На реконструкцию кронштадтского форта «Петр I» выделили федеральный миллиард

Правительство РФ выделило 1,1 млрд рублей из своего резервного фонда на реконструкцию кронштадтского форта «Петр I». Такое распоряжение подписал 11 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.
Проект предполагает строительство нового городского пространства, который включает благоустроенную набережную, музейно-парковый комплекс, выставочный центр, социальные, научные и образовательные объекты. После завершения работ сооружение откроют для петербуржцев и туристов.
Форт «Император Петр I» – памятник истории и архитектуры XVII-XX веков, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Был создан по приказу первого русского императора в 1721-1724 годах. Отличался от форта «Кроншлот» более мощными бастионами и вооружением. К концу XX века утратил свое фортификационное значение. Его открытие после реставрации запланировано на 2025 год.