Ситуация 5
Ситуация 4
Ситуация 3
Ситуация 2
Ситуация 1
Покупка квартиры — один из самых ответственных шагов в жизни человека. Кому-то нужно увеличить, кому-то улучшить, кому-то стать ближе, а кому-то дальше. Причин много, вариантов тоже. Попробуем разобрать пять типовых историй для решения пресловутого квартирного вопроса.
Как решить квартирный вопрос в Петербурге
Дай «пять»!
К примеру, у семьи есть двушка 137 серии в Выборгском районе Петербурга. Владельцы хотят переехать в новое жилье большей площади в своем районе, но не знают, как это сделать.
Из старой квартиры в новостройку
Ситуация 1
Если выбранный дом сдан, то можно уже и переехать, не дожидаясь продажи прежнего жилья. Для этого вносится половина стоимости новой квартиры — тут можно оформить ипотечный кредит. Кстати, у «Л1» есть большой выбор готовых квартир как в жилых комплексах комфорт-класса («Лондон-Парк», «Шекспир», «Поэт»), так и в сегменте бизнес («Граф Орлов»). Так что можно спокойно перевозить вещи и обживаться.
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Решение:
этой семье специалисты наверняка посоветуют вариант жилищного трейд-ина — покупку квартиры в новом доме в зачет имеющейся недвижимости. Такие возможности есть у некоторых крупных застройщиков, например, Компании «Л1». Как это работает? Будущие жильцы бронируют подходящую им новую квартиру в одном из ЖК по фиксированной цене. Параллельно агентство-партнер застройщика занимается продажей их старой (кстати, можно привлечь и своего риелтора, если нужно). На это дается определенный срок — до полугода. Чаще всего петербуржцы выбирают период в 3 месяца: чем меньше срок, тем выше скидка. Первый взнос при этом составляет всего 10%*.

Молодая пара с ребенком или двумя хочет переехать от родителей, купив собственную квартиру. Ищет вариант, куда можно сразу въехать.
Квартира для молодой семьи с детьми
Ситуация 2
Нюансы. В программу попадут только семьи, в которых первый или последующие дети родились (или были усыновлены) после 1 января 2018 года. Прежде чем брать ипотеку, стоит трезво оценить свои возможности. По опыту специалистов отдела продаж Компании «Л1», банки охотнее дают кредит семьям, чей совокупный доход составляет не менее 80 000 рублей.
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Решение:
в подобной ситуации стоит покупать жилье с чистовой отделкой, используя семейную ипотеку. Напомним, что так коротко называют программу господдержки семей с детьми, по которой ставка по ипотеке существенно снижается по сравнению с рыночной. Разницу банкам компенсирует государство в виде субсидий. На момент публикации банки-партнеры Компании «Л1» предлагают кредиты от 5,35%.** Стоимость квартиры при этом не меняется. Для первого взноса можно использовать материнский капитал.
Профессионал в IT-отрасли мечтает переехать жить в Петербург, но никак не может решиться. Планирует для начала работать удаленно, постепенно подыскивая новую работу в северной столице.
Переехать в Петербург
Ситуация 3
Если человек еще только планирует переезд и ищет возможную новую работу в Петербурге, то ему подойдет вариант квартиры в строящемся доме, который сдается в ближайшее время. Цены здесь, кстати, гораздо дешевле, чем в готовом, поэтому и ежемесячный платеж будет довольно небольшим (по сути, сопоставимо с арендой квартиры в Петербурге).
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Решение:
пандемия подарила нам бесценный опыт — покупку жилья онлайн. Этот способ активно работает и сегодня: можно выбрать подходящую планировку, проконсультироваться с менеджером и посмотреть квартиру, не выходя из дома. Причем ехать в Петербург не придется даже на сделку: договор строительная компания отправит на электронную почту, оригинал для подписания вы получите по почте или через курьера. Ипотеку можно оформить в родном городе. Какой жилищный кредит взять? Специалисты «Л1» советуют рассмотреть IT-ипотеку. Это новый льготный кредитный продукт, появившийся в 2022 году. Оформить его может гражданин России в возрасте от 22 до 44 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий. Всего под 4,35%***.
Большая семья, где живут три поколения. Хотят быть вместе, но нужна квартира попросторней.
Квартира для трех поколений
Ситуация 4
У «Л1» есть готовые квартиры, удобные для большой семьи. Например, существуют планировки, где спальни максимально отдалены друг от друга, а в гостиной легко поместится не только дружная семья, но и ее гости. Дополнительным удобством станет наличие двух санузлов.
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Решение:
в такой ситуации эксперты рекомендуют воспользоваться субсидированной ипотекой от застройщика. Это вариант, когда сама компания доплачивает банку, чтобы процент по кредиту был максимально низким. У Компании «Л1» есть ипотека даже под 0,01% годовых*****. Правда, цена такой квартиры будет несколько больше, чем изначально. Наценка зависит от размера первоначального взноса — чем он выше, тем стоимость меньше. Но даже при таком раскладе субсидированная ипотека в конечном итоге окажется более экономным вариантом, убеждены специалисты, ведь переплата будет минимальной. Тем более, что на квартиры больших площадей дополнительные скидки могут доходить до 24%******.
Молодой специалист собирается купить первое собственное жилье в жизни. Он планирует в ближайшее время сделать предложение, поэтому ищет квартиру «на перспективу». Правда, доход пока невысокий: 50-60 тысяч в месяц — нужен небольшой ежемесячный платеж.
первое самостоятельное жилье
Ситуация 5
На первоначальный взнос можно взять кредит, а можно скооперироваться с родителями — это самый частый вариант в нашей стране. Конкретный пример смотрите ниже.
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Решение:
на помощь приходит субсидированная ипотека от 0,01%*****. В таком случае среди объектов комфорт-класса «Л1» можно найти такой вариант, когда ежемесячный платеж будет ниже 30 000 рублей в месяц. Даже меньше, чем стандартная аренда однокомнатной квартиры.
Мы описали лишь несколько самых типичных ситуаций, но в реальности их, конечно, больше, как и решений. Специалисты компании «Л1» всегда готовы предложить вариант именно для вас и ускорить ваше новоселье .
ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ
Специально для компанит «Л1»

Юридическая информация

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Л1»
Иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева

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