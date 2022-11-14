Яркое событие ждет российских меломанов — церемония вручения Народной премии «Звёзды Дорожного радио». В 2022 году она пройдет в Петербурге уже в десятый раз. В честь юбилея в программе прозвучат главные хиты не только уходящего года, но и всего десятилетия. На сцене выступят самые известные артисты страны.
Звездные участники
Обладателей престижных наград вновь выберут слушатели, которые весь год голосуют за любимых исполнителей в еженедельном хит-параде «Звёзды Дорожного радио. Топ-10» на dorognoe.ru. Некоторые артисты получат престижные статуэтки уже не в первый раз. Для Дениса Майданова это уже девятая премия, а Татьяна Буланова обновит собственный рекорд — в 2022 году её объявят десятикратным победителем.
«У "Дорожного радио" особый подход к организации шоу. Неповторимая атмосфера. Слушатели радиостанции со всей страны приезжают за яркими впечатлениями, которые остаются на весь следующий год. В наше непростое время это особенно важно — получать такой заряд позитивных эмоций».
«Безмерно благодарен слушателям "Дорожного радио" за столь высокую оценку моего творчества: в этом году получу статуэтку уже в девятый раз. И каждый раз, выходя на сцену, чувствую невероятную поддержку, что вдохновляет создавать новые и новые песни».
«Ценность премии "Звёзды Дорожного радио" в том, что она отражает выбор наших любимых слушателей, которые поддерживают кумиров и голосуют за их песни. Держать в руках символ народной любви и признания — настоящее чудо, которое благодаря "Дорожному радио" случается со мной уже не в первый раз»!
«Премия "Звезды Дорожного радио" — самая душевная, здесь уютно и весело. За песни артистов, которые получают престижные статуэтки, весь год голосуют слушатели. А поклонников не обманешь. Поэтому премия "Дорожного радио" мне особенно дорога».
«Шоу "Дорожного радио" всегда очень душевные. Мы дарим тысячам зрителей положительные эмоции. А если ты думаешь о хорошем и настроен позитивно, то отлично выглядишь и чувствуешь себя — и здоровье в порядке».
«Мне рукоплескали Нью-Йорк, Лондон и Париж, но со всей ответственностью заявляю, что таких классных праздников, как на "Дорожном радио", больше нигде нет».
В юбилейном шоу также выступят: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Елена Ваенга, ANNA ASTI, Анита Цой, Александр Буйнов, Юлия Проскурякова, Александр Иванов (Рондо), Александр Устюгов и многие другие. Ведущими премии станут музыкант Денис Клявер и заслуженная артистка России, юмористка Елена Воробей.
Кто делает премию
Все, кто побывал на вручении премии в предыдущие годы, знают: «Звезды Дорожного радио» — не просто концерт, а настоящий праздник для ценителей отечественной популярной музыки. Это яркое событие — результат труда большой команды «Дорожного радио» (входит в состав «Европейской медиагруппы»).
Генеральный директор «Европейской медиагруппы»
«Премия "Звезды Дорожного радио" стала народной по очень простой причине. Здесь победителей выбирают не эксперты шоу-бизнеса или какое-то анонимное жюри, а сами слушатели. Многомиллионная аудитория радиостанции в течение всего года голосует за любимые песни, и лучшие из них в конце года получают заслуженную награду».
Программный директор «Дорожного радио»
«Народная премия "Звёзды Дорожного радио" — это всегда яркое шоу и топовые артисты. В этом году церемония пройдёт в десятый раз, и к нашему юбилею мы приготовили для слушателей особый сюрприз: помимо песен, возглавлявших хит-парад радиостанции в течение года, со сцены Ледового дворца прозвучат главные хиты десятилетия».
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» в Санкт-Петербурге
«У каждой крупной радиостанции есть имиджевый проект — мероприятие, которое собирает тысячи слушателей и поклонников со всей России. Премия "Звезды Дорожного радио" из года в год проходит именно в Санкт-Петербурге. Мы очень трепетно относимся к доброй традиции и в этот юбилейный для премии год готовим настоящий праздник для петербуржцев и гостей Северной столицы».
Что в программе
Народная премия «Звезды Дорожного радио» — это красочное шоу, отличный звук, душевные песни, хорошо знакомые исполнители и современные звезды. Как говорят зрители, это ощущение того, что любимые артисты выступают только для вас. Благодаря почти домашней атмосфере на концерт приходят целыми семьями. Так что праздник еще и объединяет поколения.
В разные годы в Ледовом выступали Стас Михайлов, Валерия, Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Татьяна Овсиенко, Алексей Глызин, Марина Хлебникова, Олег Газманов, Зара, Игорь Корнелюк, Ирина Дубцова, Дима Билан, Натали, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Аркадий Укупник, Ани Лорак, Сергей Трофимов, Эдита Пьеха, Александр Серов, Игорь Саруханов, Александр Маршал, Марк Тишман, Стас Костюшкин, Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин, Максим Леонидов, а также группы «Земляне», «Руки Вверх!», «НА-НА», «Фабрика» и другие знаменитые артисты.
Как попасть
Билеты на праздник музыки «Дорожного радио» уже в продаже. Купить их можно здесь.
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Юр. адрес: г Москва, ул Станиславского, д. 21стр.5 инн: 7717503586
Народная премия «Звёзды Дорожного радио» (12+)
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Медиа Плюс»
Дизайнер: Соня Осколкина
Юр. адрес: г Москва, ул Станиславского, д. 21стр.5 инн: 7717503586
Народная премия «Звёзды Дорожного радио» (12+)
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Медиа Плюс»
Дизайнер: Соня Осколкина
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