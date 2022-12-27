От «заброшек» до музея. Как за год изменился парк в Кронштадте

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На южном побережье острова Котлин в 2022 году шло благоустройство и большая стройка. Тут расширяли парк «Остров фортов», а старые бетонные здания бывших артиллерийских арсеналов приспосабливали под будущий музей. Его строительство еще не закончено, но главный экспонат уже на месте: из Мурманской области сюда доставили первую советскую атомную подлодку К-3. «Фонтанка» показывает, как изменилось пространство за год.



Музей военно-морской славы

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К западу от парка «Остров фортов» сейчас строят здание, которое в следующем году станет Музеем военно-морской славы и конгрессно-выставочным центром.

Здесь уже больше 100 лет стоят мощные бетонные здания артиллерийских арсеналов. Они пустовали много десятилетий, и рано или поздно даже с их трехметровыми стенами справилось бы беспощадное время. Но исторические постройки вошли в состав комплекса и избежали превращения в руины. Их соединили между собой огромным павильоном согласно архитектурной концепции музея.



На кровле здания площадью 64 тысячи квадратных метров оборудуют видовые площадки, а внизу сейчас строят набережную с пешеходным променадом, беговой и велодорожкой, зоной озеленения и арт-объектами.



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Главный экспонат музея уже на месте: в центре здания осенью этого года установили легендарную К-3 «Ленинский комсомол» — первую советскую и третью в мире атомную подводную лодку. Она была спущена на воду в 1957 году, больше 30 лет служила во флоте, а в нулевых ее чуть не утилизировали.



Чтобы сохранить и выставить в музее судно длиной более 107 метров, его больше года транспортировали в Петербург из Мурманской области: путь проходил по Беломоро-Балтийскому каналу, Неве, Выборгскому заливу — и даже по улицам Кронштадта. «Фонтанка» подробно рассказывала об истории лодки и ее путешествии.



Сейчас ей возвращают подлинный облик, а внутри создают историческую экспозицию. В следующем году лодку хотят открыть для посетителей. Об истории флота в музее будет рассказываться в том числе с помощью мультимедийных технологий, видеороликов и игровых механик — поэтому создатели уверены, что он будет интересен и взрослым, и маленьким посетителям.

Парк «Остров фортов»

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Как сообщили «Фонтанке» в АНО «Остров фортов», в парке в этом году произошло два существенных изменения.

Во-первых, в конце июля открылась его третья очередь. У реконструированной площади появился фуд-корт с шестью ресторанами, работающий круглый год, а рядом — зона активного отдыха с уличными тренажерами, шахматными столами, беговой дорожкой, SUP-станцией и пространством для отдыха у воды на песке.



Во-вторых, в октябре тут установили арт-объект, посвященный адмиралу Федору Литке. Этот мореплаватель и исследователь Арктики в начале XIX века прямо из Кронштадта дважды отправлялся в кругосветное путешествие, а между ними успел совершить четырехкратное плавание по Северному Ледовитому океану. Фигуру Литке, установленную в парке, решили окружить животными: белым медведем, тюленем, чайкой и… улиткой, сидящей на якоре.

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