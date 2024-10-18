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Общество «Рискованная возрастная категория». Кикшеринги прокомментировали идею разрешить поездки на электросамокатах строго с 16 лет

«Рискованная возрастная категория». Кикшеринги прокомментировали идею разрешить поездки на электросамокатах строго с 16 лет

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5 комментариев

Сервисы аренды электросамокатов прокомментировали инициативу чиновников и депутатов увеличить минимальный возраст пользователей электросамокатов с 14 до 16 лет. В компании Whoosh 18 октября «Фонтанке» сообщили, что поддерживают такое изменение, и предлагают внести соответствующие поправки в ПДД.

«Согласно статистике аварийности 14-15 лет — самая рискованная возрастная категория. При получении доступа к сервису в обход правил оферты операторов кикшеринга они часто нарушают ПДД и становятся участниками инцидентов. Whoosh активно блокирует этой группе лиц возможность управления самокатами и принимает меры по недопущению этой категории в сервис», — рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас воспользоваться сервисами аренды могут только совершеннолетние люди, хотя законодательство допускает возможность управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) с 14 лет. При этом в Whoosh отмечают, что у подростков с 16 до 18 лет уровень аварийности «не отличается от стандартного уровня взрослых». В сервисе считают, что потенциально эту категорию пользователей можно допустить к управлению электросамокатами без опасных последствий.

«Для усиления контроля за соблюдением возрастных правил компания планирует внедрить технологию проверки возраста, которая будет автоматически отстранять от сервиса возрастную категорию младше 16 лет. Разработка не только не допустит нарушителей в сервис, но и проверит возраст пользователей, которые подозреваются в нарушении правил оферты», — добавили там.

«Нашим сервисом разрешено пользоваться только с 18 лет, — напомнили в пресс-службе „МТС Юрент“. — С помощью сервиса идентификации МТС ID мы отслеживаем возраст владельцев аккаунтов и блокируем несовершеннолетних пользователей».

Ранее СМИ рассказали о состоявшемся недавно совещании в правительстве с участием представителей Минтранса, МВД, других министерств и депутатов Госдумы. Участники обсуждения пришли к выводу, что в регулировании сферы СИМ, к которым относятся электросамокаты, нужно закрепить следующие правила: увеличить минимальный возраст управления до 16 лет, обязать пользователей получать права и запретить им передвигаться на микромобильном транспорте по тротуарам и проезжей части.

В «МТС Юрент» прокомментировали также последние предложения в этом списке. По мнению сервиса, нужно продолжительное время, прежде чем в стране появится достаточное количество велодорожек, чтобы на них смогли переместиться пользователи СИМ.

«Лишить их сейчас возможности передвигаться по тротуарам при отсутствии достаточной велоинфраструктуры означало бы лишить миллионы людей удобного и экологичного микромобильного транспорта», — считают в компании. Вместо этого там предлагают использовать различные технические ограничения, которые могут вводить операторы кикшеринга. К примеру, у «Юрента» действует более 3500 зон ограничения скорости, что на 60% больше, чем в 2023 году.

Введение прав для СМИ, по оценке компании, по сути приравняет эти устройства к мопедам и может привести к росту популярности более мощных скутеров в сравнении с маломощными самокатами, скорость которых можно ограничивать технически. «Что приведет к росту аварийности с более тяжелыми последствиями. В то время как в шеринге 99,99% поездок проходят без происшествий», — говорят в «МТС Юрент».

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Комментарии
5
hedgehog_
1 час
ходить может - может и на этом ездить - бабло приносить хазаивам бизнэса. я так щитаю.
mary@
46 минут
Прочь с тротуаров ане зависимости от возраста. Тротуары для пешеходов!
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