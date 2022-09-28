Хочется отдыха и солнца, а до отпуска далеко? Наш совет: устройте качественный релакс. И нет, мы не про «полежать на диване». Лучше отправьтесь в SPA, тем более, что совсем рядом с Петербургом есть отель, где предлагают полный комплекс технологий SPA & Wellness. Что за место мечты, спросите вы? Загородный клуб forRestMix в Репино.
Расслабляющие процедуры, здоровое питание и физическая активность — вот три составляющих качественного отдыха. Да-да, вы не ослышались. Какая бодрость без спорта? А потому к услугам гостей солидная инфраструктура клуба: 25-метровый бассейн, тренажерный зал, зал для единоборств и гордость команды — большой зал для активных видов спорта. Это прекрасное дополнение к водным и другим расслабляющим процедурам комплекса.
Восстановить организм после перенесенных заболеваний и стресса, а может быть — и защитить себя от них. В MedicalSPA forRestMix вам предложат комплексные оздоровительные программы.
Скорректировать возрастные изменения: направление Anti-age включает в себя инъекционную и аппаратную терапию.
В короткие сроки вернуть жизненные силы. В этом могут помочь всесезонные процедуры разового воздействия с видимым омолаживающим эффектом и без длительной реабилитации. Например, современные методики пилинга и аппаратной коррекции возрастных изменений.
Если же у вас есть возможность остаться в SPA-отеле ForRestMix Club дольше, чем на выходные, то советуем обратить внимание на процедуры, которые требуют регулярного посещения комплекса:
Коррекция фигуры на новейшем аппарате последнего поколения. Для большего эффекта специалисты рекомендуют сочетать их с тренировками, бальнео- и талассотерапией.
SPA-программы полного цикла от 3-х до 12 дней с проживанием и сбалансированным полным питанием. Они помогут почувствовать себя бодрее и моложе.
Отличительное преимущество RelaxSPA в Репино — разнообразие массажных методик: от классических и остеопатических до экзотических ритуалов из различных частей света:
Раньше вы ездили за этими услугами по всему миру, теперь они в 40 минутах езды от дома.
индийские Аюрведа
полинезийский
Ломи-Ломи
Ломи-Ломи
испанский Хиромассаж
восточный уход
в Хаммам
в Хаммам
балийские ритуалы
со специалистами
из этой страны
со специалистами
из этой страны
В загородном клубе forRestMix постоянно появляются новые предложения для тех, кто перепробовал, кажется, всё. Так, например, ценителей точно порадует направление ETHNOSPA — процедуры с распариванием в кедровой бочке. Завершит их комплексный уход с применением натуральных природных компонентов из разных уголков Сибири.
Влюбленных не оставят равнодушными варианты романтического отдыха для двоих по специальным предложениям — DoubleSPA. Это почти как путешествие на Бали: массаж, шведский стол, комфортные условия проживания. Кстати, в отеле есть SPA-номера с привилегированным выходом на территорию Medical&Relax SPA. И да, такую поездку можно подарить: есть специальные сертификаты.
Теперь вы знаете, куда отправиться отдохнуть.
В Wellness-центре столь широк комплекс услуг, что довольными останутся даже взыскательные гости.
В Wellness-центре столь широк комплекс услуг, что довольными останутся даже взыскательные гости.
- 105 просторных номеров разных категорий;
- стильный скандинавский интерьер;
- ресторан и бар на территории;
- студия красоты;
- детский клуб с профессиональным воспитателем;
- сосновый лес и Финский залив рядом.
Новости туризма
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото предоставлены ForRestMix Club, AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото предоставлены ForRestMix Club, AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 896