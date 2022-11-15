Большое путешествие. Путь главного экспоната музея военно-морской славы

В течение полугода специалисты оценивают, можно ли выгрузить К-3 в плавучем состоянии на сушу: рассматриваются самые разные варианты ее поднятия. Обсуждалась даже идея строительства специального морского канала и временного переходного дока — но этот путь сопровождался бы неизбежными экологическими рисками, к тому же обошелся бы дороже и занял бы больше времени.



Специалисты выбрали оптимальный вариант. К-3 отправляется в акваторию Выборгского залива. Там ее ждет полупогружная баржа «Атлант» — только она в России способна поднять атомоход с воды к себе на борт, а потом встать в один уровень с причальной стенкой таможенного терминала «Моби-Дик» в Кронштадте. Это позволит выгрузить лодку на сушу.