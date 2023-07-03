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    Реконструкция фортов «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» в Кронштадте подорожала до 12,5 млрд рублей

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    На реконструкцию трех фортов в Кронштадте — «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» — потратят 12,5 млрд рублей. Такая сумма была выделена из федерального бюджета, сообщают 3 июля «Ведомости» со ссылкой на соорганизатора проекта «Остров фортов» Марику Коротаеву.

    В форте «Петр I» планируется в этом году провести противоаварийные работы и расчистку от мусора, в «Кроншлоте» восстановят кирпичную кладку, на Круглом острове восстановят целостность фундаментов, а также демонтируют Северный ризалит. В форте «Император Александр I» отреставрируют фасады, работы по лицевому фасаду уже завершены.

    «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» после реставрации должны стать частью туристско-рекреационного кластера «Острова фортов». В 2020 году на три форта выделили 4,5 млрд рублей, за прошедшее время сумму несколько раз увеличивали.

    Для туристов три форта станут доступны только в 2026 году, рассказала изданию Коротаева. Однако до конца 2023 года планируется выполнить около 70% работ, а полностью их должны завершить до 2025 года. Ранее планировалось, что посетителей начнут пускать уже в 2025 году.

    В конце 2022 года «Фонтанка» показывала, какие изменения в парке в Кронштадте произошли за год. Также редакция рассказывала и показывала историю атомной подводной лодки К-3 «Ленинский Комсомол», которая станет экспонатом музея военно-морской славы в «Острове фортов».

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