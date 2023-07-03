Реконструкция фортов «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» в Кронштадте подорожала до 12,5 млрд рублей

На реконструкцию трех фортов в Кронштадте — «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» — потратят 12,5 млрд рублей. Такая сумма была выделена из федерального бюджета, сообщают 3 июля «Ведомости» со ссылкой на соорганизатора проекта «Остров фортов» Марику Коротаеву.



В форте «Петр I» планируется в этом году провести противоаварийные работы и расчистку от мусора, в «Кроншлоте» восстановят кирпичную кладку, на Круглом острове восстановят целостность фундаментов, а также демонтируют Северный ризалит. В форте «Император Александр I» отреставрируют фасады, работы по лицевому фасаду уже завершены.

