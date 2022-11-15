Она преодолела две тысячи километров на пути к новой жизни. Позади — узкие шлюзы Беломоро-Балтийского канала, пролеты петербургских мостов, док Кронштадтского морского завода, Выборгский залив, причал портового терминала на Котлине и улицы Кронштадта. Теперь первая советская атомная подводная лодка готовится стать главным экспонатом нового Музея военно-морской славы. Мы в деталях покажем последнее путешествие К-3 «Ленинский комсомол».
Большое путешествие. Путь главного экспоната музея военно-морской славы
Из Снежногорска в Петербург
С 2006 года К-3 хранится на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске Мурманской области. Именно отсюда начинается путь лодки в Кронштадт. Для транспортировки легенды в главный военно-морской город России выбирают оптимальный маршрут — через Баренцево и Белое моря, Беломоро-Балтийский канал, Онежское и Ладожское озера, реки Свирь и Неву. Альтернативный путь вокруг Скандинавии — еще сложнее и длиннее минимум в два раза.
Везут лодку на транспортном плавучем доке «Свияга». Из-за внушительных размеров К-3 еле поместилась на его борту — если бы она была на метр длиннее, операция оказалась бы под угрозой. Через узкие шлюзы Беломорканала док прошел почти впритык — от бортов до стенок оставалось всего по 10 сантиметров.
Везут лодку на транспортном плавучем доке «Свияга». Из-за внушительных размеров К-3 еле поместилась на его борту — если бы она была на метр длиннее, операция оказалась бы под угрозой. Через узкие шлюзы Беломорканала док прошел почти впритык — от бортов до стенок оставалось всего по 10 сантиметров.
На «Северную верфь» — под разведенными мостами
Преодолев почти тысячу морских миль, К-3 прибывает в Петербург. Теперь ее нужно спустить с огромного плавдока. Для этого «Свиягу» с атомоходом отправляют на завод «Северная верфь».
В свете ночных огней лодка проходит через весь город под разведенными мостами.
В свете ночных огней лодка проходит через весь город под разведенными мостами.
Из плавдока
в Кронштадт
в Кронштадт
На заводе «Северная верфь» атомоход выводят из плавдока. Начинается доковая операция, по итогам которой лодку успешно отбуксируют в Кронштадт. В перегоне К-3 участвует личный состав Ленинградской военно-морской базы.
Первые ремонтные работы
До того, как оказаться в Петербурге, К-3 годами ждала новой жизни. За это время ее набор легкого корпуса пострадал от коррозии. Атомоходу требовался срочный ремонт.
Несколько месяцев лодка проводит на Кронштадтском морском заводе. Там ей меняют дефектные части набора легкого корпуса, приваривают опорные блоки, атомоход заново окрашивают. Начинается возрождение легенды.
Несколько месяцев лодка проводит на Кронштадтском морском заводе. Там ей меняют дефектные части набора легкого корпуса, приваривают опорные блоки, атомоход заново окрашивают. Начинается возрождение легенды.
Путь в Высоцк
В течение полугода специалисты оценивают, можно ли выгрузить К-3 в плавучем состоянии на сушу: рассматриваются самые разные варианты ее поднятия. Обсуждалась даже идея строительства специального морского канала и временного переходного дока — но этот путь сопровождался бы неизбежными экологическими рисками, к тому же обошелся бы дороже и занял бы больше времени.
Специалисты выбрали оптимальный вариант. К-3 отправляется в акваторию Выборгского залива. Там ее ждет полупогружная баржа «Атлант» — только она в России способна поднять атомоход с воды к себе на борт, а потом встать в один уровень с причальной стенкой таможенного терминала «Моби-Дик» в Кронштадте. Это позволит выгрузить лодку на сушу.
Специалисты выбрали оптимальный вариант. К-3 отправляется в акваторию Выборгского залива. Там ее ждет полупогружная баржа «Атлант» — только она в России способна поднять атомоход с воды к себе на борт, а потом встать в один уровень с причальной стенкой таможенного терминала «Моби-Дик» в Кронштадте. Это позволит выгрузить лодку на сушу.
Установка
на «Атлант»
на «Атлант»
К-3 дошла до места погрузки на «Атлант» и ждет, когда успокоится непогода. Баржу заранее оборудовали опорными устройствами и закрепили с помощью «мертвых якорей» в акватории Выборгского судоремонтного завода.
Устанавливать лодку на борт «Атланта» нужно с филигранной точностью. Можно допустить совсем небольшую погрешность: всего 150 миллиметров в продольном направлении и 20 — в поперечном. Над погрузкой атомохода больше двух суток работают почти 40 профессионалов высочайшего уровня: инженеры, водолазы, докмейстеры. Они успешно справляются с задачей.
Устанавливать лодку на борт «Атланта» нужно с филигранной точностью. Можно допустить совсем небольшую погрешность: всего 150 миллиметров в продольном направлении и 20 — в поперечном. Над погрузкой атомохода больше двух суток работают почти 40 профессионалов высочайшего уровня: инженеры, водолазы, докмейстеры. Они успешно справляются с задачей.
Возвращение в Кронштадт
На борту могучего «Атланта» К-3 отправляется в последнее морское путешествие. Из Высоцка она следует обратно в Кронштадт. Ее ждут на грузовом терминале «Моби Дик» — там лодку наконец-то выкатят на сушу.
Разделение К-3 на две части
На терминале «Моби Дик» лодку готовят к последней транспортировке — ее нужно доставить в кластер «Остров фортов», где строится Музей военно-морской славы. Повезут атомоход по суше.
Для выгрузки на причале и последующей транспортировки по улицам Кронштадта лодку длиной в 107 метров и весом в 2558 тонн делят на две части. Поперечный разрез приходится на отсек-донор — часть атомохода, на которую когда-то ради радиационной безопасности заменили подлинный реакторный отсек.
Для выгрузки на причале и последующей транспортировки по улицам Кронштадта лодку длиной в 107 метров и весом в 2558 тонн делят на две части. Поперечный разрез приходится на отсек-донор — часть атомохода, на которую когда-то ради радиационной безопасности заменили подлинный реакторный отсек.
Сухопутная операция
В течение трех ночей лодку двумя частями перевозят до будущего Музея военно-морской славы. Еще до начала невероятной операции на пути К-3 демонтируют более 70 дорожных конструкций: бордюры, знаки, мачты освещения, светофоры, две эстакады теплосети. Когда атомоход завершит путешествие, все элементы инфраструктуры будут оперативно восстановлены.
Маршрут занимает 4,3 километра. Никогда ранее такой большой корабль не перевозили сухопутным путем. Сотни жителей Кронштадта выходят на улицу, чтобы посмотреть на чудо.
Утром 13 октября носовая часть атомохода воссоединяется в Музее с доставленной туда ранее кормовой частью. Лодку торжественно встречают больше 350 человек: среди них почетные гости, кронштадтцы и жители других регионов.
Маршрут занимает 4,3 километра. Никогда ранее такой большой корабль не перевозили сухопутным путем. Сотни жителей Кронштадта выходят на улицу, чтобы посмотреть на чудо.
Утром 13 октября носовая часть атомохода воссоединяется в Музее с доставленной туда ранее кормовой частью. Лодку торжественно встречают больше 350 человек: среди них почетные гости, кронштадтцы и жители других регионов.
Реставрация в музее
К-3 занимает свое место в будущем Музее военно-морской славы, специально спроектированном для ее размещения. Окончательную реставрацию легенды проведут здесь.
Обе части лодки уже соединили и сварили друг с другом. Специалистам предстоит восстановить внешний облик атомохода. Рассмотреть обновленную К-3 со всех сторон можно будет уже летом 2023 года. Следующий этап — реставрация интерьеров и формирование внутренней экспозиции.
Обе части лодки уже соединили и сварили друг с другом. Специалистам предстоит восстановить внешний облик атомохода. Рассмотреть обновленную К-3 со всех сторон можно будет уже летом 2023 года. Следующий этап — реставрация интерьеров и формирование внутренней экспозиции.
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Автор: Елизавета Ивантей
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены «Островом Фортов»
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Елизавета Ивантей
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены «Островом Фортов»
Дизайнер: Соня Осколкина
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