Если человек еще только планирует переезд и ищет возможную новую работу в Петербурге, то ему подойдет вариант квартиры в строящемся доме, который сдается в ближайшее время. Цены здесь, кстати, гораздо дешевле, чем в готовом, поэтому и ежемесячный платеж будет довольно небольшим (по сути, сопоставимо с арендой квартиры в Петербурге).

пандемия подарила нам бесценный опыт — покупку жилья онлайн. Этот способ активно работает и сегодня: можно выбрать подходящую планировку, проконсультироваться с менеджером и посмотреть квартиру, не выходя из дома. Причем ехать в Петербург не придется даже на сделку: договор строительная компания отправит на электронную почту, оригинал для подписания вы получите по почте или через курьера. Ипотеку можно оформить в родном городе. Какой жилищный кредит взять? Специалисты «Л1» советуют рассмотреть IT-ипотеку. Это новый льготный кредитный продукт, появившийся в 2022 году. Оформить его может гражданин России в возрасте от 22 до 44 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий. Всего под 4,35%***.

