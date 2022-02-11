Петербуржцы, думающие об инвестициях в апартаменты, могут теперь не ограничиваться вариантами в городе и в России. Как насчет Дубая — города, который притягивает молодых специалистов? Давайте рассмотрим пример — коливинг You&Co:
Финансовые вложения могут стать путевкой в Дубай
Отель в digital-пустыне:
252 юнита
В программах доходности предусмотрен доход в долларах.
10 минут до EXPO 2020 — крупнейшего выставочного центра мира
Расположение в Dubai Production City:
Поддержка при получении резидентской визы
Кондо-формат: продается в розницу частным инвесторам
Общая площадь около 17 тыс. кв. м
Дистанционная покупка из России
«Мы построили коливинг, который позволит технологическим стартапам найти решение всех своих задач и сможет удовлетворить потребности растущего рынка. Все силы местных властей и бизнеса сейчас брошены на создание имиджа Дубая как инновационного хаба. А мы, в свою очередь, создаем точку притяжения современной молодежи и представителей цифровых профессий. В You&Co у них будет целый чемодан возможностей — высокоскоростной интернет и многофункциональная рабочая зона, удобные номера и регулярный клининг, большие общественные пространства и любые развлечения – вечеринки, лекции и мастер-классы», — говорит Александр Пестряков, руководитель зарубежных проектов Becar Asset Management.
Материал подготовлен специально для компании Becar.
*Продавец: You&Co, застройщик SOL Properties Development LLC Коммерческая лицензия No:626696 Регистрация Застройщика No.222 PO Box: 454519 City: Dubai, United Arab Emirates
Автор: Елена Виноградова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены компанией Becar Дизайнер: Екатерина Елизарова