Покупка квартиры — один из самых ответственных шагов в жизни человека. Кому-то нужно увеличить, кому-то улучшить, кому-то стать ближе, а кому-то дальше. Причин много, вариантов тоже. Попробуем разобрать пять типовых историй для решения пресловутого квартирного вопроса.
Как решить квартирный вопрос в Петербурге
Дай «пять»!
К примеру, у семьи есть двушка 137 серии в Выборгском районе Петербурга. Владельцы хотят переехать в новое жилье большей площади в своем районе, но не знают, как это сделать.
Из старой квартиры в новостройку
Если выбранный дом сдан, то можно уже и переехать, не дожидаясь продажи прежнего жилья. Для этого вносится половина стоимости новой квартиры — тут можно оформить ипотечный кредит. Кстати, у «Л1» есть большой выбор готовых квартир как в жилых комплексах комфорт-класса («Лондон-Парк», «Шекспир», «Поэт»), так и в сегменте бизнес («Граф Орлов»). Так что можно спокойно перевозить вещи и обживаться.
Решение:
этой семье специалисты наверняка посоветуют вариант жилищного трейд-ина — покупку квартиры в новом доме в зачет имеющейся недвижимости. Такие возможности есть у некоторых крупных застройщиков, например, Компании «Л1». Как это работает? Будущие жильцы бронируют подходящую им новую квартиру в одном из ЖК по фиксированной цене. Параллельно агентство-партнер застройщика занимается продажей их старой (кстати, можно привлечь и своего риелтора, если нужно). На это дается определенный срок — до полугода. Чаще всего петербуржцы выбирают период в 3 месяца: чем меньше срок, тем выше скидка. Первый взнос при этом составляет всего 10%*.
Двухкомнатная квартира в ЖК «Шекспир»
Расчёт не является окончательным. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
- Площадь — 65,7 м2
- Базовая цена — 14 754 840 руб.
- Срок трейд-ин — 3 месяца
- Первоначальный взнос — 10% от базовой цены = 1 475 484 руб.
- Итоговая цена квартиры со скидками от застройщика — 13 978 726 руб*.
- Общий остаток — 12 503 242 руб.
Молодая пара с ребенком или двумя хочет переехать от родителей, купив собственную квартиру. Ищет вариант, куда можно сразу въехать.
Квартира для молодой семьи с детьми
Нюансы. В программу попадут только семьи, в которых первый или последующие дети родились (или были усыновлены) после 1 января 2018 года. Прежде чем брать ипотеку, стоит трезво оценить свои возможности. По опыту специалистов отдела продаж Компании «Л1», банки охотнее дают кредит семьям, чей совокупный доход составляет не менее 80 000 рублей.
Решение:
в подобной ситуации стоит покупать жилье с чистовой отделкой, используя семейную ипотеку. Напомним, что так коротко называют программу господдержки семей с детьми, по которой ставка по ипотеке существенно снижается по сравнению с рыночной. Разницу банкам компенсирует государство в виде субсидий. На момент публикации банки-партнеры Компании «Л1» предлагают кредиты от 5,35%.** Стоимость квартиры при этом не меняется. Для первого взноса можно использовать материнский капитал.
Двухкомнатная квартира в ЖК «Поэт» с чистовой отделкой
Расчёт не является окончательным. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
- Площадь — 65,9 кв.м
- Базовая цена — 14 100 294 руб.
- Цена квартиры при 100% оплате (ипотеке) – 12 972 270 руб.
- Первоначальный взнос (15,01%) —1 947 138 руб.
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка на весь срок — от 5,35% (семейная от Банка Санкт-Петербург**)
- Сумма кредита — 11 025 132 руб.
- Ежемесячный платеж — 61 566 руб.
Профессионал в IT-отрасли мечтает переехать жить в Петербург, но никак не может решиться. Планирует для начала работать удаленно, постепенно подыскивая новую работу в северной столице.
Переехать в Петербург
Если человек еще только планирует переезд и ищет возможную новую работу в Петербурге, то ему подойдет вариант квартиры в строящемся доме, который сдается в ближайшее время. Цены здесь, кстати, гораздо дешевле, чем в готовом, поэтому и ежемесячный платеж будет довольно небольшим (по сути, сопоставимо с арендой квартиры в Петербурге).
Решение:
пандемия подарила нам бесценный опыт — покупку жилья онлайн. Этот способ активно работает и сегодня: можно выбрать подходящую планировку, проконсультироваться с менеджером и посмотреть квартиру, не выходя из дома. Причем ехать в Петербург не придется даже на сделку: договор строительная компания отправит на электронную почту, оригинал для подписания вы получите по почте или через курьера. Ипотеку можно оформить в родном городе. Какой жилищный кредит взять? Специалисты «Л1» советуют рассмотреть IT-ипотеку. Это новый льготный кредитный продукт, появившийся в 2022 году. Оформить его может гражданин России в возрасте от 22 до 44 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий. Всего под 4,35%***.
Студия в ЖК «Байрон»
Расчёт не является окончательным. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
- Студия в ЖК «Байрон»
- Площадь — 29,58 кв.м
- Базовая цена — 7 332 645 руб.
- Цена квартиры при 100% оплате (ипотеке) — 6 746 033 руб.
- Первоначальный взнос (15%) — 1 011 905 руб.
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка на весь срок — от 4,35% (IT-ипотека от Банка Санкт-Петербург***)
- Сумма кредита — 5 734 128 руб.
- Ежемесячный платеж — 28 546 руб.
Большая семья, где живут три поколения. Хотят быть вместе, но нужна квартира попросторней.
Квартира для трех поколений
У «Л1» есть готовые квартиры, удобные для большой семьи. Например, существуют планировки, где спальни максимально отдалены друг от друга, а в гостиной легко поместится не только дружная семья, но и ее гости. Дополнительным удобством станет наличие двух санузлов.
Решение:
в такой ситуации эксперты рекомендуют воспользоваться субсидированной ипотекой от застройщика. Это вариант, когда сама компания доплачивает банку, чтобы процент по кредиту был максимально низким. У Компании «Л1» есть ипотека даже под 0,01% годовых*****. Правда, цена такой квартиры будет несколько больше, чем изначально. Наценка зависит от размера первоначального взноса — чем он выше, тем стоимость меньше. Но даже при таком раскладе субсидированная ипотека в конечном итоге окажется более экономным вариантом, убеждены специалисты, ведь переплата будет минимальной. Тем более, что на квартиры больших площадей дополнительные скидки могут доходить до 24%******.
Трехкомнатная квартира в ЖК «Лондон Парк»
Расчёт не является окончательным. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
- Трехкомнатная квартира в ЖК «Лондон Парк»
- Площадь — 113,4 кв.м
- Базовая цена — 24 021 862 руб.
- Наценка на стоимость квартиры —10,5%
- Цена квартиры при применении субсидированной ставки — 26 544 158 руб.
- Первоначальный взнос (35%) — 9 290 455 руб.
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка на весь срок — 0,1% (Программа КОМБО в рамках Господдержки по МКБ).
- Сумма кредита — 17 253 702 руб.
- Ежемесячный платеж — 48 651 руб.
На трехкомнатную квартиру такой площади можно получить скидку до 18%, а если взять побольше, то и 24%******.
Молодой специалист собирается купить первое собственное жилье в жизни. Он планирует в ближайшее время сделать предложение, поэтому ищет квартиру «на перспективу». Правда, доход пока невысокий: 50-60 тысяч в месяц — нужен небольшой ежемесячный платеж.
первое самостоятельное жилье
На первоначальный взнос можно взять кредит, а можно скооперироваться с родителями — это самый частый вариант в нашей стране. Конкретный пример смотрите ниже.
Решение:
на помощь приходит субсидированная ипотека от 0,01%*****. В таком случае среди объектов комфорт-класса «Л1» можно найти такой вариант, когда ежемесячный платеж будет ниже 30 000 рублей в месяц. Даже меньше, чем стандартная аренда однокомнатной квартиры.
Однокомнатная квартира в ЖК «Шекспир»
Расчёт не является окончательным. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
- Площадь — 41,1 кв.м
- Базовая цена — 10 127 780 руб.
- Наценка на стоимость квартиры — 14,5%
- Цена квартиры при применении субсидированной ставки — 11 596 308 руб.
- Первоначальный взнос (15%) — 1 739 446 руб.
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка на весь срок — 0,01% (в МКБ по Господдержке)
- Сумма кредита — 9 856 862 руб.
- Ежемесячный платеж — 27 421 руб.
Мы описали лишь несколько самых типичных ситуаций, но в реальности их, конечно, больше, как и решений. Специалисты компании «Л1» всегда готовы предложить вариант именно для вас и ускорить ваше новоселье .
Специально для компанит «Л1»
Юридическая информация
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Л1»
Иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Юридическая информация
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Л1»
Иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Юридическая информация
* Программу трейд-ин представляет Компания «Л1». Первоначальный взнос — от 10%. Срок на реализацию квартиры покупателя по договору — от 3 до 6 месяцев. По программе трейд-ин сроком на 3 месяца компания «Л1» предоставляет скидки: 8% с первоначельного взноса и 5% с общего остатка. Подробнее уточняйте по телефону 305-33-55 или в офисах застройщика.
** Кредит предоставляет Банк Санкт-Петербург. Процентная ставка — от 5,35%. Сумма кредита — до 12 000 0000 рублей. Срок кредита — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15%. Подробности — здесь.
*** Кредит предоставляет Банк Санкт-Петербург. Процентная ставка — от 4,35%. Сумма кредита — до 18 000 0000 рублей. Срок кредита — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15%. Подробности — здесь.
**** Акция «Скидка иногородним покупателям». Организатор — ООО «ЛП», юридический адрес: 191167, Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 151, литера а. ИНН 7805198469, ОГРН 1037811037439 от 28.12.2000. Акция действует с 01.01.2022 по 30.09.2022 года. Подробности — здесь.
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** Кредит предоставляет Банк Санкт-Петербург. Процентная ставка — от 5,35%. Сумма кредита — до 12 000 0000 рублей. Срок кредита — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15%. Подробности — здесь.
*** Кредит предоставляет Банк Санкт-Петербург. Процентная ставка — от 4,35%. Сумма кредита — до 18 000 0000 рублей. Срок кредита — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15%. Подробности — здесь.
**** Акция «Скидка иногородним покупателям». Организатор — ООО «ЛП», юридический адрес: 191167, Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 151, литера а. ИНН 7805198469, ОГРН 1037811037439 от 28.12.2000. Акция действует с 01.01.2022 по 30.09.2022 года. Подробности — здесь.
*****Кредит предоставляет банк МКБ. Предложение действует до 31 декабря 2022 года. Ставка от 0,01% на весь период кредитования, первый взнос — от 30%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 12 000 000 рублей. Подробнее читайте здесь).
******Акция «Супер условия при покупке готовых 3-комнатных квартир!». Организатор — ООО «ЛП», юридический адрес: 191167, Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 151, литера а. ИНН 7805198469, ОГРН 1037811037439 от 28.12.2000. Акция действует с 01.01.2022 по 30.09.2022 года. Подробности — здесь.
ЖК «Байрон», застройщик — ООО «ЛП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Граф Орлов. Московский. Первая линия», застройщик — ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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