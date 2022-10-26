Большинство обитателей бизнес-парка — серьезные молодые люди, одетые весьма неформально. Это IT-специалисты: так сложилось, что 65% арендаторов бизнес-парка — высокотехнологичные компании, развивающие интернет-проекты.



«Почему нас выбирает ИТ-сектор? Объяснение простое: эти ребята очень чувствительны к сервису и комфорту, и мы их предоставляем, — рассказывает Борис Жуков, генеральный директор УК «Теорема». — Ты въезжаешь на территорию по бесконтактной метке, входишь в здание по Face ID, пользуешься интернетом «на скорости света», а любой запрос отправляешь через QR-код в отдел сервиса — и он решается за 15 минут. Это круглосуточная забота, к которой быстро привыкаешь. Репутация «Теоремы» и качество бизнес-центров таковы, что даже во времена турбулентности наши офисы не пустуют: места ушедших с рынка западных компаний сразу же занимает российский бизнес».



Один из якорных арендаторов бизнес-парка — «Яндекс», сотрудничество с которым началось четыре года назад. «Для нас очень важно, чтобы команда работала в максимально комфортных условиях, — рассказывает Алена Плетнева, представитель «Яндекса». — Поэтому мы не просто выбираем площади в аренду, а смотрим на огромное количество факторов: удобное расположение, окружение, вид из окна, скорость интернета, возможность при необходимости расширяться и многое другое. В этом плане бизнес-парк «Полюстрово» нам отлично подошел. Мы сначала арендовали несколько этажей в «Бенуа», а в прошлом году заняли дополнительно четыре этажа в «Ферруме».



Еще один крупный арендатор «Полюстрова» — Yadro, российский производитель ИТ-обрудования. «Yadro активно развивается, и, соответственно, растет штат компании, — рассказывает директор по коммуникациям Анастасия Журавлева. — С учетом этого для нас бизнес-парк «Полюстрово» — оптимальное место, которое нравится команде. Здесь есть возможность увеличивать площади и оставаться в одном рабочем пространстве. Кроме того, у нас сложились отличные партнерские отношения с другими арендаторами, а качество офисов «Теорема» всегда на высоте».



