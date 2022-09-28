Хочется отдыха и солнца, а до отпуска далеко? Наш совет: устройте качественный релакс. И нет, мы не про «полежать на диване». Лучше отправьтесь в SPA, тем более, что совсем рядом с Петербургом есть отель, где предлагают полный комплекс технологий SPA & Wellness. Что за место мечты, спросите вы? Загородный клуб forRestMix в Репино.