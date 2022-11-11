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    На реконструкцию кронштадтского форта «Петр I» выделили федеральный миллиард

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    Правительство РФ выделило 1,1 млрд рублей из своего резервного фонда на реконструкцию кронштадтского форта «Петр I». Такое распоряжение подписал 11 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

    Проект предполагает строительство нового городского пространства, который включает благоустроенную набережную, музейно-парковый комплекс, выставочный центр, социальные, научные и образовательные объекты. После завершения работ сооружение откроют для петербуржцев и туристов.

    Форт «Император Петр I» – памятник истории и архитектуры XVII-XX веков, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Был создан по приказу первого русского императора в 1721-1724 годах. Отличался от форта «Кроншлот» более мощными бастионами и вооружением. К концу XX века утратил свое фортификационное значение. Его открытие после реставрации запланировано на 2025 год.

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