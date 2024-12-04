Трудовой договор Владимира Высоцкого станет топ-лотом аукциона

Договор Владимира Высоцкого с киностудией «Мосфильм» на участие в кинокартине «Служили два товарища» станет топ-лотом онлайн-аукциона «Редкие книги, автографы, фотографии, открытки и плакаты», который проведет 5 декабря аукционный дом «Литфонд».

Договор, заключенный в 1967 году, со следами от дырокола, разводами от влаги и надрывами содержит подпись Высоцкого на третьей странице. Указано и то, сколько артист должен получить за роль поручика царской армии Александра Брусенцова, — 870 рублей. Работа над картиной предполагалась в сроки с 20 августа 1967 года по 22 февраля 1968-го.

Фильм режиссера Евгения Карелова «Служили два товарища» по сценарию Юлия Дунского и Валерия Фрида повествует о событиях Гражданской войны в России. В картине также снялись Олег Янковский, Ролан Быков, Ия Саввина, Анатолий Папанов, Николай Крючков и другие.

Среди других топ-лотов предстоящих торгов — рукопись Четвероевангелия первой четверти XVI века, фотография Леонида Брежнева с Иосипом Броз Тито на «лесном» банкете в охотхозяйстве «Залесье», подносной экземпляр папки с фотографиями памятника Ленину, уничтоженного в Севастополе в 1942 году, который дарили Климентию Ворошилову, и масонская рукопись.