«У каждой крупной радиостанции есть имиджевый проект — мероприятие, которое собирает тысячи слушателей и поклонников со всей России. Премия "Звезды Дорожного радио" из года в год проходит именно в Санкт-Петербурге. Мы очень трепетно относимся к доброй традиции и в этот юбилейный для премии год готовим настоящий праздник для петербуржцев и гостей Северной столицы».