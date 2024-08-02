Кронштадтские форты показались на горизонте

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Парк «Остров фортов» в ближайшее пару лет сможет утвердить свое наименование окончательно: для абсолютного большинства форты острова Котлин — нечто сродни мифам, сказкам и легендам. Максимум известны по фотографиям да видам с борта туристических корабликов. Сейчас же работы по реставрации трех ключевых фортеций в ближайшей акватории вышли если не на финишную прямую, то отчетливо проступили на горизонте. «Фонтанка» посмотрела, как буквально из руин воссоздают гордость петровской инженерной и военной мысли.



Самым притягательным кажется форт Александр I , многие десятилетия возвышающийся черной громадой над водами Финского залива. Укромную пристань с берега не разглядеть, поэтому он и кажется совершенно неприступным братом всем известного форта Боярд. Только в отличие от французского «младшего», петербургский широкой публике известен мало: кроме тревожных легенд и зловещего прозвища Чумной, разве только любителям рейва начала 2000-х, когда на его территории недолго проходили фестивали электронной музыки. Впрочем, их посетители, скорее всего, на архитектурные особенности не обращали внимания.



Как рассказал журналистам руководитель реставрационного отдела РК «Ингрия» Алексей Богоевский, в прошлом году в форту были завершены работы по реставрации дворового фасада. Главным достижением 2024-го стало восстановление деревянной башни. Сегодня ее для простоты и понимания функционала называют «смотровой», однако исторически деревянная конструкция предназначалась для размещения индикаторных приборов для корректировки огня фортов. На батарее форта Константин был устроен дальномер Петрушевского. К нему от форта Павел I и от форта Александр I были проложены кабели. Впрочем, использовать по назначению башню не пришлось. Она была полностью утрачена, восстановить же ее удалось по немногочисленным чертежам и сохранившимся фотографиям.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не такие очевидные, но гораздо более принципиальные работы в форту позволяют говорить о высокой степени готовности объекта. Заканчивается монтаж оконных заполнений, перекрывается кровля, реставрируется кирпичная кладка.



Что любопытно, во всех трех фортах проблем с историческими стройматериалами нет: выщербленная утраченная или промокшая кладка заменяется на кирпичи своей же эпохи. Дворы буквально забиты клейменым клинкером — он остался от разбора ненужных перегородок. Каждый пробел замеряется, и под него выбирается и калибруется на месте идентичный кирпич. К слову, местные рабочие сказали, что самым ценным (видимо, из-за свой редкости) в фортах считается кирпич с клеймом в виде якоря.

Так что новодела в привычном нам понимании в стенах фортов найти не удастся.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Работы по стенам действительно близки к завершению, однако интерьерная часть не может быть начата до проведения внешних инженерных сетей. Они планируются к следующему году. Однако уже сегодня возле здания Музея военно-морской славы можно увидеть специальную технику, водолазов и две «гряды», уходящие к фортам Петр I и Александр I . В конце июня 2024 года стала известна сумма по конкурсу Водоканала на восстановление и прокладку сетей «на Петра» — почти 1,3 млрд рублей. Часть работ, судя по конкурсной документации, пройдет и между фортами Петр I и Кроншлот — последний, самый сложный в инженерном и логистическом плане, находится между двух постоянно действующих и не замерзающих судоходных фарватеров.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Несмотря на богатое военное прошлое, большого количества артефактов в фортах не найдено. Точнее, большая их часть носит весьма утилитарный характер — от внезапно найденного и считавшегося уничтоженным подвала восточной полубашни в форту Петр I или специального водоотводного лотка в подземелье Николаевской батареи (он регулирует уровень при подъеме воды) до вполне логичных рельсов узкоколеек и разворотных колес на «ручной» тяге. По утвари и предметам военного применения — якоря, мелкая посуда, цепи, фрагменты печных изразцов, ядра. Шотландская пушка 1788 года не то чтобы была спрятана — многие годы она была вмонтирована в причал в Кроншлоте и использовалась в качестве кнехта. Вторая такая же все еще выполняет свою функцию. Буквально на днях из воды были подняты два деревянных колеса. Предметы максимально обыденные, но у реставраторов вызвал интерес металл, покрывающий их обода, — есть предположение, что это может быть медь. Однако для установления истины все находки будут переданы специалистам и, возможно, займут место в музейной коллекции.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Увы, но от «чумной» лаборатории в форту Александр I практически ничего не осталось: нижняя часть кремационной печи, где сжигались умершие животные, и вторая неожиданная находка — элементы подъемника для лошадей — их можно будет увидеть на фасаде.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как уже упоминалось, действительно значимую часть работ в фортах занимает кладка. В форту Александр I это в разговоре с «Фонтанкой» Алексей Богоевский отметил как самую сложную работу: на момент обследования и выхода на объект отсутствующая кровля и постоянные осадки привели к разрушению сводов и стен, были вывалы кирпича до 30 сантиметров , на бывших чердачных помещениях буквально рос лес.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В форту Петр I борьба с влагонасыщенностью стен ведется прямо сейчас — сперва пришлось снимать всю штукатурку, которой при военных была покрыта кладка. Эти два строительных материала очень плохо «дружат», а годы без ухода и эксплуатации привели к тому, что сейчас в шахматном порядке с шагом буквально в несколько десятков сантиметров приходится вручную делать глубокие отверстия, чтобы затем заполнить полости в толще стен гидрофобными составами. И так по всей площади.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Однако не только внутренняя кладка волнует строителей и реставраторов. Для приведения в порядок внешних стен пришлось прибегать к нетривиальным инженерным решениям, которые передаются от форта к форту с учетом «местных» особенностей. В частности, используется специальная система крепления несущих балок для обустройства внешних лесов — их укрепляют в бойницах стен. Однако если «на Александре» бойницы находятся на одном уровне, то «на Петре» — на разных. Это приходится учитывать. Громадные гранитные облицовочные блоки строителям нередко приходилось поднимать из воды и устанавливать на исторические места. В форту Петр I , помимо стен зданий, пришлось «пересадить» на новые сваи северную куртину: она «поплыла» еще в 1891 году, когда производилось первое углубление фарватера. А когда уже в наше время его углубили до 16 метров , пришлось монтировать под куртину 145 24-метровых свай.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заявления руководства проекта «Остров фортов» о том, что форты готовы на 75, а то и 80 процентов , строители объясняют тем, что закрытие теплого контура гарантирует ускорение отделочных работ. На Николаевской батарее Кроншлота это произойдет, по оценкам специалистов «Геоизола», работающего на объекте, уже к концу этой осени. Часть сооружений уже фактически на этой стадии: к примеру, под крышу подведена восьмиугольная башня 1804 года , бывший пороховой погреб в свое время был надстроен, сейчас же пришлось усиливать основание, устанавливать новые железобетонные плиты перекрытий. Сразу за ней — на месте, где был самый первый петровский форт, — так называемое здание на Круглом острове. Еще два года назад в нем росли деревья. Сейчас восстановление помещения, использовавшегося маячной службой, фактически завершено. Еще из практически готовых неотъемлемых частей этого форта — два Николаевских маяка. Однако реставраторов ждет здание эллинга начала XX века. Его уникальность в том, что при строительстве использовались передовые материалы — одни из первых бетонов. У современных строителей проблемы такие же, как и у их предшественников: на Кроншлот все так же сложно доставлять грузы. Век назад бетон просто готовили прямо здесь, на острове. Кирпич, к слову, тоже обжигали на месте.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из других сложностей работы в морских фортах — постоянная смена погоды, дожди, сильные ветра и, как следствие, шторма. Не то что грузы, рабочих доставить порой не получается. Поэтому нередко «по погоде» им приходится ночевать прямо в фортах.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В форту Петр I теплый контур тоже близок к финалу, в настоящий момент ключевой элемент — разработка и установка крыши атриума, которая закроет 380 «квадратов» будущего выставочного пространства, которое по замыслу участников проекта разместится на первом этаже подковообразной Южной башни. На втором — ресторан. Петр I уже обзавелся резидентами — девелопер ГК «Ташир» (владеет ТК «РИО» на Фучика) в мае 2024 года взял форт в аренду. Деталей сделки не разглашалось, но из озвученного руководителем проекта Ксенией Шойгу известно, что в силу удобной логистики (попасть на территорию форта можно по дамбе прямо с берега), больших площадей, он должен стать местом для массовых мероприятий — ярмарок, выставок, концертов.



Друге форты к 2026 году тоже ждет активное приспособление для современного использования: от гостиницы, ресторанов и музея борьбы инфекционными заболеваниями, готовящегося вместе с Роспотребнадзором в Чумном, до весьма неожиданного — места торжественной регистрации брака в форту Кроншлот. Так что в скором времени в Петербурге можно будет сыграть свадьбу буквально на воде, отметить ее в ресторане и провести первую брачную ночь не ступая на сушу, только перемещаясь между фортами. После реставрации известно и еще об одном, даже немного ожидаемом, применении Александра I , так похожего на форт Боярд, — на минувшем Экономическом форуме в Петербурге АНО «Остров фортов» подписало соглашение с телеканалом СТС на съемки телевизионного шоу.

