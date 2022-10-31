Российские самодержцы владели многочисленными объектами недвижимости, поэтому неудивительно, что у знаменитой Дворцовой есть тезка, названная в честь загородной резиденции. Гатчинский дворец построил в конце XVIII века итальянец Антонио Ринальди, соединивший в одном полукруглом здании русскую загородную усадьбу и английский охотничий замок. Строение предназначалось для Григория Орлова, фаворита Екатерины II. Он, однако, успел пожить здесь всего пару лет.



Затем императрица передала недвижимость своему сыну Павлу. Он превратил Дворцовую площадь в плац с бастионной стеной, куда вернулся в 1851 году в виде бронзовой статуи, обращенной лицом к площади — как будто царь принимает парад. Памятник отливали на Петербургском гальваническом заводе по модели скульптора Витали, которая повторяет портрет императора, написанный Щукиным в 1796 году. На нем царь изображен в мундире Преображенского полка с Андреевской лентой.



В советские годы судьба Гатчинского дворца была странной: государство не желало превращать его в музей и не признавало памятником архитектуры. В результате здесь несколько лет располагалось военное училище, позже — ВНИИ «Электростандарт», который выехал лишь в 1976 году. После этого дворец начали восстанавливать, и первые отреставрированные залы открыли для публики в 1980-х.

Дворцовая площадь

Охотничий замок и плац для императора