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    Кронштадтский форт «Петр I» подключат к канализации и водопроводу за 1,3 млрд

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    «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил конкурс на строительство и реконструкцию водопроводных и канализационных сетей для подключения форта «Петр I». Его реконструируют и реставрируют в рамках проекта «Остров Фортов».

    Конкурс объявлен накануне, максимальная стоимость — 1,288 млрд рублей. Судя по лимитам финансирования, основной объем надо выполнить в 2025 году, а сдать работы — не позднее 30 июня 2026 года.

    В техзадание входят подготовительная часть (включая водолазные работы), строительно-монтажная (укладывание трубопроводов, испытания и т.д.), благоустройство и озеленение. В титуле контракта указаны также земельные участки, на которых расположены форты «Александр I» и «Кроншлот», часть работ выполняется между ними и «Петром I».

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    В мае стало известно, что инвестором восстановления форта «Петр I» станет группа «Ташир». Там появятся музей минно-взрывного дела, смотровая площадка, ресторан и кафе, а откроется он уже в 2025 году. Параллельно работы идут в «Кроншлоте» и «Александре I». Все они после реставрации должны стать частью туристско-рекреационного кластера «Острова Фортов», в 2023 году из федерального бюджета на них выделили 12,5 млрд.

    Подробнее о том, что ждет остальные форты Кронштадта, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: «Яндекс.Карты»

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