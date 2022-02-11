«Мы построили коливинг, который позволит технологическим стартапам найти решение всех своих задач и сможет удовлетворить потребности растущего рынка. Все силы местных властей и бизнеса сейчас брошены на создание имиджа Дубая как инновационного хаба. А мы, в свою очередь, создаем точку притяжения современной молодежи и представителей цифровых профессий. В You&Co у них будет целый чемодан возможностей — высокоскоростной интернет и многофункциональная рабочая зона, удобные номера и регулярный клининг, большие общественные пространства и любые развлечения – вечеринки, лекции и мастер-классы», — говорит Александр Пестряков, руководитель зарубежных проектов Becar Asset Management.

