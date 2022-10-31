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Пять интересных пространств
в Петербурге и его окрестностях
в Петербурге и его окрестностях
В нашем городе и вокруг него немало уникальных мест. Одни привлекают исторической атмосферой и необычными достопримечательностями, другие — духом современности и модными развлечениями. В нашем гиде мы собрали несколько пространств, куда уже сейчас или в ближайшем будущем может попасть каждый. Читайте и выбирайте, где бы вы хотели побывать. Или даже поселиться — такое тоже возможно.
Андерсенград — детский игровой комплекс, который открылся в Сосновом Бору в 1980 году, к юбилею датского сказочника. Каменный средневековый городок, спроектированный Юрием Савченко, стал объектом культурного наследия еще в советские годы и даже попал на герб областного города.
Здесь есть Ратушная площадь, названная так в честь одноименной башни с часами, которую охраняет статуя оловянного солдатика. Тут же находится горельефный портрет Андерсена — он на момент открытия был единственной скульптурой комплекса. Уже в XXI веке в городке устроили фонтан с Русалочкой и прислонили к скамейке разноцветный зонт Оле-Лукойе, с помощью которого сказочный персонаж показывает послушным детям приятные сны.
Средневековое очарование Андерсенграда производит впечатление и на взрослых, и на детей. Сюда выбираются целыми семьями, чтобы прогуляться среди остроконечных башенок с флюгерами, крепостных стен, бастионов и мостов. По территории проложена детская автодорога, прокатиться по которой можно на арендованном велотранспорте — самостоятельно или на родительской тяге.
Андерсенград
Сказочные башни и оловянный солдатик
Площадь Звезд станет пространством культуры. На ее территории появятся амфитеатр для проведения лекций, мастер-классов и кинопоказов, детская площадка SetlKids и зона отдыха с гамаками.
На площади Героев оборудуют спортивную площадку SetlSport, установят уличные тренажеры, выделят велосипедную дорожку и поле для игр с мячом. Тут же будет выход к набережной реки Утки.
Ну а на площадь Созвездий можно будет отправляться за покупками: здесь расположатся пространство для праздничных ярмарок и гуляний, рядом — торговый центр.
Необычный кластер креативных пространств появится в ЖК «Город звезд»* во Всеволожском районе. Там для жителей построят четыре тематические площади. Через жилой комплекс пройдет пешеходная Аллея звезд длиной около 5 км, которая объединит все точки притяжения.
Площадь Солнца
Зеленый лабиринт и танцплощадка
Главная среди них — площадь Солнца. О светиле здесь напоминают многочисленные круглые элементы — зоны отдыха, детские площадки, зеленый лабиринт. Предусмотрены даже солнечные часы, которые будут подсказывать время в ясную погоду. Кроме того, на площади планируют устроить фонтан и ротонду с качелями, оборудовать зоны для проведения мероприятий и танцевальную площадку.
Как поселиться на площади Солнца?
Первый этап строительства включает пять корпусов жилых домов, два садика и детский клуб, а также организацию дворов-патио с зонами отдыха, пешеходного бульвара и арт-сквера в форме звезды. Общественные пространства благоустроят: высадят хвойные и лиственные деревья, цветущие кустарники, устроят зеленые газоны, установят декоративные композиции из камня.
На площадке SetlKids организуют игровые зоны для детей с горками-трубами, тоннелями, батутами, лазательным кубом необычной формы, качелями, развивающими стендами, лабиринтами, песочницами. На площадке SetlSport взрослые смогут заниматься на тренажерах, играть в футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис.
Жилой комплекс комфорт-класса «Город звезд» Setl Group возведет на правом берегу Невы — рядом с Невским лесопарком. Он станет одним из крупнейших в регионе: общая площадь жилья составит примерно 1,65 млн квадратных метров, население — около 46,9 тысяч человек. Реализацией квартир занимается компания «Петербургская Недвижимость».
Что нужно знать о «Городе Звезд»
Что нужно знать о «Городе Звезд»
Расположен рядом с Невским лесопарком и рекой Уткой, одним из притоков Невы, а значит, отдых на природе всегда рядом
Подземный паркинг комплекса оборудуют системами пожаротушения
Центральная входная группа будет включать холл площадью около 100 кв. метров с ресепшен, мягкой мебелью и интерьерным освещением
Естественные цвета фасадов позволяют гармонично вписать дома в окружающий пейзаж, отделка керамогранитом делает их долговечными и устойчивыми к непогоде
Проект строится по стандарту SetlGreen с применением энергоэффективных технологий и природных материалов
Высота домов в ЖК «Город звезд» варьируется от 12 до 23 этажей, поэтому квартал защищен от ветра, и при этом тут достаточно солнечного света
На машине можно добраться до станций метро «Пролетарская», «Рыбацкое» или «Обухово» примерно за 15 минут, до аэропорта Пулково — за 25 минут, до Невского проспекта — за полчаса
Общественное пространство напротив Ботанического сада открылось в 2019 году. Оно уникально тем, что было создано с учетом пожеланий петербуржцев. Активисты проводили исследования и опросы, встречались с людьми и узнавали, чем бы те хотели заниматься на набережной. После этого специалисты по ландшафтному дизайну превращали запросы в реальные решения и объекты.
В центре народного пространства — сцена с амфитеатром, качели для взрослых и арт-объект «Карп», перед которым поставлена доска для рисования мелом. На берегу Карповки появились места для тихого отдыха и созерцания текущей воды. В спортивной зоне установлены тренажеры, в том числе для разминки велосипедистов. В детской — горки, качели и скамейки, где могут посидеть родители. По территории проложена велодорожка, есть и парковка для двухколесного транспорта.
Зелень, уже росшая на набережной, дополнена цветущими деревьями — яблонями, вишнями, черемухами, сливами. Создатели пространства позаботились даже о кормушках для птиц и спусках к реке для уток.
Набережная Карповки
Взрослые качели и меловая доска
Российские самодержцы владели многочисленными объектами недвижимости, поэтому неудивительно, что у знаменитой Дворцовой есть тезка, названная в честь загородной резиденции. Гатчинский дворец построил в конце XVIII века итальянец Антонио Ринальди, соединивший в одном полукруглом здании русскую загородную усадьбу и английский охотничий замок. Строение предназначалось для Григория Орлова, фаворита Екатерины II. Он, однако, успел пожить здесь всего пару лет.
Затем императрица передала недвижимость своему сыну Павлу. Он превратил Дворцовую площадь в плац с бастионной стеной, куда вернулся в 1851 году в виде бронзовой статуи, обращенной лицом к площади — как будто царь принимает парад. Памятник отливали на Петербургском гальваническом заводе по модели скульптора Витали, которая повторяет портрет императора, написанный Щукиным в 1796 году. На нем царь изображен в мундире Преображенского полка с Андреевской лентой.
В советские годы судьба Гатчинского дворца была странной: государство не желало превращать его в музей и не признавало памятником архитектуры. В результате здесь несколько лет располагалось военное училище, позже — ВНИИ «Электростандарт», который выехал лишь в 1976 году. После этого дворец начали восстанавливать, и первые отреставрированные залы открыли для публики в 1980-х.
Дворцовая площадь
Охотничий замок и плац для императора
Охотничий замок и плац для императора
В погожие дни «Брусницын» хорош для отдыха на свежем воздухе. Здесь есть набережная, на которой устроены лоджии со скамейками и видом на Финский залив, а в защищенных от ветра местах подвешены кресла-коконы. Работают сидрерия, пиццерия, креветочное бистро, кондитерская и помещения для проведения выставок. В клубах выступают музыканты, в теплое время года на берегу играют ди-джеи и проходят фестивали. Поклонники здорового образа жизни приходят сюда заниматься йогой и зумбой, играть в петанк и бадминтон.
Культурный квартал на Васильевском острове запустили в 2022 году: это одно из самых молодых общественных пространств Петербурга. Однако название его отсылает к истории места, где до революции находилась кожевенная фабрика, основанная тверским крестьянином Николаем Брусницыным. Сегодня о производственном прошлом напоминает краснокирпичная архитектура зданий, а среди разнообразного стрит-арта, украшающего фасады, можно найти зеленого одноглазого «Кожевника» — таким ремесленника увидел уличный художник.
В планах квартала — соединение с соседним пространством «Севкабель Порт», благодаря чему на берегу должна появиться единая прогулочная набережная. В более далекой перспективе — организация благоустроенной гавани с местами для отдыха и причалами для яхт.
«Брусницын»
Стрит-арт и концерты
Стрит-арт и концерты
*ЖК «Город звезд»: Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, кадастровый номер ЗУ: 47:07:0605001:1177. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «СЭТЛ ЭСТЕЙТ». Проектная декларация — на сайте ЕИСЖС (НАШ.ДОМ.РФ). С проектной документацией можно ознакомиться в установленном законом порядке. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасада могут отличаться от изображенных. Подробности предложения можно узнать по телефону +7 (812) 33 55555 или на сайте pn.ru.
Реклама, «Петербургская Недвижимость»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, wikipedia.org, Михаил Огнев / «Фонтанка.ру», Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Рендеры предоставлены ООО «Специализированный застройщик «СЭТЛ ЭСТЕЙТ»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Реклама, «Петербургская Недвижимость»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, wikipedia.org, Михаил Огнев / «Фонтанка.ру», Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Рендеры предоставлены ООО «Специализированный застройщик «СЭТЛ ЭСТЕЙТ»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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