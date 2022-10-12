_____Она появилась вопреки обстоятельствам. И обрела новую жизнь — тоже. Рассказываем яркую и драматичную историю первой советской атомной подводной лодки. Совсем скоро К-3 «Ленинский комсомол» станет главным экспонатом нового Музея военно-морской славы — одного из важнейших объектов кронштадтского туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Прочитав этот текст, вы поймете, почему так и должно быть.
АПЛ должна была восстановить баланс сил в мире. Ведь в это время Соединенные Штаты Америки уже строили два атомных подводных крейсера. А у СССР не было эффективных средств доставки ядерного оружия на территорию возможного противника. Бомбардировщик ТУ-16, который мог решить эту задачу, только-только начинали испытывать, межконтинентальных ракет (тем более морского базирования) просто не существовало.
В постановлении правительства не говорилось, что отечественный атомоход должен превосходить западный аналог по скорости — прежде всего подводной. Но это подразумевалось. Ведь иной возможности прорваться через отработанную за годы Второй мировой войны линию противолодочной обороны в Атлантическом и Тихом океанах не было.
В постановлении правительства не говорилось, что отечественный атомоход должен превосходить западный аналог по скорости — прежде всего подводной. Но это подразумевалось. Ведь иной возможности прорваться через отработанную за годы Второй мировой войны линию противолодочной обороны в Атлантическом и Тихом океанах не было.
_____На Западе никто не верил, что Советский Союз так быстро оправится от последствий Второй мировой войны и будет в состоянии создать атомный подводный флот. Слишком уж грандиозных ресурсов этот проект требовал. Однако уже 12 сентября 1952 года И. В. Сталин подписал проект постановления «О проектировании и строительстве объекта 627» — так в целях секретности называли первую советскую атомную подлодку.
Через два года после начала строительства проект едва не был закрыт. Случилось это из-за того, что гражданские проектировщики по-своему представляли себе предназначение корабля: он, по их замыслу, должен был нести одну-единственную торпеду Т-15 колоссального калибра — полтора метра. Подводный боевой снаряд длиной более 23 метров и весом около 40 т предназначался для уничтожения вражеских военно-морских баз.
_____Авторы идеи не учли одного важного обстоятельства: такая торпеда могла стартовать к цели на расстоянии не более 50 км от объекта поражения. А линия противолодочной обороны США в те годы начиналась за 100 миль или почти 200 км от берега.
Было и еще одно обстоятельство, превращавшее команду лодки фактически в камикадзе. После пуска гигантской торпеды длиной почти в четверть общей длины субмарина приобретала колоссальную положительную плавучесть и большой дифферент на корму. Иными словами, выпустив снаряд, корабль выскакивал на поверхность моря и не мог сразу погрузиться, становясь легкой мишенью. А для обороны у него было всего два обычных торпедных аппарата с двумя торпедами. Негусто…
В июле 1954 года к ознакомлению с проектом впервые были допущены специалисты ВМФ СССР под руководством контр-адмирала Александра Орла. Они изложили свои неутешительные выводы главкому адмиралу Николаю Кузнецову. Его вердикт был однозначен: такой корабль флоту не нужен.
Проект начали срочно перерабатывать. Вместо одной гигантской торпеды лодка получила восемь носовых торпедных аппаратов с боезапасом в два десятка торпед. В том числе атомных: к тому времени их боевые части уже проходили испытания. Основным тактическим предназначением субмарины стало уничтожение боевых кораблей и транспорта вероятного противника на океанско-морских коммуникациях.
Проект начали срочно перерабатывать. Вместо одной гигантской торпеды лодка получила восемь носовых торпедных аппаратов с боезапасом в два десятка торпед. В том числе атомных: к тому времени их боевые части уже проходили испытания. Основным тактическим предназначением субмарины стало уничтожение боевых кораблей и транспорта вероятного противника на океанско-морских коммуникациях.
Главный конструктор:
Владимир Николаевич Перегудов. За работу над созданием первых советских подводных атомоходов удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Руководитель строительства:
Евгений Павлович Егоров, директор Северного машиностроительного предприятия (Северодвинск). Под руководством Егорова в небывало короткий срок были решены технические, организационные и производственные проблемы при строительстве первого в СССР атомохода.
Научный руководитель проекта:
Анатолий Петрович Александров. Один из основателей советской ядерной энергетики.
Главный конструктор паропроизводительной установки:
Николай Антонович Доллежаль. Вошел в историю как главный конструктор реактора первой в мире атомной электростанции.
Главным оружием новой лодки стала скорость: у первой американской атомной субмарины, «Наутилус», она составляла 23 узла, у второй, «Сивулфа», — 20 узлов. Советский атомоход на испытаниях развил подводную скорость в 28 узлов — даже не на полном ходу. Этого удалось достичь благодаря форме. Ее авторам проекта подсказала сама природа: как известно, оптимальными формами для движения под водой обладают морские млекопитающие, в том числе киты. На них-то и стала похожа первая отечественная атомная подлодка. За свою форму, которую унаследовали и все последующие субмарины, она получила у моряков уважительное прозвище «Кит».
Ветераны «Севмаша» вспоминают: никто не знал, что создается. Корабль был разбит на такие ячейки, по которым невозможно было представить весь режимный объект целиком. Пожалуй, впервые весь монолит заводчане увидели уже при спуске на воду.
_____Первую атомную подлодку заложили 24 сентября 1955 года. В строительстве К-3 принимала участие вся страна, хотя даже и не подозревала об этом. Например, на одном из московских заводов разработали специальную сталь. Ее применение позволило субмарине погружаться на немыслимую в те годы глубину — 300 метров. В Горьком изготовили реакторы, на Кировском заводе в Ленинграде — паротурбинные установки.
На заводе в Северодвинске был введен режим строжайшей секретности. Корабелам запрещалось выносить чертежи даже в цех, где строился атомоход. Перед рабочей сменой сотрудники заходили в специально отведенное помещение, читали чертежи и запоминали их. Детали из других цехов транспортировали ночью. Их укрывали брезентом, строили дощатые ограждения.
Тактико-технические характеристики
Рабочая глубина погружения:
300 м
104 человека
50-60 суток
30 узлов
15,5 узла
627 «Кит»
Экипаж:
Автономность плавания:
Скорость подводная:
Скорость надводная:
Проект:
3065 т
Водоизмещение надводное:
Водоизмещение подводное:
4750 т
2 x 70 МВт
6 торпед по 15 килотонн
8 носовых ТА калибра 533 мм, 20 торпед
2 x 17 500 л.с.
Ядерные оружие:
5,65 м
7,96 м
107,4 м
Тепловая мощность силовой установки:
Минно-торпедное вооружение:
Мощность на валу:
Средняя осадка:
Ширина корпуса:
Длина:
Не все было гладко изначально и с главной энергетической установкой. Выбранная конструкторами классическая водо-водяная установка была наиболее проработана на тот момент, однако все узлы и агрегаты строились и применялись впервые. Очень много хлопот доставляли парогенераторы первого контура, в которых циркулировала радиоактивная вода. На них постоянно появлялись микротрещины, из-за чего реактор зачастую нельзя было вывести на полную мощность — и лодка попросту не могла развить проектную скорость. О том, что постоянные утечки в реакторном оборудовании ухудшали радиационной фон внутри К-3, и говорить не приходится.
Эргономику конструктивных и дизайнерских решений строящейся лодки команда проверяла на себе: для этого создавались деревянные макеты отсеков. Это позволило грамотно спланировать внутреннее пространство, расположение приборов и органов управления и инфраструктуру боевых частей К-3, а также избежать казусов — а они периодически возникают, когда у работающих над отдельными частями проекта специалистов нет практического опыта использования предлагаемых ими решений. Так, к примеру, изначально рабочие места командира и штурмана в центральном посту были спроектированы так, что и тот, и другой находились спиной по курсу корабля. Это, конечно, недопустимо — пришлось перепроектировать.
_____Попасть в число первых офицеров атомной лодки было так же престижно, как в отряд космонавтов. В каком-то смысле подводники тоже осваивали новый неизведанный мир. Были сформированы основной и резервный экипажи, которые начали обучение в Обнинске в 1954 году. В распоряжение моряков предоставили не только первую в мире атомную электростанцию, но и специально построенный неподалеку от нее рабочий стенд с таким же реактором, как на подлодке.
Командир электромеханической боевой части
Старший помощник
Командир подлодки
3 июля 1958 года лодка была предъявлена к ходовым испытаниям. В приемном акте правительственная комиссия отметила, что первая отечественная атомная субмарина «является крупнейшим научно-инженерным достижением в области подводного кораблестроения». Назвали атомоход К-3, позже возникло «имя собственное» — «Ленинский комсомол».
_____Субмарину спустили на воду 9 октября 1957 года. Это событие также происходило в обстановке строжайшей секретности. АПЛ постарались максимально замаскировать: на рубку натянули парусину, все выступающие части обшили фанерой. Число присутствующих на церемонии предельно ограничили: увидеть триумф советского военного кораблестроения могли немногие.
Это было не просто достижение: таким образом советские подводники подтвердили, что арктические льды не станут препятствием для советских подлодок: ответный ядерный удар по территории вероятного противника при необходимости можно будет нанести даже с «макушки» Земли. Средства для этого уже были: впервые подводный пуск первой советской баллистической ракеты морского базирования был совершен чуть менее чем за два года до всплытия К-3 на Северном полюсе — 10 сентября 1960 года. По возвращению из похода экипаж субмарины на берегу встречал лично сам Никита Хрущев. А для стран НАТО новость о том, что К-3 достигла полюса, стала неприятным сюрпризом: восстанавливался паритет, нарушенный в марте 1959 года, когда первое в мире всплытие на полюсе совершила американская лодка «Скейт», подтвердив новую угрозу для СССР.
За 178 часов субмарина прошла в подводном положении 1294 мили и трижды — 15, 18 и 19 июля — всплывала почти точно на полюсе.
Историческое событие произошло в ходе третьего дальнего похода К-3, состоявшегося 11-21 июля 1962 года. Основной целью экипажа было подтвердить, что подлодка и подобные ей корабли способны на длительные походы подо льдами. Кроме того, советским морякам предстояло пройти точку Северного полюса в подводном положении и подняться из-подо льда на поверхность. Все задачи были выполнены успешно.
_____Очень скоро первая в Советском Союзе атомная субмарина показала, на что способна. Уже в 1959 году она начала регулярные плавания подо льдами — сначала под кромкой, а потом и под серьезным паковым льдом, в итоге дойдя до Северного полюса.
Лодка уже заканчивала боевую службу в Норвежском море, когда в первых двух отсеках случился пожар: воспламенились пары огнеопасной гидравлической жидкости. За считанные минуты погибли 39 моряков, находившиеся в носовой части. Из-за высокой температуры и возросшего давления в первом отсеке могли взорваться торпеды — в том числе с ядерными боеголовками. Чтобы не допустить этого, командир приказал уравнять давление в отсеках через систему вытяжной вентиляции. В помещение «центрального поста» лодки хлынул ядовитый черный дым. Экипаж надел противогазы, но многие все равно успели получить отравление продуктами горения.
В итоге лодке пришлось возвращаться на базу в надводном положении. Как показало следствие, причиной трагедии стал «человеческий фактор»: во время планового ремонта какой-то из рабочих заменил медную прокладку на гидравлической системе высокого давления на паронитовую (смесь асбеста с пластиком). Она не была рассчитана на перепады давления. Со временем уплотнитель раскис — произошел прорыв масла, которое тут же воспламенилось.
В итоге лодке пришлось возвращаться на базу в надводном положении. Как показало следствие, причиной трагедии стал «человеческий фактор»: во время планового ремонта какой-то из рабочих заменил медную прокладку на гидравлической системе высокого давления на паронитовую (смесь асбеста с пластиком). Она не была рассчитана на перепады давления. Со временем уплотнитель раскис — произошел прорыв масла, которое тут же воспламенилось.
_____Впрочем, в судьбе К-3 «Ленинский комсомол» были не только триумфы. 8 сентября 1967 года произошла трагедия.
Первая отечественная атомная субмарина занимала, да и сегодня занимает особое место в истории российского флота. Она стала родоначальницей ракетно-ядерного океанского подводного флота в стране. Это та сила, которая стала гарантом предотвращения третьей мировой войны и недопущения применения ядерного оружия. Ведь она обеспечивала неотвратимый ответ любому агрессору.
_____В списках ВМФ подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» состояла до 1988 года — целых три десятилетия. За это время она совершила 5 походов на боевую службу. Находясь в море в общей сложности 14 115 ходовых часов, субмарина прошла 128 443 мили. То есть, почти шесть раз обогнула Землю по экватору!
К-3 принята у оборонной промышленности
Закладка лодки на заводе в Северодвинске
Первый советский атомоход вошел в состав 206-й отдельной бригады подводных лодок с базированием в Северодвинске
Впервые в истории советского подводного флота лодка всплыла около Северного полюса
АПЛ К-3 получила почётное наименование «Ленинский комсомол»
Пожар во время похода в Норвежском море, унесший жизни 39 человек
Корабль переформирован в учебно-тренировочное судно и поставлен на прикол в губе Гремиха
Подлодка официально выведена из боевого состава флота
И. В. Сталиным подписан проект постановления «О проектировании и строительстве объекта 627»
АПЛ К-3 прибывает в акваторию судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске. Завод обеспечивает ее безвозмездное хранение
Стартует проект по восстановлению К-3 в качестве центрального экспоната Музея военно-морской славы в Кронштадте
АПЛ К-3 в погружном доке «Свияга» проходит путь от Снежногорска в Кронштадт и встает в док Кронштадтского морского завода для дальнейших ремонтных работ
На Кронштадтском морском заводе АПЛ К-3 прошла этап подготовительных работ: ее дефектные части были заменены, приварены опорные основания для установки в здании Музея, корпус заново окрашен.
Стартовала инженерно-логистическая операция по перемещению корабля в здание Музея военно-морской славы в Кронштадте, состоящая из «морского» и «сухопутного» этапа.
Листайте в сторону, чтобы увидеть больше
Пожар во время похода в Норвежском море, унесший жизни 39 человек
АПЛ К-3 получила почётное наименование «Ленинский комсомол»
Впервые в истории советского подводного флота лодка всплыла около Северного полюса
Первый советский атомоход вошел в состав 206-й отдельной бригады подводных лодок с базированием в Северодвинске
К-3 принята у оборонной промышленности
Закладка лодки на заводе в Северодвинске
АПЛ К-3 прибывает в акваторию судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске. Завод обеспечивает ее безвозмездное хранение
Стартует проект по восстановлению К-3 в качестве центрального экспоната Музея военно-морской славы в Кронштадте
АПЛ К-3 в погружном доке «Свияга» проходит путь от Снежногорска в Кронштадт и встает в док Кронштадтского морского завода для дальнейших ремонтных работ
Стартовала инженерно-логистическая операция по перемещению корабля в здание Музея военно-морской славы в Кронштадте, состоящая из «морского» и «сухопутного» этапа.
И. В. Сталиным подписан проект постановления «О проектировании и строительстве объекта 627»
Корабль переформирован в учебно-тренировочное судно и поставлен на прикол в губе Гремиха
Подлодка официально выведена из боевого состава флота
На Кронштадтском морском заводе АПЛ К-3 прошла этап подготовительных работ: ее дефектные части были заменены, приварены опорные основания для установки в здании Музея, корпус заново окрашен.
_____Проект размещения подводного корабля такого размера на суше в крытом помещении беспрецедентен: нигде в мире такого больше не увидишь.
После списания подводной лодке грозила утилизация. Военные моряки, историки, конструкторы, да и все неравнодушные к ее судьбе люди выступали против этого. Они предлагали сохранить субмарину для будущих поколений. Корабль был окончательно спасен от «распила на иголки» благодаря совместной инициативе проекта «Остров фортов», ВМФ России и «Объединенной судостроительной корпорации». Лодку решили сделать центральным экспонатом Музея военно-морской славы — одного из важнейших объектов кронштадтского туристско-рекреационного кластера, создаваемого по поручению Президента России.
Музей военно-морской славы расскажет посетителям об основных этапах становления российского морского дела, начиная с Древней Руси и заканчивая современностью, об освоении морей и океанов, технике и технологиях флота, а также о морской экологии. Благодаря иммерсивным зонам, интерактивным программам и другим инновационным решениям будет обеспечен эффект «полного погружения» посетителей в морскую тематику. Экспозиция расположится в столетних зданиях артиллерийских арсеналов, бережно реконструированных и соединенных между собой гигантским стеклянным павильоном.
_____«Центральными темами Музея военно-морской славы станут технологии и люди на флоте. К-3 «Ленинский комсомол» как главный экспонат лучше всего расскажет об этом посетителям», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
В III квартале 2021 года АПЛ К-3 передислоцирована из города Снежногорска (Мурманская область) в Кронштадт. Это была по-настоящему уникальная операция. В ней участвовало девять профильных организаций. На первом этапе лодка двигалась по маршруту от Снежногорска (СРЗ «Нерпа») по морским участкам — Баренцеву и Белому морям — до входа в Беломорско-Балтийский канал. Вторым этапом стала транспортировка по Беломорканалу через Онежское и Ладожское озера, реки Свирь и Неву до акватории АО «Северная верфь» (Финский залив). Там подлодка была выгружена из плавучего дока «Свияга» и в результате специальной инженерно-транспортной операции отбуксирована до Кронштадта. На Кронштадтском морском заводе лодка прошла этап подготовительных работ: ее дефектные части заменили, корпус — заново окрасили и оснастили опорными элементами для транспортировки и установки К-3 в здании музея.
Сначала субмарина прошла первый — «морской» — этап транспортировки к зданию музея. В конце августа корабль отбуксировали в акваторию Выборгского залива. Там его установили на закрепленной с помощью «мертвых якорей» погружной барже «Атлант» — единственной в России, подходящей для перевозки такого размера судна и способной поднять его до уровня причала в порту выгрузки, чтобы потом перевезти по суше с помощью самоходных осей.
Местом установки на баржу Выборг выбрали не случайно. Только в этой акватории «Атлант» смог бы уйти на глубину около 18 метров — при средних глубинах Финского залива от 6 до 9 метров. Затем лодка вернулась в Кронштадт к причалу портового комплекса «Моби Дик», где прямо на борту баржи была проведена операция по разделению прочного корпуса АПЛ на две части. Без этого мероприятия выгрузка 107-метрового корабля весом 2,5 тыс. тонн в портовом терминале была бы технически невозможна.
Местом установки на баржу Выборг выбрали не случайно. Только в этой акватории «Атлант» смог бы уйти на глубину около 18 метров — при средних глубинах Финского залива от 6 до 9 метров. Затем лодка вернулась в Кронштадт к причалу портового комплекса «Моби Дик», где прямо на борту баржи была проведена операция по разделению прочного корпуса АПЛ на две части. Без этого мероприятия выгрузка 107-метрового корабля весом 2,5 тыс. тонн в портовом терминале была бы технически невозможна.
Следующим этапом стала сухопутная перевозка К-3 по улицам Кронштадта к зданию Музея военно-морской славы — мероприятие, достойное книги рекордов Гиннеса. Никогда ранее такой большой корабль не перевозили через городскую улично-дорожную сеть. По пути следования демонтировали с последующим восстановлением более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, две эстакады теплосети, более 800 метров бордюров и т.д. К зданию музея построили специальную подъездную дорогу.
_____«Полгода мы прорабатывали различные варианты, как транспортировать лодку таких габаритов. Разные были идеи. В том числе — вырыть специальный канал и вытащить лодку на берег волоком. В итоге остановились на самом экологически безопасном и быстром варианте — отвести К-3 с помощью понтонов к Выборгу, где есть необходимые глубины, чтобы подвести под нее погружную баржу. На этой барже довезти лодку до причала в Кронштадте, где ее можно выгрузить, а потом — довезти до музея сухим путем на самоходных осях через улицы Кронштадта. Нам очень помогло, что баржа — единственная, которая подходит для нашей задачи, — оказалась свободной в тот период, на который мы запланировали транспортировку», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
путь, который 107-метровая подводная лодка прошла по улицам Кронштадта
метров бордюров
дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, две эстакады теплосети, и т.д.
Потребовалось демонтировать и затем восстановить:
морских миль (179,6 км) — морская часть пути
Транспортировка в здание музея
расстояние от бортов плавдока «Свияга» до стенок самых узких шлюзов Беломорско-Балтийского канала
шлюзов Беломорско-Балтийского канала преодолел плавдок «Свияга» с К-3 на борту
профильных организаций участвовали в разработке и реализации логистической операции
морские мили (2596,5 км) — путь из Снежногорска в Кронштадт
Передислокация в Кронштадт
Реклама, АНО «ОСТРОВ ФОРТОВ»
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены «Островом Фортов»
Другие источники фотографий/иллюстраций: wikipedia.org, adobe.stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены «Островом Фортов»
Другие источники фотографий/иллюстраций: wikipedia.org, adobe.stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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