Контракты продолжают исполняться. «Геоизол» прокомментировал дело по строительству филиала Нахимовского училища в Калининграде

Петербургский строительный подрядчик «Геоизол» сотрудничает с военно-следственными органами СК РФ, выполняет свои обязательства перед контрагентами и реализует действующие контракты. Так в компании прокомментировали задержание сотрудников своего калининградского подразделения по уголовному делу о хищениях на строительстве местного филиала Нахимовского училища.

«ООО „ГЕОИЗОЛ“ сотрудничает с военно-следственными органами СК РФ, с целью полного и всестороннего установления обстоятельств по указанному делу, надлежащим образом выполняет все свои обязательства перед контрагентами и реализует действующие контракты, органы управления и иные подразделения ООО „ГЕОИЗОЛ“ работают в обычном режиме, финансовые и расчетные операции продолжают осуществляться», — сообщили «Фонтанке» 3 декабря в компании.

Контракт на строительство филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде был заключен между Минобороны и Главным военно-строительным управлением № 4 (реорганизовано в ФГУП «ГУСС») в 2019 году. В ноябре того же года выполняющее функции генподрядчика ГВСУ № 4 заключило договор с «Геоизолом». 1 сентября 2020 года учебное заведение начало работу в новых корпусах. Дети живут и учатся в здании пятый год.

«Однако, до настоящего времени генподрядчик уклоняется от приемки и оплаты работ, в соответствии со сметой, которая прошла государственную экспертизу и согласована с генподрядчиком. Более того, после 4 лет эксплуатации, „внезапно“ военно-следственные органы решили, что часть расценок на работы, ранее согласованная между государственным заказчиком и генподрядчиком, была завышена», — отмечают в компании.

Военное следствие возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, злоумышленники завысили стоимость выполненных работ и похитили 309 млн рублей. Накануне стало известно , что в качестве обвиняемых по делу проходят в том числе менеджеры калининградского подразделения «Геоизола» Олег Арискин и Станислав Асанович, а также заместитель генерального директора компании Александр Стрельников. СМИ со ссылкой на пресс-службу ГВСУ СК РФ сообщили, что первые двое находятся под домашним арестом, последний — в розыске.

В «Геоизоле» подчеркивают, что полученные от генподрядчика деньги на выполнение работ сразу же транслировались субподрядчику и не принесли никакого обогащения ни указанным сотрудникам, ни самой компании, что противоречит сути статьи 159 УК РФ, которая предусматривает обогащение путем обмана. Если заказчик не был согласен с расценкой работ, в соответствии с законом он мог обратиться в суд, продолжают там.

«Однако, вместо следования предусмотренных законом процедурам, генподрядчик, полагаем, с целью уклонения от уплаты работ, на волне борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, задействовал меры уголовного давления, рассчитывая на дальнейшее освобождение от обязательств по оплате», — считают в компании.

Помимо сотрудников «Геоизола» фигурантами уголовного дела стали бывший начальник отдела капстроительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства» Минобороны РФ Алексей Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова. Первый находится под домашним арестом, а вторая — содержится под стражей.

«Геоизол» — крупный петербургский строительный подрядчик. Его выручка, по данным СПАРК, в 2023 году выросла почти вдвое с 6,7 до 12 млрд рублей. Среди завершенных гражданских объектов на его счету Вантовый мост, Ушаковская развязка, центральный участок ЗСД. Компания участвовала в строительстве «Лахта Центра», реставрации и приспособлении к современному использованию «Никольских рядов», подготовке инфраструктуры Краснодарского края к зимней Олимпиаде — 2014, реконструкции церкви Тихвинской иконы Божией Матери и реставрации объектов Музея-заповедника «Царское Село».

Сейчас организация реконструирует и приспосабливает для современного использования форт «Кроншлот для проекта „Остров фортов“, которым руководит Ксения Шойгу, строит парк электробусов на Ржевке, восстанавливает Феодоровский городок в Пушкине и занимается другими объектами.

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