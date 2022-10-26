На правом берегу Невы, почти напротив Смольного собора, есть удивительное место. История здесь прекрасно уживается с хай-теком, в пруду плавают изящные черные птицы, граждане фотографируют белочек, а ИТ-компании развивают российский интернет. И даже цирк имеется. Все это — бизнес-парк «Полюстрово», крайне разностороннее пространство в центре современного Петербурга. Мы собрали его главные достопримечательности в удобный гид. Он пригодится и бизнесу, ищущему новый офис, и человеку, который выбирает место для прогулки в выходные.
«Бенуа»: волшебные фигурки в память о художнике
Пятнадцать лет назад два предпринимателя из Петербурга решили перестроить заброшенное здание завода «Россия», который выпускал когда-то радиолокационные системы для авиации и магнитофоны для граждан СССР. Спустя несколько лет на его месте появился бизнес-центр «Бенуа», ставший знаковым для всего Петербурга. Тот самый «дом с фигурками». К слову, в 2009 году петербуржцы проголосовали за него на премии Best Building Awards, по итогам которого центр получил звание «Дом года: выбор народа».
Восьмиэтажное здание площадью 31 тысяч кв.м, как и другие строения «Полюстрова», спроектировало всемирно известное бюро Tchoban Voss Architekten. Архитекторы превратили его в настоящее произведение искусства с помощью огромных витражей с разноцветными фигурами — персонажами балета «Петрушка» с эскизов Александра Бенуа. В детстве художник отдыхал на загородной даче, которую его родители снимали как раз в этих местах.
Восьмиэтажное здание площадью 31 тысяч кв.м, как и другие строения «Полюстрова», спроектировало всемирно известное бюро Tchoban Voss Architekten. Архитекторы превратили его в настоящее произведение искусства с помощью огромных витражей с разноцветными фигурами — персонажами балета «Петрушка» с эскизов Александра Бенуа. В детстве художник отдыхал на загородной даче, которую его родители снимали как раз в этих местах.
«Феррум»: живая сталь против петербургской погоды
Бизнес-центр «Феррум» — самое молодое и концептуальное здание квартала. Его идея настолько смелая и выразительная, что организуются отдельные экскурсии — посмотреть на архитектурное чудо.
Проектируя «Феррум», Сергей Чобан учитывал индустриальное прошлое «Полюстрово». Поэтому он декорировал фасады кортеновой сталью. С годами петербургская влажность, снег, дождь трансформируют материал — он будет «жить», изменять цвет и фактуру, отражать течение времени, не теряя красоты.
Первый корпус бизнес-центра площадью 9 тысяч кв.м ввели в эксплуатацию в 2021 году (сейчас четыре этажа в нем занимает «Яндекс»), второй — этой осенью. Его площадь — 33 тысячи кв.м. На верхних этажах расположены панорамные видовые офисы. У каждой очереди есть свой подземный паркинг на 450 машино-мест. Рядом с «Бенуа», к слову, можно припарковать 690 автомобилей.
Проектируя «Феррум», Сергей Чобан учитывал индустриальное прошлое «Полюстрово». Поэтому он декорировал фасады кортеновой сталью. С годами петербургская влажность, снег, дождь трансформируют материал — он будет «жить», изменять цвет и фактуру, отражать течение времени, не теряя красоты.
Первый корпус бизнес-центра площадью 9 тысяч кв.м ввели в эксплуатацию в 2021 году (сейчас четыре этажа в нем занимает «Яндекс»), второй — этой осенью. Его площадь — 33 тысячи кв.м. На верхних этажах расположены панорамные видовые офисы. У каждой очереди есть свой подземный паркинг на 450 машино-мест. Рядом с «Бенуа», к слову, можно припарковать 690 автомобилей.
«Времена года»: природные мотивы как секрет спокойствия
Этот ансамбль зданий состоит из трех бизнес-центров. Шестиэтажную «Осень» площадью 7 тысяч кв.м возвели десять лет назад. Ее стеклянные фасады засыпаны желтыми и красными листьями. В 2013 году построили «Зиму». Семиэтажный бизнес-центр площадью 12 тысяч кв.м облицован панелями в голубых тонах. Они украшены морозными узорами, греко-римскими мотивами и растительными орнаментами.
Самая ранняя часть ансамбля — шестиэтажное «Лето», появившееся еще в 2009 году. Корпус завода «Россия», который стоял на этом месте с начала 1970-х, реконструировали и надстроили. Фасады оформили окнами с растительным декором — зелеными листьями и белыми цветами. Внутри здания — 7 тысяч кв.м. офисных помещений. На площади между тремя бизнес-центрами есть парковка на 406 мест.
Самая ранняя часть ансамбля — шестиэтажное «Лето», появившееся еще в 2009 году. Корпус завода «Россия», который стоял на этом месте с начала 1970-х, реконструировали и надстроили. Фасады оформили окнами с растительным декором — зелеными листьями и белыми цветами. Внутри здания — 7 тысяч кв.м. офисных помещений. На площади между тремя бизнес-центрами есть парковка на 406 мест.
Деловой квартал «Полюстрово»: ключ к сердцу айтишника
Большинство обитателей бизнес-парка — серьезные молодые люди, одетые весьма неформально. Это IT-специалисты: так сложилось, что 65% арендаторов бизнес-парка — высокотехнологичные компании, развивающие интернет-проекты.
«Почему нас выбирает ИТ-сектор? Объяснение простое: эти ребята очень чувствительны к сервису и комфорту, и мы их предоставляем, — рассказывает Борис Жуков, генеральный директор УК «Теорема». — Ты въезжаешь на территорию по бесконтактной метке, входишь в здание по Face ID, пользуешься интернетом «на скорости света», а любой запрос отправляешь через QR-код в отдел сервиса — и он решается за 15 минут. Это круглосуточная забота, к которой быстро привыкаешь. Репутация «Теоремы» и качество бизнес-центров таковы, что даже во времена турбулентности наши офисы не пустуют: места ушедших с рынка западных компаний сразу же занимает российский бизнес».
Один из якорных арендаторов бизнес-парка — «Яндекс», сотрудничество с которым началось четыре года назад. «Для нас очень важно, чтобы команда работала в максимально комфортных условиях, — рассказывает Алена Плетнева, представитель «Яндекса». — Поэтому мы не просто выбираем площади в аренду, а смотрим на огромное количество факторов: удобное расположение, окружение, вид из окна, скорость интернета, возможность при необходимости расширяться и многое другое. В этом плане бизнес-парк «Полюстрово» нам отлично подошел. Мы сначала арендовали несколько этажей в «Бенуа», а в прошлом году заняли дополнительно четыре этажа в «Ферруме».
Еще один крупный арендатор «Полюстрова» — Yadro, российский производитель ИТ-обрудования. «Yadro активно развивается, и, соответственно, растет штат компании, — рассказывает директор по коммуникациям Анастасия Журавлева. — С учетом этого для нас бизнес-парк «Полюстрово» — оптимальное место, которое нравится команде. Здесь есть возможность увеличивать площади и оставаться в одном рабочем пространстве. Кроме того, у нас сложились отличные партнерские отношения с другими арендаторами, а качество офисов «Теорема» всегда на высоте».
«Почему нас выбирает ИТ-сектор? Объяснение простое: эти ребята очень чувствительны к сервису и комфорту, и мы их предоставляем, — рассказывает Борис Жуков, генеральный директор УК «Теорема». — Ты въезжаешь на территорию по бесконтактной метке, входишь в здание по Face ID, пользуешься интернетом «на скорости света», а любой запрос отправляешь через QR-код в отдел сервиса — и он решается за 15 минут. Это круглосуточная забота, к которой быстро привыкаешь. Репутация «Теоремы» и качество бизнес-центров таковы, что даже во времена турбулентности наши офисы не пустуют: места ушедших с рынка западных компаний сразу же занимает российский бизнес».
Один из якорных арендаторов бизнес-парка — «Яндекс», сотрудничество с которым началось четыре года назад. «Для нас очень важно, чтобы команда работала в максимально комфортных условиях, — рассказывает Алена Плетнева, представитель «Яндекса». — Поэтому мы не просто выбираем площади в аренду, а смотрим на огромное количество факторов: удобное расположение, окружение, вид из окна, скорость интернета, возможность при необходимости расширяться и многое другое. В этом плане бизнес-парк «Полюстрово» нам отлично подошел. Мы сначала арендовали несколько этажей в «Бенуа», а в прошлом году заняли дополнительно четыре этажа в «Ферруме».
Еще один крупный арендатор «Полюстрова» — Yadro, российский производитель ИТ-обрудования. «Yadro активно развивается, и, соответственно, растет штат компании, — рассказывает директор по коммуникациям Анастасия Журавлева. — С учетом этого для нас бизнес-парк «Полюстрово» — оптимальное место, которое нравится команде. Здесь есть возможность увеличивать площади и оставаться в одном рабочем пространстве. Кроме того, у нас сложились отличные партнерские отношения с другими арендаторами, а качество офисов «Теорема» всегда на высоте».
Город для бизнеса: маленьким и взрослым
Получать удовольствие от работы жителям делового квартала помогает и то, что все необходимое находится на территории «Полюстрово». Парк с бесплатным Wi-Fi, магазины, автомойка, СТО, банкоматы, кафе, рестораны — это фактически город в городе. Есть даже детский сад и частная школа School Time.
«Работающим родителям удобно привести к нам ребенка в начале дня и забрать после работы, — рассказывает Дарья Маркова, соучредитель School Time. — Поэтому мы открыты с восьми до восьми, и все это время дети заняты. После уроков им помогают сделать домашние задания. Они занимаются спортом, творчеством, гуляют».
Одна из точек притяжения «Полюстрово» — панорамный ресторан «На поляне» в бизнес-центре «Лето». «У нас царит атмосфера выходного дня за городом — представляете, как здорово оказаться в таком месте среди рабочего дня, — говорит Ирина Чистякова, управляющая рестораном. — В формате шведского стола вы выбираете блюда со всего мира в авторском исполнении нашего бренд-шефа. Причем мы используем только свежие фермерские продукты, ничего не замораживаем и не храним. Тем, кто не хочет отрываться от работы, принесем обед прямо в офис. Летом можем даже накрыть фуршет на полянке у пруда».
«Мы продумали каждую мелочь, чтобы арендаторам и гостям было комфортно, — подчеркивает Борис Жуков. — Парковки для велосипедов, зарядки для электромобилей, рестораны, в которых реально вкусная еда со всего света — от суши и поке до плова и куриной грудки на пару. Хочешь помыть машину — оставляй, вечером заберешь. Нужен антистресс — покорми белку или покачайся в гамаке у пруда. Понравилась девушка — веди ее любоваться парой черных лебедей и пить какао в чайный домик».
«Работающим родителям удобно привести к нам ребенка в начале дня и забрать после работы, — рассказывает Дарья Маркова, соучредитель School Time. — Поэтому мы открыты с восьми до восьми, и все это время дети заняты. После уроков им помогают сделать домашние задания. Они занимаются спортом, творчеством, гуляют».
Одна из точек притяжения «Полюстрово» — панорамный ресторан «На поляне» в бизнес-центре «Лето». «У нас царит атмосфера выходного дня за городом — представляете, как здорово оказаться в таком месте среди рабочего дня, — говорит Ирина Чистякова, управляющая рестораном. — В формате шведского стола вы выбираете блюда со всего мира в авторском исполнении нашего бренд-шефа. Причем мы используем только свежие фермерские продукты, ничего не замораживаем и не храним. Тем, кто не хочет отрываться от работы, принесем обед прямо в офис. Летом можем даже накрыть фуршет на полянке у пруда».
«Мы продумали каждую мелочь, чтобы арендаторам и гостям было комфортно, — подчеркивает Борис Жуков. — Парковки для велосипедов, зарядки для электромобилей, рестораны, в которых реально вкусная еда со всего света — от суши и поке до плова и куриной грудки на пару. Хочешь помыть машину — оставляй, вечером заберешь. Нужен антистресс — покорми белку или покачайся в гамаке у пруда. Понравилась девушка — веди ее любоваться парой черных лебедей и пить какао в чайный домик».
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Хронология побед
Хронология побед
2006
Бизнес-центр «Бенуа» получил премию Commercial Real Estate Saint Petersburg Awards как «Лучший бизнес-центр»
2008
УК «Теорема» награждена премией Commercial Real Estate Saint Petersburg Awards в номинации «Лучший девелопер»
2009
Бизнес-центр «Лангензипен» получил премию Commercial Real Estate Saint Petersburg Awards как «Лучший бизнес-центр»
2009
Бизнес-центр «Бенуа» получил премию Best Building Awards по итогам общественного голосования «Дом года: выбор народа»
2014
Комплекс «Времена года» победил в конкурсе Commercial Real Estate Awards в категории «Офисная недвижимость в Санкт-Петербурге»
2015
ЖК «Пять звезд» стал «Лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса Санкт-Петербурга» по версии Urban Awards
2016
Бизнес-парк «Полюстрово» впервые вошел в список «100 лучших офисных и торговых центров России» и вновь был включен в него в 2017 и 2018 годах
2017
Бизнес-парк «Полюстрово» стал победителем российского этапа премии The Outstanding Building of the Year в номинации «Здание с сохраненной окружающей средой»
2021
По итогам премии «Проект Россия» бизнес-центр «Феррум» назван лучшим в номинации «Общественные здания»
2022
«Феррум» — единственный проект из России в списке премии International Architecture Awards
Парк: пир с видом на лебедей и бесплатный интернет
Почти половину делового пространства «Полюстрово» занимает старинный парк, идеальный для неспешной прогулки вечером рабочего дня или в выходные. Прямо напротив бизнес-центра «Лето» раскинулся один из Полюстровских прудов — искусственный водоем, созданный когда-то для сбора воды из знаменитых минеральных источников.
Променад по тенистым аллеям можно предварить обедом в ресторане «На Поляне». В теплое время года с веранды или через панорамные окна можно любоваться прудом с теми самыми черными лебедями и желто-белой купальней на берегу, входившей когда-то в ансамбль усадьбы Кушелева-Безбородко. Зимой водоем превращают в каток, на котором легко потратить съеденные калории.
Побродив по парку, вы наверняка найдете симпатичную скамейку, чтобы посидеть… в интернете. Мы уже говорили, что на территории «Полюстрово» есть бесплатный Wi-Fi — отличный повод для того, чтобы поделиться с друзьями самыми удачными фото рыжих белок, обитающими на здешних деревьях. Приманить хвостатых моделей помогут сухофрукты, грецкие или кедровые орехи, фундук.
Сценарий для любителей активного отдыха — добраться до парка на велосипедах, проехаться по аллеям, а потом — позаниматься на уличных тренажерах в workout-зоне. Двухколесный транспорт на это время можно оставить на парковке рядом с бизнес-центром «Осень».
Променад по тенистым аллеям можно предварить обедом в ресторане «На Поляне». В теплое время года с веранды или через панорамные окна можно любоваться прудом с теми самыми черными лебедями и желто-белой купальней на берегу, входившей когда-то в ансамбль усадьбы Кушелева-Безбородко. Зимой водоем превращают в каток, на котором легко потратить съеденные калории.
Побродив по парку, вы наверняка найдете симпатичную скамейку, чтобы посидеть… в интернете. Мы уже говорили, что на территории «Полюстрово» есть бесплатный Wi-Fi — отличный повод для того, чтобы поделиться с друзьями самыми удачными фото рыжих белок, обитающими на здешних деревьях. Приманить хвостатых моделей помогут сухофрукты, грецкие или кедровые орехи, фундук.
Сценарий для любителей активного отдыха — добраться до парка на велосипедах, проехаться по аллеям, а потом — позаниматься на уличных тренажерах в workout-зоне. Двухколесный транспорт на это время можно оставить на парковке рядом с бизнес-центром «Осень».
«Упсала-Цирк»: веселое хулиганство, серьезный смысл
Его шатер стоит слева от бизнес-центра «Лето». Если вы еще не бывали на представлениях «Упсала-Цирка», выбраться в бизнес-парк можно как минимум ради этого. Цирк работает уже 20 лет и успел за прошедшие годы превратиться из социального начинания в серьезный культурный проект. Здесь нет дрессированных животных и клоунов, зато, как и в самом начале, много хулиганства и смелых идей. В осенних постановках, например, обещают оживить картины Пиросмани и показать школьную повседневность глазами детей, но через призму циркового и театрального искусства.
«Упсала-Цирк перебрался в бизнес-парк «Полюстрово» в 2012 году, — рассказывает бренд-менеджер Катерина Черемисина. — Теперь сложно представить более подходящий дом, ведь шатер построили специально под нас. Думаю, это хорошо иллюстрирует главный принцип бизнес-парка: здесь все сделано для людей и с максимальной заботой. Отдельно радует внимание к местным обитателям — белкам и лебедям. К птицам, например, приставлен специальный человек, который ухаживает за ними в режиме 24/7».
«Упсала-Цирк перебрался в бизнес-парк «Полюстрово» в 2012 году, — рассказывает бренд-менеджер Катерина Черемисина. — Теперь сложно представить более подходящий дом, ведь шатер построили специально под нас. Думаю, это хорошо иллюстрирует главный принцип бизнес-парка: здесь все сделано для людей и с максимальной заботой. Отдельно радует внимание к местным обитателям — белкам и лебедям. К птицам, например, приставлен специальный человек, который ухаживает за ними в режиме 24/7».
Ансамбль Елизаветинской общины: кресты золотые и красные
Обогнув цирк и пройдя вглубь парка, вы увидите здание Елизаветинской общины сестер милосердия, принадлежавшие ей больничный павильон и хирургический комплекс. Их построили в конце XIX века, а вот расположенную рядом с ними церковь святого Пантелеймона возводили с 1900–1901 годах. Храм, напоминающий византийскую базилику, украшен тремя золочеными главками. На фасаде — красные кресты, указывающие на его медицинскую принадлежность. В советские годы здание было передано сначала заводу «Промет», а затем — детской инфекционной больнице. В 2010-х годах ансамбль Елизаветинской общины был восстановлен при поддержке УК «Теорема». Церковь заново освятили, и теперь здесь проводятся богослужения
Дача Кушелева-Безбородко: львы уехали, сфинксы остались
Первая версия усадебного дома, выходящего фасадом к Неве, была возведена еще в 1777 году: тайный советник Григорий Теплов получил от Екатерины II участок земли и построил загородный особняк с башенками в готическом духе. В 1779 году мызу Полюстрово купил канцлер Российской Империи Александр Безбородко. При нем здание расширили и перестроили в классическом стиле. В начале XIX века усадьбу унаследовал граф Александр Кушелев-Безбородко, сын одной из племянниц канцлера. Он же получил, согласно указу императора, и фамилию рода, мужская линия которого к тому моменту пресеклась. С новым хозяином усадьба начала превращаться в модный курорт, привлекавший публику минеральной водой Полюстровского источника.
Полюстровский ключ впервые заметили еще лейб-медики Петра I в 1718 году. Говорят, сам император пил целебную воду. Однако лишь в 1838 году предприимчивый аптекарь Фишер арендовал родник и сделал лечение организованным: пациенты не только пили минералку, но и принимали теплые и холодные ванны в специально построенном помещении. С 1842 года заведением руководил доктор Каан, а в 1950-х — доктор Бейер.
В 1855 году дачу унаследовал сын графа — Григорий Кушелева-Безбородко. Он учредил экономическую контору для управления курортом, «слоган» которого гласил: «В Полюстрово — на воды и развлечения!»
Теперь здесь не только поправляли здоровье, но и веселились. Для отдыхающих устраивали праздники, балы, концерты и фейерверки. В эпоху расцвета курортного Полюстрова здесь побывали Репин, Кустодиев, Чайковский, Мусоргский. Заезжал даже Дюма-отец, которого граф пригласил в путешествие по России и принимал в своей загородной резиденции.
В 1868 году в усадьбе случился пожар, уничтоживший часть построек и ставший началом упадка. Через пару лет владение перешло к сестре графа, которая решила продавать землю участками — под дачи и фабрики. В 1886–1898 годах Полюстровскими источниками управляло Бюро исследований почвы горного инженера Сигизмунда Войслава. На территории пробурили скважину, дававшую до 20 тыс. ведер воды в сутки, — она постепенно и стала основным поставщиком минералки. В конце века участок купил князь Семен Абамелек-Лазарев. Аристократ-предприниматель специализировался в основном на металлургии и добыче угля, однако оздоровительный бизнес показался ему привлекательным. Он стал разливать минеральную воду «Полюстрово» в бутылки и продавать в России и за рубежом.
В 1855 году дачу унаследовал сын графа — Григорий Кушелева-Безбородко. Он учредил экономическую контору для управления курортом, «слоган» которого гласил: «В Полюстрово — на воды и развлечения!»
Теперь здесь не только поправляли здоровье, но и веселились. Для отдыхающих устраивали праздники, балы, концерты и фейерверки. В эпоху расцвета курортного Полюстрова здесь побывали Репин, Кустодиев, Чайковский, Мусоргский. Заезжал даже Дюма-отец, которого граф пригласил в путешествие по России и принимал в своей загородной резиденции.
В 1868 году в усадьбе случился пожар, уничтоживший часть построек и ставший началом упадка. Через пару лет владение перешло к сестре графа, которая решила продавать землю участками — под дачи и фабрики. В 1886–1898 годах Полюстровскими источниками управляло Бюро исследований почвы горного инженера Сигизмунда Войслава. На территории пробурили скважину, дававшую до 20 тыс. ведер воды в сутки, — она постепенно и стала основным поставщиком минералки. В конце века участок купил князь Семен Абамелек-Лазарев. Аристократ-предприниматель специализировался в основном на металлургии и добыче угля, однако оздоровительный бизнес показался ему привлекательным. Он стал разливать минеральную воду «Полюстрово» в бутылки и продавать в России и за рубежом.
Знаете ли вы, что
В 1896 году усадебный дом перешел в собственность Общества Красного Креста. После революции здесь размещалась инфекционная больница, с 1965 года — противотуберкулезный диспансер. В 2017-м он переехал, здание закрыли на реконструкцию, а 29 охранявших его чугунных львов отправили к реставраторам.
Завершить прогулку можно на каменной пристани напротив дачи Кушелева-Безбородко, ступени которой спускаются к Неве. Здесь гуляющих приветствуют четыре сфинкса из серого гранита. С 1770-х они сторожили грот с минеральным ключом, в XIX веке исчезли в неизвестном направлении, а в 1959–1960 годах — вместе с разрушенной в войну набережной — были восстановлены. (За образец взяли скульптуры у Строгановского дворца, так как есть предположение, что их изготовил тот же мастер.) И пока чугунные львы приводят в порядок хвосты и гривы, за границей бывшей Полюстровской мызы присматривают каменные хранители — не такие многочисленные, но не менее петербургские по духу.
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Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой УК УК «Теорема»
Дополнительные источники фотографий: freepik.com, wikipedia.org
Дизайнер: Заира Гамисония
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой УК УК «Теорема»
Дополнительные источники фотографий: freepik.com, wikipedia.org
Дизайнер: Заира Гамисония
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