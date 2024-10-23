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Общество Кикшеринги: 99 процентов поездок на электросамокатах в Петербурге с начала года прошли без нарушений

Кикшеринги: 99 процентов поездок на электросамокатах в Петербурге с начала года прошли без нарушений

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17 комментариев

Более 99 % поездок на электросамокатах в Петербурге в 2024 году прошли без нарушений и происшествий. На проблемные поездки пришлось менее 1 %. Об этом 23 октября «Фонтанке» сообщили в трех крупнейших сервисах кикшеринга.

«В сезоне-2024 больше 99 % поездок в кишкеринге „Яндекс Go“ в Петербурге совершались без нарушений и происшествий», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Там добавили, что больше половины пользователей были новичками, которые впервые арендовали самокат в этом году. Для них предусмотрено онлайн- и офлайн-обучение ПДД. Нарушители в меньшинстве, но влиять на них сервис может с помощью штрафов или ограничения доступа к услугам.

«Самокаты остаются наиболее безопасным видом транспорта — доля инцидентов в общем объеме поездок составляет всего 0,0095 %, — рассказали „Фонтанке“ в пресс-службе сервиса „МТС Юрент“. — То есть 99,99 % поездок на самокатах „МТС Юрент“ проходят без нарушений, инцидентов и ДТП».

В компании напомнили, что в 2024 году общий объем инвестиций сервиса в проекты, связанные с безопасностью, в том числе в обучение пользователей правилам вождения и в инфраструктуру, составил 181 млн рублей.

«Доля любых негативных инцидентов на самокатах сервиса Whoosh и в Москве, и в Санкт-Петербурге не превышает одного процента от числа поездок», — подтвердили общий тренд в пресс-службе Whoosh.

Там отметили, что аварии и происшествия с самокатами привлекают много внимания, но на самом деле подавляющее большинство пользователей в Петербурге не нарушают правила и, как следствие, не попадают в неприятные ситуации.

«В Санкт-Петербурге мы наладили продуктивную работу с городом: успешно фиксируем несоблюдение правил, выписываем штрафы и блокируем нарушителей. Параллельно проводится работа по обучению, которая тоже уже приносит свои результаты», — добавили в Whoosh. Точную статистику по вопросу безопасности там пообещали представить по окончании сезона.

По словам представителя сервиса, похожее соотношение поездок с нарушениями и без наблюдается во всех городах присутствия, где налажена работа компаний с городскими администрациями.

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Комментарии
17
Znatok78
2 часа
И как они это определили? Просмотрели видеозапись каждой поездки? С таким же успехом я могу утверждать, что 99 процентов поездок проходчт с нарушением (как минимум, не спешиваются перед пешеходным переходом).
IYA
2 часа
Ну и враньееее...... каждый второй, как минимум, не спешивается перед пешеходным переходом
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