки», — заметили в «Юренте».

О том, что люди столкнулись с неудобствами, говорят и в Whoosh. «Безусловно, невозможность оставить самокат после поездки в центре города сказалась на комфорте пользователей, которые добирались на самокатах до работы или дома в районах, перешедших на транзитный режим работы. Мы по-прежнему получаем обращения от пользователей, которые ждут решения этого вопроса, — рассказывает Денис Балакирев. — Но глобально на востребованности самокатов в городе это не отразилось. Просто спрос перераспределился географически — больше самокатов стало в Мурино, Кудрово и на других границах Петербурга и пригородов, где самокаты в наибольшей степени востребованы в качестве транспорта и где ранее предложение в часы пик не всегда успевало за спросом».

В Whoosh называют транзитный статус центра временным, пока решается вопрос создания инфраструктуры для самокатов. «После изменения ситуации причин для сохранения ограничений на парковку самокатов не будет», — констатируют факт в компании. Согласятся ли с ней другие участники рынка и городские власти — вопрос для следующих сезонов.

Как самокаты изымали с улиц, но из этого ничего не вышло

Этой весной с самокатами начали сражаться радикально — петербургская полиция буквально забирала двухколесные с улиц города — их, с точки зрения правоохранительных органов, вообще не должно быть на тротуарах. В результате профилактических рейдов с середины мая по начало июня сотрудники полиции возбудили 1 200 административных дел, в рамках которых изъяли почти 11 тысяч кикшеринговых электросамокатов. Так на склады временного хранения попала почти четверть общего городского парка. В начале июля забрали еще две тысячи, причем чемпионами по числу изъятых самокаты оказались вполне себе спальные районы — Фрунзенский, Калининский и Приморский, которых полный запрет на парковку не коснулся.

Всего полицейские составили около 335 протоколов в отношении ООО «ВУШ», ООО «Яндекс. Микромобильность» и ООО «Шеринговые технологии» (юрлица, под которыми работают операторы) с примерно одинаковым содержанием: компании разместили N-ное число самокатов на таком-то участке земли, использовали его для предпринимательской деятельности, не имея на этот участок городской земли прав.

Начались дискуссии, на каком основании самокаты вообще начали «арестовывать». По фактам нарушений полиция возбудила дела по статье 7.1 КоАП РФ о самовольном занятии земельного участка — в случае если самокаты оставляли там, где им запрещено стоять на основании соглашения компаний с городом. То есть наказывали не водителей самокатов за неправильную парковку, а сами кикшеринги — за создание препятствий для использования городской земли.

Профильные комитеты от самокатов открестились. В комитете имущественных отношений подчеркнули, что такие вопросы имеет смысл задавать полиции, которая эти дела возбуждала. В комитете по контролю за имуществом объяснили, что ведомство контролирует земли и территории зеленых насаждений общего пользования, случаи самовольного строительства и демонтажа этих построек. Самокаты — и не их вотчина тоже.

При этом в Москве прямо предусматривают случаи эвакуации: по постановлению правительства города № 2334-ПП от 29 ноября 2023 года, СИМ, брошенные вне парковочных зон, перемещаются на спецстоянку. Аргументировано это тем, что они снижают пропускную способность дорог и тротуаров и создают угрозу ДТП. Позиции юристов, опрошенных «Фонтанкой», тоже разошлись. Одни утверждали, что скопление неправильно припаркованных самокатов — все равно что поставленный без согласования торговый ларек. Другие — что самокаты легко сдвинуть, поэтому о захвате городской земли не может быть и речи.

Административные протоколы полиции рассмотрел Росреестр и никаких нарушений в действиях компаний не нашел. Там сослались на позицию Верховного суда и добавили: в материалах нет сведений хоть о каких-нибудь жалобах на скопление самокатов. Так что производство по делам прекратили из-за отсутствия состава преступления, а изъятые самокаты попросили кикшерингам вернуть.

Дальше борьба перетекла в юридическую плоскость. Петроградский районный суд суммарно зарегистрировал 26 жалоб от полиции на прекращение производства по делам и все 26 вернул — порекомендовал идти с ними в арбитражный суд. Еще 309 жалоб поступило в Смольнинский суд — в ноябре он огласил первые результаты. Как рассказывала руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, 110 жалоб полиции вернули, потому что был пропущен срок обжалования, а ходатайства о восстановлении срока не поступали. В восстановлении срока по 25 жалобам было отказано, так как он был пропущен без уважительной причины. А то одно постановление, которое суд рассмотрел по существу, он оставил в силе.

Так что силовыми методами решить проблемы не получилось. В одном из кикшерингов «Фонтанке» рассказали, что все самокаты они по итогу получили обратно, но в подробности вдаваться не стали.

Чего ждать от следующего сезона

Кикшеринги заявили, что к будущему сезону продолжат внедрять технологии, чтобы сделать самокаты более безопасными. В Whoosh будут «учить» устройства самостоятельно соблюдать часть ПДД, в «Яндекс Go» — вводить новые изобретения против езды вдвоем. Там анонсировали расширение парка и географии СИМ, а также разработку новых моделей электросамокатов.

Нерешенной осталась проблема с культурой вождения — важно приучать пользователей ездить строго по выделенным полосам, а для этого нужна совместная работа операторов и городских властей, подчеркнули в «Яндексе». В Whoosh отметили, что воспитание культуры безопасности — процесс продолжительный и накопительный, но уже по итогам этого сезона оператор фиксирует положительную динамику.

Отдельный вопрос: а что будет в будущем сезоне с инфраструктурой? Вернутся ли самокаты в центр, и родятся ли за зиму идеи, где разместить специальные парковки для СИМ?

«Работа по улучшению инфраструктуры ведется, но пока что нет окончательных решений и утвержденных механизмов реализации проектов, поэтому в подробностях рассказывать об этом преждевременно», — сообщил пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Тем временем в «МТС Юрент» заявили, что кикшеринг готов профинансировать создание порядка 100 парковок в центральных районах. С такой инициативой компания уже пришла к властям города — расположить транспортные хабы со специальной разметкой и знаком вблизи станций метро и остановок. Парковать самокаты за их пределами у пользователей не получится. В сервисе уточнили, что такая практика уже не первый год работает в Москве, более того — такими парковками в центре смогут воспользоваться не только пользователи кикшеринга, но и велосипедисты, и курьеры.

В комтрансе планируют и дальше совершенствовать контроль за передвижением самокатов в Петербурге. Зампред комитета Алексей Гончаров рассказал, что правительство города поддерживает все федеральные инициативы по регулированию дорожного движения на СИМ и готово к их применению в Петербурге. Также важно дальше развивать совместно с операторами кикшеринга инфраструктуру.