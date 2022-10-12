_____ «Полгода мы прорабатывали различные варианты, как транспортировать лодку таких габаритов. Разные были идеи. В том числе — вырыть специальный канал и вытащить лодку на берег волоком. В итоге остановились на самом экологически безопасном и быстром варианте — отвести К-3 с помощью понтонов к Выборгу, где есть необходимые глубины, чтобы подвести под нее погружную баржу. На этой барже довезти лодку до причала в Кронштадте, где ее можно выгрузить, а потом — довезти до музея сухим путем на самоходных осях через улицы Кронштадта. Нам очень помогло, что баржа — единственная, которая подходит для нашей задачи, — оказалась свободной в тот период, на который мы запланировали транспортировку», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.