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Бизнес Петербуржцы пересаживаются с такси на самокаты. Кикшеринг в городе стал альтернативой общественному транспорту

Петербуржцы пересаживаются с такси на самокаты. Кикшеринг в городе стал альтернативой общественному транспорту

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4 комментария

Электросамокаты переходят из разряда развлечения в категорию нового общественного транспорта и помогают разгружать дороги от машин, следует из данных операторов, представленных 29 августа «Фонтанке». К примеру, в сезон пользователи самокатов на 23% реже ездят на такси и пересаживаются на них вместо автобусов в густонаселенных местах, таких так Комендантский проспект и улица Дыбенко. Закрепить позитивный тренд поможет создание новой велоинфраструктуры, над которым компании планируют работать вместе с городом.

Поездки на самокатах принято условно делить на транспортные и развлекательные. Первые в основном совершаются на короткие дистанции, чтобы быстро добраться из точки А в точку Б. В среднем они занимают 5–10 минут. Вторые отличаются не только более длинными расстоянием и временем в пути, но иногда и эмоциональным поведением пользователей, которое может стать причиной происшествий и бросает тень на всех самокатчиков в глазах горожан. Можно сказать, что в том числе и поэтому центр Петербурга теперь сделали транзитной зоной, хотя это отрезало и часть транспортных поездок внутри нее. Например, когда Невский и Лиговский проспекты стоят в пробках, их больше не объехать на арендованном самокате.

Тем не менее, доля транспортных поездок постепенно росла за все время присутствия кикшенинга в городе и сейчас она составляет не менее 83%. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе сервиса «Яндекс Go», специалисты которого проанализировали данные о перемещениях пользователей.

«Еженедельно самокатами Яндекса в Петербурге пользуется больше 160 тысяч человек. 50% поездок на самокатах начинаются или заканчиваются у транспортных узлов — метро, железнодорожных станций, остановок. Самокаты используют, чтобы проехать «последнюю милю» — короткий отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или пешком», — рассказали в компании.

Все это наводит на мысль о том, что самокаты становятся все больше похожи на традиционный общественный транспорт, а где-то даже «переманивают» его пассажиров. Так, например, больше 40% поездок совершается в утренние и вечерние часы пик, в то время как у такси этот показатель составляет 32%. И в отличие от «шашечек» у самокатов ярко выражены часы пикового спроса: в самое активное утреннее время (8:40) их арендуют в полтора раза чаще, чем днем, а в вечернее (18:00) — вдвое чаще.

Самокаты становятся альтернативой такси в коротких поездках — на расстояние до четырех километров. По данным «Яндекса», в сезон (то есть с начала весны до конца осени) люди, которые используют самокаты, на 23% реже вызывают такси. Это хорошо для других потенциальных пассажиров, потому что чем ниже спрос, тем больше свободных машин и ниже цена, а также меньше автомобилей скапливается на самых востребованных участках дорог.

Короткие поездки, которые дублируют маршрут автобусов, троллейбусов и трамваев, экономят 30% времени в пути, а если альтернативы нет — человек на самокате добирается до пункта назначения в среднем на 60% быстрее, чем пешком, выяснили аналитики.

Это подтверждается данными другого крупного оператора кикшеринга Whoosh. «Фонтанке» рассказали в компании, что среднее время поездки в Петербурге в прошлом сезоне составило 10 минут 22 секунды. Идя со скоростью 5 км/ч, человек преодолевает то же расстояние за 25 минут, отсюда около 15 минут экономии. «Если каждый рабочий день совершать две поездки, двигаясь по маршруту дом → остановка → дом, то экономия времени составит 125 часов, или около 5 суток», — подсчитали там.

По данным сервиса, сейчас 90% поездок в городе — транспортные, а более половины (56%) начинаются и заканчиваются у остановок общественного транспорта. Наиболее популярными маршрутами стали транспортные магистрали на окраинах города, такие как Комендантский проспект и улица Дыбенко. 8 из 10 пользователей совмещают самокаты с поездками на метро, автобусах, трамваях.

«Городские маршруты рассчитаны на массы людей: чтобы «обслужить» максимальное количество пассажиров, автобус может идти через весь район и «собирать» людей из каждого дома. Это и делает его общественным транспортом, но по этой же причине он не всегда удобен. А вот шеринг сочетает в себе плюсы городского и личного транспорта. Можно составить персональный маршрут и приехать точно туда, куда вам нужно, и при этом не искать парковку, а просто оставить самокат на временной остановке», — отмечает пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Кроме того, он говорит, что более 99% поездок совершаются без каких-либо происшествий — и речь не только о ДТП, но и незначительных падениях или столкновениях без пострадавших. В относительных цифрах на каждую 1000 поездок в 2024 году приходится на 20% меньше негативных инцидентов, чем в прошлом.

Оператор кикшеринга «МТС Юрент» тоже отмечает, что в разгар сезона в городе доля транспортных поездок составляет более 80%. При этом с конца октября она взлетает до 90%, что говорит о том, что пользователи, особенно в плохую погоду, выбирают электросамокаты в качестве альтернативы общественному транспорту или личному автомобилю.

«После введения запрета на парковку в центральной части Санкт-Петербурга — парк был перераспределен таким образом, чтобы пользователям было удобнее перемещаться. Некоторые стали испытывать трудности с тем, чтобы добраться до работы в Василеостровском, Петроградском районах, а также на Петровском и Крестовском островах. При этом снижения спроса мы не отметили, люди активно передвигаются на самокатах в спальных районах. Количество поездок в этих районах выросло, скорректировав снижение поездок в центральных районах города», — сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что запрет на парковку в центре привел к тому, что люди стали чаще выбирать альтернативные маршруты. В результате количество инцидентов с участием электросамокатов снизилось. Также сервис выступает за сокращение общего парка в Петербурге, поскольку, по его мнению, город не рассчитан на такое количество устройств. До введения ограничений было 46 тыс. устройств, сейчас — на 5 тысяч меньше, так как «МТС Юрент» сократил число своих самокатов до 10 тысяч. «Это позволило избежать столпотворения самокатов у станций метро и на перехватывающих парковках», — отмечает оператор.

Петербург — пионер среди регионов России в области регулирования электросамокатов. В городе действуют самые жесткие в стране ограничения, обусловленные спецификой городской инфраструктуры. Последние были введены этим летом и сделали центр города недоступным для парковки этого транспорта. В этих условиях компании решили сосредоточиться на инвестициях в создание велоинфраструктуры, чтобы микромобильный транспорт мог ужиться со всеми участниками дорожного движения, в том числе в центре. Ведь, согласно ПДД, самокаты (и другие средства индивидуальной мобильности) ближе к велосипедам, чем к другим транспортным средствам. Приоритетным для них местом улично-дорожной закон называет велодорожки и велопешеходные полосы.

В этом аспекте их стратегия пересекается с задачами городских властей. В 2024 году Смольный запланировал строительство 9 километров велодорожек в Красногвардейском, Приморском и Фрунзенском районах. Одна из них, что пройдет от Белградской улицы до Софийской через проспект Славы, будет достроена в середине ноября.

«С каждым годом все больше петербуржцев выбирают велосипед в качестве основного вида транспорта. Наша задача — продолжать работу по развитию велоинфраструктуры, — отметил заместитель председателя петербургского Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. — Популяризация велодвижения способствует повышению экологической безопасности в нашем городе, наравне с внедрением на городские маршруты общественного транспорта газомоторной техники, троллейбусов с увеличенным автономным ходом и электробусов. Сегодня в Петербурге уже обустроено 44 велосипедных маршрута общей протяженностью свыше 150 км. Совсем скоро появится 45 маршрут, который свяжет Фрунзенский и Московский районы. Ровно посередине маршрута — станция метро «Проспект Славы». Таким образом, новая велодорожка поможет жителям двух районов использовать велосипед в качестве транспорта «первой и последней мили» для удобного передвижения от дома или работы до станции метро или остановок общественного транспорта».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
5
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29 августа 2024, 20:15
Не стал и не станет никогда. Уехал на трамвае на кольцо, нашёл самокат, арендовал. Проехал 5км за 20 минут. Заплатил 240рублей. Ни разу не альтернатива общественному транспорту.
Майор Пронин
29 августа 2024, 20:27
Если они "транспорт", то пусть ездят, как транспорт - по проезжей части с соблюдением ПДД, а не гоняют, сломя голову, по тротуарам, вынуждая прохожих от них уворачиваться.
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